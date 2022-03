Prostěradlo, které zlepší kvalitu vašeho spánku

Správné prostěradlo musí něco vydržet

Všichni se v noci převalujeme, vrtíme, obracíme se. Každý se také potí, zvláště třeba při nemoci nebo pokud je ve stresu. A to vše odnese prostěradlo. Z tohoto důvodu je nezbytné vyžadovat od prostěradel kvalitu. Mít dobře vypnutá, vyrovnaná a savá prostěradla, na která se můžeme spolehnout, to každopádně významně zlepší spánek a taková najdete právě u nás. Mají spoustu dobrých vlastností a při správné údržbě vám vydrží věky.

Kvalitní jersey do všech postelí

Naše poctivá jersey prostěradla jsou hladká, měkká, příjemná tělu. Hodí se pro všechna roční období, mají vysokou gramáž, protože se vyrábějí z hustě tkaných přízí, které pak prostěradlu zaručí dlouhou životnost a kvalitu. Jsou velmi obílená, určitě také proto, že skvěle regulují teplotu lidského těla. V horku vás jejich hladkost ochladí, v chladu přilnou k tělu a dokáží zahřát. Máme je v mnoha barvách a rozměrech, a abyste je mohli často měnit, jak velí hygienické potřeby, je dobré si jich pořídit hned několik.

Trojrozměrná klasika jemného froté

Patříte mezi milovníky úžasného froté a nedovedete představit prostěradlo z jiného materiálu? Nejste sami, je hodně lidí, kteří by bez smyčkového froté povrchu na prostěradle ani neusnuli. Není se čemu divit. Froté prostěradla jsou totiž příjemná k pokožce, dokážou odvést vlhkost od těla, a jako bonus nabízejí masážní účinky. Užijete si je určitě v každém roční období, bez ohledu na počasí. Jejich struktura vám totiž kromě jiného pomůže bez námahy nastartovat každodenní regeneraci vašeho těla.

Potěšte děti oblíbenými motivy

Vaše děti si samozřejmě zaslouží krásná a kvalitní dětská prostěradla. Už proto, aby chodily rády spát a ráno se probouzely odpočaté a s úsměvem. U nás taková pořídíte z jersey, čisté bavlny nebo froté, a to dokonce ve dvou velikostech. Pro klasickou postel i malou dětskou postýlku. Najdete je v mnoha barevných odstínech, ale to to není zdaleka vše. Vaši nejmenší můžou mít i na prostěradle oblíbené hrdiny. Miluje váš dítě Prasátko Peppu nebo Králíčka Binga? Prosím, může je mít! Stejně tak třeba i Ledové království, Lvího Krále a spoustu dalších motivů!