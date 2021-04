Proč některé ženy po sexu pláčou? Muži za to nemohou, překvapivé důvody vysvětluje odborník

Existují ženy, které po orgasmu nemají jen pocit euforie a uvolnění. Dostaví se totiž něco, co by se po uspokojivém sexu dít nemělo - pláč. Pak si určitě většina mužů pokládá otázku: Stalo se něco, nelíbilo se jí to snad? Jenže ono je to všechno malinko jinak. Řeč je totiž o poskoitální dysforii. Jaká je vlastně její příčina?