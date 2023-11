Za komunistů bylo lépe: Blábol, kterému už dnes věří jen pár zoufalců

Zlatí komunisti! Jo, to tenkrát, když tu byli komunisti, měli jsme se mnohem lépe než za Fialy! Také se setkáváte s podobnými větami? Můžete být v klidu, je to většinou jen vzpomínání těch, kteří se nebyli po revoluci schopni prosadit a mají potřebu svalit vinu na někoho jiného než na vlastní neschopnost. Budiž jim to přáno, mají na to samozřejmě právo. Jsou to však jen bláboly.