Lidé vedli dlouhé války mnohem dřív, než se dosud myslelo. Objev ve Španělsku přepisuje historii

Analýza kosterních pozůstatků ve Španělsku naznačuje, že konflikty se na starém kontinentu odehrávaly už asi před 5 000 lety, tedy v období neolitu. Odborníky to překvapilo. Pro lidstvo to znamená, že jsme si šli ve velkém po krku ještě dávno předtím, než začaly vznikat první mocné státy. Vlastně je to docela smutný příběh.