Hitlerův most, který nikam nevede. Nedokončená stavba přitahuje pozornost i přes zákaz vstupu

"Nedostavěný" Hitlerův most byl oblíbeným místem českých trampů

Stačí několik obrázků a tento most zaručeně získá vaši pozornost. Nedokončená stavba uprostřed vodní nádrže Švihov působí jak z nějakého apokalyptického filmu. Když k tomu připojíme jeden z lidových názvů této stavby, stává se nedokončený most opravdu atraktivním cílem dobrodružných výletů, ale jen na vlastní nebezpečí.

Pokud už jste za celé letní prázdniny procestovali Českou republiku křížem krážem a hledáte něco, co ve vás vzbudí dobrodružné touhy, možná právě tento most bude ideálním cílem vašeho dalšího výletu. Říká se mu hlavně Hitlerův most, ale existují i názvy jako Český Avignon nebo Borovský most.

Překlenutí kdysi přítomného Sedlického potoka se nikdy nedokončilo, ale nutno dodat, že projekt na tuto stavbu vznikl již ve třicátých letech. Nikoliv však z iniciativy nacistického Německa. Paradoxně je most vlastně dokončený, byť nepokračuje na povrchu v původním plánu dálnice. Dnešní podoba však zcela pochopitelně láká nejednoho dobrodruha.

Ráj trampů

Důležité je zmínit, že most leží na místě, které je zakázané navštěvovat. Rozsáhlý areál vodní nádrže Švihov, odkud teče voda padesát kilometrů dlouhým tunelem do Prahy, skrývá jednu unikátní stavbu. Ta se proslavila hlavně jako Hitlerův most. V minulosti, předtím, než se údolí zalilo 39kilometrovou nádrží, se však místo pod mostem stalo oblíbeným útočištěm trampů.

Z té doby je viditelné, že celý oblouk mostu byl dokončen, jen cesta na vrcholu nepokračuje. Samotná realizace se však vztahuje na období Protektorátu Čechy a Morava. Stavba začala v červenci roku 1939 a na počátku byl rozpočet stanoven na 5 552 400 korun.

Byť byla druhá světová válka v běhu, dostal most v roce 1942 výjimku na dostavbu i v situaci, kdy byly všechny stavební práce v protektorátu pozastaveny. Cement byl potřebný pro jiné účely, a tak se podobně náročné realizace zastavily. Definitivní zákaz v souvislosti s pracemi na Borovském mostu přišel tři dny po likvidaci Reinharda Heydricha.

Po válce

Když válka skončila, čekal Sedlický potok nedaleko vsi Borovsko na to, až bude velikánský most konečně hotový. Po skončení války se také dělníci znovu pustí do práce, ale v prosinci 1950 přichází zákaz stavby dálnice. Oblouk a konstrukce jsou dokončeny, jen cestě chybí pouhých třicet metrů k tomu, aby se údolí definitivně překlenulo.

Vše souviselo s původním plánem stavby dálnice do Brna, který se však často měnil. Ještě v šedesátých letech se naposledy začalo hlasitě hovořit o pokračování projektu, ale nakonec zvítězil plán na výstavbu obrovské nádrže Švihov, která měla zásobovat Prahu pitnou vodu. Napuštěna byla v roce 1976, a tak vznikla poněkud tajemná a děsivá podoba zdánlivě nedokončeného mostu uprostřed vodní nádrže.

Dálnice D1 byla odkloněna, a to hlavně z finančních důvodů, protože by se v původním plánu muselo nutně počítat s dalšími náklady na údržbu a úpravu mostu v souvislosti se stojatou vodou. Hydroizolace, obložení železobetonem a některé stavební úpravy by se nakonec vůbec nevyplatily.

Zákaz vstupu

Jak už jsme výše zmínili, tak přístup na tento unikátní most je veřejnosti zakázán. I tak se najdou dobrodruzi, kteří tento zákon nerespektují. Internet je tedy zahlcen fotografiemi a video záznamy, které jasně dokazují, že se hrstka odvážných najde. Jako tip na výlet je to tedy nutné brát s rezervou a ten, kdo nebude respektovat nařízení, jedná na vlastní nebezpečí a může dostat tučnou pokutu.

