Včelí úlky nemusí být nudné: Zkuste nové zajímavé varianty a ohromíte rodinu. Stihnete to ještě dnes, stačí pár minut

Opravdu si myslíte, že už žádné cukroví nestihnete? Tak jestli máte přibližně hodinku času, určitě bude stát za to takové úvahy přehodnotit a vrhnout se na včelí úlky (nebo vosí hnízda - to podle toho, jak je právě u vás zvykem téhle dobrotě říkat). Potěšíte rodinu a třeba se budete moci pochlubit i návštěvě, pokud nějaké zbydou...

Základ je klasika

Většina z nás pravděpodobně vyrábí “klasické” piškotové úlky, na které potřebujeme balíček piškotů (250 gramů) a další na podstavec, 100 gramů másla, asi 3 lžíce kakaa, 200 gramů moučkového cukru a trochu vody. Na náplň potom 100 gramů másla, 1 žloutek, 80 gramů cukru a případně lžíci kondenzovaného mléka. Víc nic. A jak na to?

Piškoty (mimo ty, kterými budeme úlky zezpodu zavírat) nejprve umeleme a poté smícháme s ostatními surovinami na přípravu základní hmoty. Jakmile je všechno dokonale promíseno, můžeme si základ odložit na chvíli do ledničky a vypracovat náplň - znovu velmi jednoduše smícháním všech uvedených surovin. Pak už nezbývá nic jiného než základní hmotu natlačit do připravené formičky, kterou ale nejprve dobře vysypeme moučkovým cukrem. Ještě ve formičce vytvoříme do středu úlku zespodu důlek, který naplníme připraveným máslovým krémem. Vyklopíme z formičky a postavíme na piškot. První úlek je hotový a stejně jednoduše a stále lépe a rychleji půjdou i ty další. Je to nuda? Tak nic nebrání v experimentech.

Co víc? Třeba čokoládu...

Základní úlky můžeme namáčet do rozehřáté čokolády. Dodáme jim tak další novou chuť a mnohé i zkušené hospodyně tímto jednoduchým vylepšením překvapíme. Barevná cukrová posypka navíc zase potěší děti. Nikde ale není psáno, že musí být základní hmota vždy stejná. K přípravě varianty tohoto oblíbeného cukroví výborně poslouží například vlašské ořechy.

Ořechové úlky

Na přípravu ořechových úlků budeme potřebovat mleté vlašské ořechy a moučkový cukr ve stejném poměru, 1 bílek a trochu strouhanky (v množství “tak akorát”, aby vzniklo ideálně husté těsto). Další postup je stejný jako u běžných úlků - tedy smícháme suroviny, vytvarujeme úlky, vytvoříme důlek. Ten ale tentokrát můžeme naplnit třeba džemem. Chybět nemůže ani piškot vespod úlku.

Rum nikdy neuškodí

Pokud připravujeme cukroví výhradně pro dospělé, určitě neuděláme chybu, když do něj přidáme trochu rumu. A platí to samozřejmě i u úlků, které si můžeme upravovat podle vlastní chuti téměř donekonečna. Právě ty rumové rozhodně stojí za vyzkoušení. Na základ si připravíme 200 gramů drcených piškotů, 100 gramů másla, 100 gramů cukru, 2 - 3 lžíce (podle velikosti) hořkého kakaa, 2 - 3 lžíce mléka, 2 - 3 lžíce rumu (počítejme s tím, že celkem by do těsta mělo přijít 5 lžic tekutiny, takže poměr mléka a rumu podle toho upravíme). Všechno dobře promícháme a pustíme se do náplně. Můžeme zvolit třeba vanilkovou, kterou připravíme ze 100 gramů másla, 40 gramů moučkového cukru a balíčku cukru vanilkového, jednoho žloutku a 3 lžic rumu. Tvarujeme a plníme přesně tak jako v předchozích případech.

Kokos dělí společnost, ale o Vánocích bude spojovat

Jsou lidé, kteří jen při vyslovení slova kokos nesouhlasně vrtí hlavou, další by na něj ale přísahali. Právě pro ty druhé je ideální recept na kokosové úlky. Potřebovat na ně budeme 100 gramů másla a stejné množství moučkového cukru, 200 gramů kokosu, 1 bílek a mléko na vytvoření správné konzistence. Varianta pro dospělé může znovu kombinovat mléko a rum.

Náplň můžeme použít z rumových úlků, tedy vanilkovou (opět ve variantách pro děti nebo pro dospělé), případně lze kokos velmi dobře kombinovat s kyselejším džemem. Úlky tak dostanou neobvyklou navinulou, ale lahodnou chuť. Po vytvarování a zaklopení piškotem můžeme tyto úlky namočit do rozpuštěné čokolády a navrch dozdobit zbytkem kokosu. Pokud budeme chtít, můžeme tato cukrátka prohlásit za zasněžený les…

Ještě máte pocit, že máte málo cukroví a další už nestihnete? Ale jistě že ano, bude stačit chvilka a slavnostní stůl bude ještě bohatší a sladší.

Zdroj: rodinné recepty paní Lenky Schořové

