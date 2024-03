Letadlo swingové ikony Glenna Millera zmizelo beze stopy. Jeho záhadu se nepodařilo 80 let spolehlivě vyřešit

Kluk z chudých poměrů ze státu Iowa ovládl swingové hudební nebe. To je přece ukázkový příklad splněného amerického snu. Od dětství se hudbě věnoval, kvůli ní opustil i školu. Založil několik swingových kapel. Od roku 1938 postupně sláva jeho big bandu stoupala, účinkoval i v hollywoodských filmech.

Kapelníkem big bandu Námořnictva USA

V roce 1942 se rozhodl svou civilní kariéru ukončit a nabídl své služby americké armádě. Postavil moderní big band, s kterým hrál po vojenských základnách na americkém kontinentě. „Nepřišli jsme sem proto, abychom v hudbě určovali nějakou módu. Přišli jsme jen proto, abychom přinesli tolik potřebný dotek domova některým klukům, kteří jsou tu pár let,“ říkal Miller. Časopis People popisuje, jak v roce 1944 Eisenhower zaslal dopis generálu Henrymu „Hap“ Arnoldovi, velícímu generálovi letectva americké armády (USAAF), ve kterém žádal, aby kapitán Glenn Miller, jeho kapela armádního letectva a jeho rádiová produkční jednotka byli přesunuti do Velké Británie. Eisenhower chtěl, aby Millerova kapela byla Americkou kapelou spojeneckých expedičních sil (ABAEF) a součástí nadcházejícího AEFP. Miller neváhal. Apeloval na to, aby vzal svou kapelu do Anglie. Příležitost byla přesně to, co chtěl.

Osudový den

Národní muzeum války v New Orleans popisuje v článku Ztráta ikony poslední známé Millerovy okamžiky: „Na Štědrý den bylo naplánováno vystoupení jeho big bandu a Miller se nemohl dočkat, až se dostane do Paříže. Vyskytly se potíže s koordinací ubytování a dalších prostor potřebných pro jeho více než 60člennou kapelu, a tak se rozhodl, že do Paříže vyrazí dříve, aby vše zorganizoval. A rozhodl se pro letecký přesun, i když počasí bylo hrozné – chladné a mlhavé. Pravidelné lety byly zrušeny a Miller začínal být nervózní. Využil tak svého přítele, podplukovníka Normana Baessella, který Millerovi 15. prosince nabídl místo v letadle do Paříže. Jejich letoun UC-64 A Norseman přistál na letišti Twinwood Farm těsně před 14. hodinou a Miller a Baessell nastoupili do letadla. Dopravní letoun, pilotovaný letovým důstojníkem Johnem R. Stuartem Morganem, odstartoval, jeho další osud je však zahalen tajemstvím.“

Zemřel Miller v chladných vodách Lamanšského průlivu, nebo v pařížském nevěstinci?

Vrak letounu ani těla posádky se nikdy nenašly. Není tak divu, že se u takto známé osobnosti vyrojila spousta teorií. I těch, že se letoun vůbec nezřítil či že na jeho palubě vůbec nebyl. Německý novinář a konspirační teoretik Udo Ulfkotte v roce 1997 tvrdil, že objevil tajné vládní dokumenty, které naznačovaly, že Miller po příletu do Paříže nezemřel při leteckém neštěstí, ale v nevěstinci. Podle Ulfkotteho Miller zemřel na infarkt v náručí prostitutky, ale způsob jeho smrti byl držen v tajnosti, aby byla zachována jeho pověst i morálka spojeneckých vojáků. Později přiznal, že takové dokumenty nikdy neměl.

