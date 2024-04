Požadavky ukrajinského prezidenta nejsou reálné, říká generál Šedivý. Kritizoval evropské politiky

Jedná se o zcela odlišná bojiště. Ukrajina zkrátka není Izrael, srovnávat se nedají ani geografické podmínky. „Uvádí-li prezident Zelenskyj, že Ukrajina má právo na stejnou obranu svého nebe jako Izrael, není to správné. Izrael dlouhou dobu buduje svoje systémy obrany izraelského vzdušného prostoru, do kterého vložil a vkládá velké objemy financí. Vyvinul a implementoval tak velmi účinný systém, který mu závidí nejeden bohatší stát. To o svých ozbrojených silách prezident Zelenskyj nemůže říct,“ vypočítával pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Zapojení dalších spojenců na Ukrajině

Ukrajina je závislá na pomoci států, které ji podporují, především pak na USA a na systémech Patriot. „Od spojenců dostala Ukrajina několik různých systémů, většinou staršího data výroby. S tím je spojena i nižší schopnost těchto systémů. Patrioty jsou sice účinné, ale není jich dostatek vzhledem k rozsáhlému území, které by měly bránit.“

Další rozdíl je podle Šedivého v možnosti použít k obraně izraelského území i letectvo spojenců židovského státu, tedy USA, Velké Británie a Francie. „Na území celé Ukrajiny by bylo potřeba zapojit i další spojence, například Španělsko, Německo, Holandsko atd. To je také vyloučeno, alespoň dnes. Jedná se tedy o diametrálně odlišné podmínky, které nelze stavět do jedné roviny.“

Angažuje se Západ dostatečně v pomoci Ukrajině? Prezident Zelenskyj se dost možná snažil naznačit opak…

Rozhodně nemám dojem, že by se Západ nezapojoval a Ukrajinu nepodporoval. Právě naopak. Již od roku 2014 se západní státy různými cestami snažily pomáhat Ukrajině bránit se ruské agresi. A od invaze v únoru 2022 se na pomoci podílí téměř všechny státy „západního světa“. Ta je poskytována ve všech oblastech, které Ukrajina potřebuje. Je nutné rovněž uvést, že i tyto státy mají své limity, které Ukrajinou požadované finanční i materiálové prostředky omezují. Ukrajina od doby zahájení Ruské agrese dostala stovky kusů těžké techniky a další dostane. Dostala požadované stíhačky, nejdříve sovětské provenience, které byly v armádách bývalého bloku Varšavské smlouvy, dnes se ukrajinští piloti intenzivně cvičí na F-16 a dá se předpokládat, že se konečně dostanou na bojiště. Ukrajina dostala řadu dalších zbraní a zbraňových systémů, včetně nejpokročilejších prostředků PVO nebo raketometných systémů dlouhého dosahu.

Podle některých lidí je to ale stále málo…

Nelze si ale přece představovat pomoc tak, že evropské armády předají svoji výzbroj Ukrajině a zůstanou bez náhrady. To sice v případě dělostřelectva učinilo Dánsko, které na bojiště poslalo všechny své dělostřelecké systémy Caesar, ale má vyřešenou jejich náhradu. To samé se týká protiraketových systémů Patriot. Požadavek prezidenta Zelenského daleko přesahuje možnosti evropských států a není reálný.

Někteří politici jsou s ním ale na jedné vlně. Možná jako by neznali opravdový stav, souhlasíte?

Bohužel to tak je. Někteří politici, jako je například pan Borrell, nemají přehled o skutečném stavu, a přesto vydávají doporučení, která nelze splnit. To vytváří dojem, že Ukrajině nepomáháme tak, jak potřebuje. Ale vezměte si i to, že před pár dny americký Kongres uvolnil téměř 61 miliard dolarů na pomoc Ukrajině, což je mimochodem dvakrát větší pomoc než Izraeli. I když je v té souvislosti nutné uvést, že ne celý rozsah této pomoci půjde přímo na vojenskou pomoc Ukrajině, ale je strukturovaný do několika balíků.

Takže hlasy, že Izrael je více podporován než Ukrajina a že ukrajinským vojákům musí být hodně smutno, odmítáte?

Jednoznačně, protože to není pravda. I když se několik států podílelo na odražení íránského vzdušného útoku na Izrael, nelze z tohoto vyvodit, že Izrael je podporován více než Ukrajina. Už z toho důvodu, že charakter války na Ukrajině neumožňuje přímé zapojení armád států Západu. To by nevyhnutelně vedlo k eskalaci a válce, která by měla ve finále charakter války jaderné. Navíc západní státy se nezapojují do pozemní operace ani nedodávají v masovém měřítku zbraně Izraeli. Není to ani potřeba. Izrael potřebuje jen munici do houfnic a tanků a rakety. Prezident Biden potvrdil, že Spojené státy budou stát za Izraelem, pokud bude napaden, ale většina obranných opatření je v rukou Izraelců.

