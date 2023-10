Kmotra ODS Hrdličky se prý báli i Babiš s Topolánkem. Podporuje dnes Jindřicha Rajchla?

V roce 2018 podpořil Tomáš Hrdlička darem 440 tisíc korun Miloše Zemana coby kandidáta na prezidenta republiky. Znali se už dlouho. Třeba z doby, kdy chtěl někdejší „šíbr“ pražské politiky „sundat“ Jiřího Paroubka z vrcholné politiky, k čemuž se po letech sám přiznal. „Měl jsem z něj objektivně strach. Když jsem viděl, že Tomáše Pitra označoval za nepřítele státu, bál jsem se, že půjde i po mně.“ I proto Hrdlička svého času podporoval Věci veřejné a Stranu práv občanů – Zemanovce. Povedlo se, expremiér a šéf ČSSD skončil.

Na Babiše už nedosáhne

Před několika lety si pak vytyčil další velký cíl – politicky se zbavit Andreje Babiše. Tvrdil, že nechce, aby byl Babiš vůdcem příliš silného ANO. Hrdlička tak neváhal radit například SPD, podle některých informací hnutí Tomia Okamury také finančně podporoval. „Je jakýmsi mentorem. Je to velmi chytrý člověk. Veškerá chytrá rozhodnutí pocházejí z jeho hlavy,“ sdělil před časem o Hrdličkovi v souvislosti s SPD vyloučený Robert Vašíček.

Tomáš Hrdlička

- Ačkoliv formálně nezastával vysoké funkce, patřil ke skupině nejvlivnějších členů ODS (které bývalý předseda strany Mirek Topolánek nazýval „krajští kmotři“).

- Byl blízkým spolupracovníkem primátora Pavla Béma, náměstka pražského primátora Milana Richtera a byl i podporovatelem bývalého 1. místopředsedy ODS Davida Vodrážky.

- Média o něm spekulovala jako o spolumajiteli jedné z největších developerských a správcovských firem v Praze Prominecon Group.

„Akce Babiš“ mu však zatím nevyšla a je otázka, zda k naplnění plánu vůbec někdy dojde. Spíš ne. Protože „dřívější“ Babiš je dnes úplně někde jinde a zřejmě ani dlouhé Hrdličkovy prsty na něj nedosáhnou.

Svou šanci zkrátka propásl. Asi nebyla malá. Andrej Babiš totiž Hrdličku označil za „exponenta organizovaného zločinu“. Což může znamenat, že z něj měl „vítr“. Nakonec, sporů mezi nimi může být stále dost, vždyť pocházejí ze stejného prostředí a jejich podnikatelské zájmy se mohly mnohokrát zkřížit.

Politický boj v ODS

Hrdlička o sobě tvrdil, že nerad létá letadlem, protože ho neřídí, a není tedy pánem situace. To asi nejvíc vypovídá o jeho myšlení. Vždycky se o něm totiž říkalo, že musí mít věci pod kontrolou. Málokdy se mu něco vymklo. I proto ho neprovází tolik afér jako u jiných byznysmenů a politiků, kteří jsou někdy označováni za kmotry ODS. Mimo jiné i Mirkem Topolánkem.

Bývalý premiér se ho prý potřeboval zbavit, protože Hrdličkova moc stoupala do závratných výšin. „Potvrzuje to slova Winstona Churchilla: Nepřátele nehledej v konkurenčních politických stranách. Skuteční nepřátelé jsou v tvé vlastní straně. Kdo takové věci začal šířit? Mirek Topolánek a Marek Dalík. To duo má na slovo kmotr copyright. Byl to politický boj v ODS,“ vysvětloval podnikatel.

Jednou však měl Hrdlička opravdu namále, a to v roce 2004, kdy se zapletl do aféry s úplatky s tehdejším poslancem ODS Vladimírem Doležalem. Údajně pomáhal změnit rozhodnutí o pronájmu pozemků. Zatímco Doležal byl v roce 2010 za úplatkářství odsouzen, Hrdličkovi nikdy vinu neprokázali.

Spojení s Rajchlovým PRO?

Někdo by si možná mohl říct, že Hrdlička je minulost a dnes po něm neštěkne ani pes. Možná ano, možná také ne. V zákulisí pražské politiky totiž stále kolují informace, že se dřívější vlivná postavička vrátí v plné parádě. Mohou to samozřejmě být jen „bubáci“, které šíří sám Hrdlička a náramně se baví tím, že by se jeho návratem některým lidem udělalo nevolno.

Vždyť ještě v roce 2021 byl podle všeho odhodlaný ovlivňovat politiku. Kampaň koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků byla dle zpravodajského serveru Seznam Zprávy s Hrdličkou konzultována. Tipnete si přes koho? Přes Jindřicha Rajchla, který za koalici kandidoval. Otázka tak je, kolik vlivu dnes má Hrdlička v Rajchlově hnutí PRO? Vždyť svoji „zálibu“ v politických projektech v minulosti několikrát prokázal. Vyloučeno tak v jeho případě není vůbec nic.