Pochybnosti bratra

Další teorii přinesl Millerův vlastní bratr (a kolega hudebník) Herb, který údajně v roce 1985 tvrdil, že bratr zemřel na nemocničním lůžku. „Moje vlastní teorie po léta byla, že nikdy neopustil Anglii, ale zemřel někde na rakovinu,“ řekl Herb údajně týdeníku World News. „Nikdy jsem nevěřil příběhu, že můj bratr zemřel při leteckém neštěstí.“ Tvrdil, že nehoda byla vymyšlena tak, aby americké hvězdě zajistila smrt hrdiny, a ne smrt „v mizerné posteli“. Skutečně existují nepřímé důkazy, že Miller se v tomto období necítil dobře. Miller hodně zhubl a jeho britský rozhlasový ředitel vzpomínal, jak mu řekl: „Víš, Georgi, mám hrozný pocit, že půjdeš domů beze mě…“

Zabily ho vlastní bomby

S další verzí zmizení letadla přišel britský letec Fred Shaw, který tvrdil, že Millerovo letadlo bylo zasaženo bombou nouzově odhozenou vlastními bombardéry. Shaw byl součástí flotily 138 britských letadel Lancaster, která byla toho dne na cestě do Německa k plánovanému bombardovacímu náletu, ale jejich mise byla přerušena kvůli špatnému počasí. Přistání letadla naloženého ostrými výbušninami bylo považováno za neúměrně riskantní, a tak bylo nařízeno letět na 10 mil dlouhý okruh Lamanšského průlivu, aby byl bezpečně odhozen společný náklad 100 000 bomb. Bombometčík jejich letadla tehdy údajně prohlásil: „Támhle dole je letadlo.“ Při pohledu dolů údajně uviděl malý hornoplošník. Viděl, jak se po zásahu nevybuchlou bombou převrátil na levobok. Vypadal, jako by se dostal do vývrtky, ponořil se do vody a šplouchal. Pak zmizel pod křídlem.

Ztráta kontroly nad letounem a námraza

Počasí bylo tehdy mizerné, nízká oblačnost, vysoká vlhkost, teploty okolo bodu mrazu. Letiště, z kterého Miller vzlétl, bylo dokonce oficiálně uzavřeno. Letadlo tak zřejmě nemělo vůbec odletět. Podle svědectví dokonce Miller zavtipkoval: „Kde jsou sakra padáky?“ Jeho přítel podplukovník Baessell prý odpověděl: „Co je s tebou, Millere, chceš žít věčně?“ Zřejmě potvrzeným faktem však je, že pilot Morgan údajně nebyl certifikován k létání pouze za pomoci přístrojů. Mohl tak podlehnout „iluzi za letu“, tedy prostorové dezorientaci, a ztratit nad strojem kontrolu. Tato příčina není u nevycvičeného pilota neobvyklá a je častou příčinou nehod.

Kromě nízké viditelnosti byla vojenská letadla té doby – včetně UC-64A Norseman – známá také tím, že měla karburátory motoru náchylné k zamrznutí. To by vedlo ke ztrátě výkonu motoru, jeho vysazení, a tak nutnosti nouzového přistání do vody. To by však znamenalo téměř jistě ztrátu stroje a smrt posádky. Stejně nebezpečným jevem mohla být i námraza na křídlech, i ta by spolehlivě dokázala letadlo poslat k zemi.

Smrt legendy je vždy opředena tajemstvím

Uplynulá desetiletí dala vzniknout mnoha dalším teoriím, které posouvají příběh Glenna Millera za hranice uvěřitelnosti. Někteří tvrdili, že Miller svou smrt předstíral a uprchl do Jižní Ameriky, zatímco jiní věřili, že byl shledán vinným ze špionáže a zavražděn Němci – nebo dokonce gangstery. Mohl se totiž přes osobu podplukovníka Normana F. Baessella, který byl na palubě s ním, připlést do nelegálního obchodu s morfiem. Ale ve skutečnosti je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že zahynul při náhodném leteckém neštěstí způsobeném chybou pilota nebo mechanickou závadou. Jedno je zřejmé. Ve stejném roce a ve stejných místech zmizely beze stopy dvě legendy – hudebník Glenn Miller a spisovatel Antoine de Saint-Exupéry. Oba na palubě letounu, v obou případech jejich těla ani trosky strojů nebyly nalezeny. A u obou je tak jejich smrt opředena tajemstvím.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Bombardování v Praze. Lidé ignorovali sirény