Policie našla tělo pohřešovaného chlapce v lednici. Ztratil se na své první samostatné cestě městem

Leibymu bylo jen šest let a patřil k velmi nábožensky založené společnosti. Žil se svými rodiči v ortodoxní židovské čtvrti v Brooklynu, ale jeho osud neměl být vůbec růžový, a už vůbec ne dlouhý. Konec, jaký malého chlapce čekal, šokoval i velmi zkušené kriminalisty. Co se vlastně Leibymu v roce 2011 stalo?

Bezpečí především, ale ne tak jisté

V židovské čtvrti plné silně věřících lidí stejného založení nikdo velkou kriminalitu nečeká. Proto se tady také děti pohybovaly velmi volně a rodiče ani nenapadlo, že by se mohlo stát něco špatného. Mezi těmito ultraortodoxními židy je známá úcta k životu a ostatním lidem.

Poznáme je na první pohled podle dlouhých vlasů (i u mužů) a tradičního oblečení, dlouhého černého kabátu a nepřehlédnutelného klobouku. Společnost, po staletí pronásledovaná po celém světě, je velmi semknutá a stejně jako společně žijí, starají se také společně o svoji bezpečnost. Přesto došlo k šílenému činu.

Prvně sám ve městě

Toho nešťastného dne, 11. července roku 2011, se malý Leiby směl prvně vydat sám na cestu k domovu. Před tímto dnem s ním podle serveru NBC News rodiče pro jistotu prošli trasu, kterou se měl vracet z denního tábora domů, aby si všichni byli jisti, že to chlapec zvládne bez problémů. Dítě se však po cestě přece jen muselo zeptat na cestu a vybralo si celkem dobře vyhlížejícího cizího muže. Neštěstí bylo na světě. Tím člověkem byl pětatřicetiletý Levi Aron, který pocházel ze stejné komunity jako Leiby. Levi se nabídl, že Leibyho doprovodí, místo k rodičům jej ale odvezl na výlet.

Vyděšení rodiče hledali pomoc

Když se chlapec nevrátil ve stanovenou dobu domů, zavolala jeho matka civilní hlídku, jež v těch místech operovala, a vše nahlásila. Podle členů hlídky se ale podobných případů stane i několik denně a zatoulané děti se většinou brzy zase najdou třeba v obchodě s hračkami.

V podobně šťastné shledání jistě doufali i členové Leibyho rodiny, jenomže tenhle případ měl mít úplně jiný konec. Když civilní hlídka ani po dvou hodinách chlapce nenašla, byla k případu přizvána také policie. Ta okamžitě zapojila do pátrání psy, vrtulníky i policisty na koních. Další den ráno už byli do akce povoláni také dobrovolníci z okolí a komunity. K rodičům, kteří hledali svého jediného syna, se jich připojilo na pět tisíc.

Pět tisíc dobrovolníků

Šlo o jedno z nejmasivnějších pátrání v oblasti, ale bohužel ani vypsaná odměna ve výši sta tisíc dolarů nebyla nic platná. Leibyho otec se s rabínem vydali od domu k domu po cestě, kudy se měl jeho syn vracet, a žádali, aby jim lidé poskytli záznamy z bezpečnostních kamer. Tak zjistili, že chlapec minul jednu z odboček a dostal se na neznámé území, kde se musel zeptat na cestu. Jak už víme, vybral si Leviho Arona, který právě vyšel od zubaře. To byla důležitá stopa, protože lékař měl k dispozici všechny záznamy o pacientech, samozřejmě včetně adresy. Podle času návštěvy a popisu muže tak mohl okamžitě poskytnout vodítko, které mířilo přímo k cíli.

Vrah se nebránil

Když policie v noci vpadla do Aronova bytu, nijak nezastíral, že dítě již není na živu. Zavedl vyšetřovatele do kuchyně, kde se jim naskytla šílená podívaná. Krev byla všude, ale to nejhorší mělo teprve přijít. Aron Leibyho tělo rozřezal, jeho nohy uložil do mrazáku a zbytku těla se zbavil pohozením do popelnice.

Začalo to nevinně

Původně přitom patrně tak hrůzný čin vůbec neměl v úmyslu. Napadlo ho jen chlapce vzít s sebou na svatbu, kam mířil, s tím, že jej domů odveze druhý den ráno. „Zapomněl“ to ale sdělit jeho rodičům, a když po návratu domů zjistil, jaký poprask se strhl kolem ztraceného dítěte, zpanikařil a pokusil se svoji chybu zakrýt – tím nejhorším způsobem, jaký vůbec může kohokoliv napadnout. Vraždou. Podle serveru thejc.com jej nejprve omámil drogami a poté udusil ručníkem.

Nemocný Levi Aron

Kdyby Aron Leibyho třeba jen vysadil na ulici, aby se jej ujal jiný kolemjdoucí, mohlo všechno dopadnout jinak. Jenomže Levi Aron nebyl tak docela v pořádku. Po úrazu v dětství trpěl psychickými problémy a jen velmi těžko řešil složitější situace. „Byl to strašidelný člověk,“ řekl podle deníku The New York Post jeho bývalý tchán. „Zjistil jsem, že chodil do hebrejské školy, ale nebyl dost chytrý a odešel.“

Měl toho na svědomí víc

Jak se navíc brzy ukázalo, Leiby nebyl jeho první obětí, v okamžiku této vraždy měl podivín na svědomí již sedm jiných dětí, z nichž pět zavraždil a dvě „jen“ unesl a později se našly. Za svoje skutky byl odsouzen na doživotí, ale v roce 2049 má první naději na podmínečné propuštění.

Obrovský pohřeb a důsledky vraždy

Smrt Leibyho Kletzkého vyvolala obrovskou vlnu protestů a také smutku nejen v chasidské komunitě. Jeho pohřeb se stal demonstrací soudržnosti této skupiny lidí a jejich pevné víry. Leibyho na jeho poslední cestě doprovodilo na osm tisíc truchlících a policie měla po celý den pohřbu co dělat, aby situaci zvládla.

Chlapcova vražda zvedla také vlnu snah o zajištění bezpečnějšího prostředí pro nejmenší. Některé obchody začaly podle CBS News do výloh umisťovat zelené nálepky, které značí bezpečné místo, kam se mohou zatoulané děti obrátit o pomoc, další obyvatelé nainstalovali dobrovolně na svoje domy další kamery. Památka Leibyho Kletzkého tak žije dál alespoň v podobných momentech.

