Polský prezident nezapomněl, v jakém dresu kope. Sestavením vlády pověří dosavadního premiéra. Většině navzdory

Lídr opozice Donald Tusk ještě před prohlášením prezidenta ve Vratislavi potvrdil, že proevropská opozice je připravena vládu sestavit: „Koalice je dotažená do všech detailů a doufám, že na to bude slyšet i prezident, rozhovory byly překvapivě konzistentní.“ To však prezident, kterého do funkce nominovala strana Právo a spravedlnost, neslyší (nebo slyšet nechce). To, že se Právo a spravedlnost tak snadno vlády nevzdá, se ostatně podle polských komentátorů dalo čekat. „Budou svou hru hrát ještě asi týden. Zahrají si vabank, prodlouží pouze nejistotu o pár týdnů,“ komentoval vývoj v Polsku ještě před prohlášením prezidenta Donald Tusk.

Jmenování vlády začíná prvním zasedáním sejmu

Podle polské ústavy současná vláda podá na první schůzi Sejmu demisi, prezident potom jmenuje vládu novou do 14 dní ode dne zahájení první schůze. Server wyborcza.pl citoval profesora Mirosława Piotrowského z Katolické university v Lublinu, který říká: „Prezident samozřejmě může o svých záměrech ohledně sestavení vlády a dalších souvisejících otázkách mluvit v pondělním projevu, ale jmenování vlády začíná prvním zasedáním Sejmu.“ Tato schůze je svolána na 13. listopadu.

Prezident Duda pověří sestavením vlády Mateusze Morawieckého

„Žádná ze stran nezískala nezávislou většinu. Oba zástupci stran Právo a spravedlnost a Občanská koalice představili kandidáty na sestavení vlády. Obě strany tvrdily, že mají většinu. Proto jsem se rozhodl pokračovat v dobré tradici a sestavování vlády svěřit kandidátovi vítězné strany,“ řekl ve svém projevu prezident Andrzej Duda.

Šance na sestavení vlády prakticky nulová

Strana Právo a spravedlnost získala v 460členném Sejmu 194 křesel a do nadpoloviční většiny jí chybí 37 mandátů. Oproti tomu opoziční koalice složená z poslanců Občanské koalice, Třetí cesty a Levice má dohromady 248 mandátů, což tvoří pohodlnou většinu. Všechny tři strany deklarují, že jsou připraveny sestavit vládu. Jejich kandidátem na premiéra je Donald Tusk. Zdá se, že současný premiér má k dispozici pouze onen pověstný „kratší konec“.

Opozice rozhodnutí očekávala, v klidu se připravuje na vládnutí

Současný premiér se na veřejnosti snaží působit, jako by jednání ještě probíhala. O vstupu do vlády prý jedná s představiteli opozičních stran, hlavně s Polskou lidovou stranou. To však žádný z jejích 27 poslanců nepotvrdil. Morawiecki dokonce uvedl, že nabízí lidové straně křeslo premiéra, které by podle něj měl obsadit Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, to však Kosiniak-Kamysz nepotvrdil. Po vyhlášení prezidenta naopak uvedl: „Většina je známá a my si v klidu děláme své. Strany senátního paktu jsou připraveny převzít odpovědnost za Polsko.“

Jmenování vlády v Polsku probíhá jinak než u nás

Podle polské ústavy je ten, kdo je pověřen sestavením vlády, povinen předstoupit před parlament a požádat o schválení parlamentem. Teprve poté může hlava státu jmenovat premiéra a vládu. Pokud kabinet nezíská podporu zákonodárců, šanci sestavit vládu dostane od Sejmu jiný kandidát. A zdá se, že současná opozice většinu pro sestavení své vlády má. To zřejmě polský prezident ví, pro server onet.pl se v pondělí sám vyjádřil, že: „Pokud mise Mateusze Morawieckého selže, Sejm představí jiného kandidáta na předsedu vlády a já ho okamžitě pověřím sestavením kabinetu.“

