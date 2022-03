Putinova milenka Alina Kabaeva: Je ruský prezident otcem jejích téměř tříletých dvojčat?

O vztahu prezidenta Putina a Aliny Kabaevy se první zprávy objevily už v roce 2008, ale v té době byl Putin ještě ženatý s Ljudmilou (dnes Očeretnou) a jeho pověsti by jistě takový skandál dobrou službu neudělal. A tak zakročil tak, jak je zvyklý. Zpravodajský kanál Moskevský komsomolec, který tuto zprávu přinesl, byl donucen nejprve veškeré informace, týkající se tohoto vztahu, smazat a zanedlouho nato byl dokonce úplně zrušen. Jenomže něco pravdy na tom pravděpodobně přece jen bylo, protože Putin a Kabaeva spolu i později byli několikrát viděni a důkazy o jejich vzájemné náklonnosti se množily.

Zpráva letěla světem

I když se Putinovi a jeho ochráncům podařilo zlikvidovat nepohodlný tisk přímo v Rusku, zprávu již mezitím stihla přetisknout další světová média, jako je Der Spiegel, Stern, Die Presse nebo Die Welt. Sama údajná Putinova milenka žádné podobné zprávy komentovat nechtěla a na přímé dotazy nikdy neodpověděla a ke svému soukromí se v žádném z minulých rozhovorů nevyjádřila. To Putin na tiskové konferenci na Sardinii, kde mu jeden z novinářů tuhle soukromou otázku položil, odpověděl, že na tom není jediné slovo pravdy. Později ale Boris Němcov při jednom ze soudních jednání předložil důkazy o tom, že Putin a Kabaeva trávili společný čas v Soči. Soud se dodanými dokumenty odmítl zabývat.

Je Putin otcem Alininých dvojčat?

Další zprávy o mileneckém poměru mezi nejmocnějším mužem Ruska a miliardářkou Alinou Kabajevou (její majetek byl v roce 2019 odhadnut na 1,25 miliard rublů) se rozvířily právě v roce 2019, kdy se Alině narodila dvojčata. Za jejich otce byl médii označen Vladimir Putin, ačkoliv ten samozřejmě jakékoliv podobné spekulace odmítá. Sama novopečená matka znovu o identitě otce svých dětí mlčela a mlčí dodnes.

Skutečně netradiční opatření

O mnohém ale svědčí skutečnosti, že v době Alinina porodu bylo vyklizeno celé prominentní patro zdravotnického centra, kam byla rodička převezena. To skutečně není obvyklé, ačkoliv jde i bez vztahu s Putinem o významnou ženu Ruska (nebo právě kvůli tomuto vztahu?). Každopádně po porodu dvojčat jako by se Kabaeva do země propadla, není ji ani vidět, není o ní slyšet. Jen v roce 2021 jako bývalá vrcholová sportovkyně vydala prohlášení v tom smyslu, že ji těší návrat k běžnému sportovnímu životu ve státě po koronavirové krizi. Od té doby znovu mlčí kdesi na neznámém místě.

Puinovy obavy o blízké

Všechna tato fakta zapadají do Putinovy strategie, až hysterické ochrany rodiny a blízkých lidí. Kdo je tedy vlastně žena, kterou můžeme právem považovat za Putinovu milenku a podle některých médií dokonce za manželku - v jednom rozhovoru byla viděna se snubním prstenem, který se, když si to uvědomila, snažila schovávat?

Kdo je Alina Kabaeva?

Vladimir Putin by si jistě nevybral “obyčejnou ženu z lidu”. Alina Kabaeva byla již v době jejich seznámení významnou známou a nadmíru úspěšnou sportovkyní. Pohybové nadání měla ostatně v genech - její otec Marat Kabajev byl díky svojí fotbalové kariéře mistrem sportu SSSR a matka hrála za národní basketbalový tým Uzbekistánu. Už v roce 1986, tedy ve svých třech letech, tak Alina začala se sportovní gymnastikou a brzy se ukázalo, že v ní skutečně dříme talent. Ten se její matka rozhodla podporovat všemi možnými prostředky, dokonce se kvůli dceřině budoucnosti přestěhovala z Taškentu do Moskvy, kde měla Alina mnohem lepší vyhlídky na důkladnou přípravu. A vyplatilo se…

Výborná gymnastka

Alina Kabajeva už v patnácti letech vyhrála první mistrovství Evropy v gymnastice a pak už to šlo vše ráz na ráz. Stala se pětinásobnou mistryní Evropy, šestinásobnou mistryní Ruska, získala bronz na olympiádě v Sydney v roce 2000 a zlato v Aténách v roce 2004, ačkoliv v mezidobí čelila dopingovému skandálu a roční diskvalifikací ze všech závodů (druhý rok dostala podmíněně). Sportovní kariéru ukončila v roce 2007, ale i potom se o sebe dokázala postarat.

Poslankyně - studentka

Ve stejném roce, kdy ukončila sportovní kariéru, dokončila také studia, získala diplom z managementu sportu a pokračovala dále až k titulu PhD., který získala v roce 2018. Mezitím už působila v mnoha společenských funkcích a zároveň byla od roku 2007 také poslankyní Státní dumy Ruské federace za Jednotné Rusko, tedy za Putinovu stranu.

Na zrušeném seznamu absentérů

Jako poslankyně se zasazovala například za zákaz adopce ruských dětí do USA, ale v Dumě patrně příliš často nepobývala, protože měla figurovat na připravovaném seznamu těch nejméně aktivních, který byl k vydání připravován v roce 2010. Zničehonic ale bylo od tohoto plánu upuštěno a seznam se najednou jevil jako “bezpředmětný”.

Opravdu bohatá žena - náhoda?

I přes tyto zprávy bývala Alina Kabaeva jednou z nejlépe placených poslankyň všech dob. Tak třeba v roce 2009 si vysloužila bezmála 13 milionů rublů, v roce 2011 to bylo 11,5 milionů. V jejím vlastnictví je například pozemek o rozloze 7 200 m2, má minimálně tři byty a samozřejmě několik automobilů. Otázkou je, zda by toto vše bylo možné, kdyby byla pravdivá Putinova slova, jimiž vztah s touto ženou v minulosti popíral…

