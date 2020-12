Zahájení operace Anthropoid. Celý plán znali jenom čtyři lidé a místo Kubiše měl letět Svoboda

Dnes máme ve spojení s operací Anthropoid v paměti zarytá hlavně jména Gabčíka a Kubiše. Právě také oni se společně s jinými výsadky měli postarat o likvidaci Reinharda Heydricha. Paradoxně však mohlo být druhé jméno v historických análech úplně jiné. Původně totiž měl doprovázet Gabčíka rotný Karel Svoboda. Co se však stalo a jak probíhaly přípravy na odvážnou akci?

Demonstrace nespokojenosti

Cílem operace Anthropoid bylo demonstrativně světu ukázat, že se Československo s německou okupací nesmířilo a dává jasný signál o své pozici na mapě světa. Útok na vrcholného nacistického činitele měl být hlavně diplomatickým gestem. Exilová vláda vedená Edvardem Benešem potřebovala získat respekt a vytvořila si tak pozici v poválečném vyjednávání o navrácení území Sudet.

Výcvik Jozefa Gabčíka a rotného Karla Svobody začal v létě roku 1941 ve výcvikových školách a stanicích SOE ve Skotsku. Výcvik byl pro jejich úkol nedostačující, takže se musel změnit a rozšířit v oblastech sabotáže, diverze a útočného boje. Procházeli tak výcvikem toho, jak zlikvidovat infrastrukturu, jak komunikovat na nepřátelském území, včetně výroby trhavých a hořlavých bomb.

Pochopitelně nemohl chybět ani výcvik vzdušný. Seskok padákem, jeho balení, balení kontejnerů. Museli skvěle ovládat všechny střelné zbraně, ale také boj holýma rukama. Dokonale museli ovládat Morseovu abecedu a Q-kód. Celý kurz trval šest týdnů.

Akce zahájena

Operace Anthropoid byla oficiálně zahájena 2. října 1941. Karel Svoboda byl kvůli úrazu při cvičném seskoku z akce vyřazen a na návrh Gabčíka byl nahrazen Kubišem. Zajímavostí je také extrémní utajení akce, což bylo základem úspěchu. O celém plánu věděli pouze čtyři lidi. Ostatní znali jenom části a fragmenty celého úkolu.

O tom, kdo bude terčem likvidace, měli rozhodnout sami vojáci podle reálných možností. Hlavními cíli byli Heydrich a K. H. Frank. Kdyby nevyšel ani jeden z nich, musel být zastřelen někdo z vysoce postavených konfidentů.

Letěli letounem Handley Page Halifax Mk.II 138. peruti RAF, ve kterém seděl právě Gabčík a Kubiš. Následoval výsadek Silver A, Silver B. Oba parašutisté z operace Anthropoid dopadli nedaleko hřbitova u obce Nehvizdy nedaleko Prahy. Původní plán byl však seskočit o sto kilometrů na jiném místě v Ejpovicích u Plzně.

Gabčík si při seskoku zranil nohu. Sabotážní materiály schovali do boudy zahradníka Antonína Sedláčka, kde přečkali noc. Na místní faře se také dozvěděli, jak daleko jsou od původního cíle, a tak se následně přemístili do Plzně pro nutné a příslušné dokumenty k policejnímu inspektorovi Václavu Královu. Z Plzně se vydali zase zpět do Prahy za jistým Václavem Růtou, u kterého bydleli pět dní. Postupně na několika místech rozvezli sanotážní materiály a spojili se se sokolskou odbojovou organizací JINDRA vedenou Janem Zelenkou-Hajským.

Byť Gabčík s Kubišem svůj plán československým odbojářům neprozradili, z jejich chování a výbavy bylo jasné, že se jedná o akci, která bude velmi náročná a mohla by mít následky vůči československému lidu. Byla tak vytvořena snaha přes vysílačku Libuše vyslat zprávu, aby byla akce zrušena. Nestalo se tak. Bylo vybráno místo a cíl a likvidace Heydricha mohla začít…

