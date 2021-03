Předávání Oscarů se blíží, ale kina jsou zavřená. Jaké snímky získaly nejvíce ocenění a kde se na ně podívat z pohodlí domova?

Předávání Oscarů bychom za normálních okolností měli letos už za sebou, ale kvůli pandemii se ceremonie odsunula na 25. dubna (u nás 26. dubna v noci). Na zhlédnutí všech nominovaných filmů je stále dost času, proto vám poradíme, kde a jak se podívat na nové snímky z pohodlí vašeho domova.

Netflix

Chicagský tribunál

Netflix jakožto největší streamovací gigant nabízí hned 8 snímků nominovaných na Oscara. Nominaci za nejlepší snímek si vysloužilo soudní drama Chicagský tribunál, který je inspirovaný skutečnými událostmi střetu demonstrantů se sjezdem demokratické strany v Americe. Snímek získal celkem 6 nominací včetně herce ve vedlejší roli v podání komika Sachi Barona Cohena.

Mank

Další film nominovaný na nejlepší snímek, který je nově ke zhlédnutí na Netflixu, je černobílé biografické drama Mank zobrazující Hollywood 30. let minulého století očima sarkastického scénaristy a alkoholika H. J. Mankiewicze, který právě dokončuje legendární drama Občan Kane. Divácké reakce na film jsou kvůli jeho zdlouhavosti spíš rozporuplné, přesto ale Mank získal ze všech filmů nejvíce nominací a to celkem 10.

Střípky ženy

Velkou favoritkou na nejlepší herecký výkon je letos britská herečka Vanessa Kirby, kterou můžete znát jako královninu sestru v úspěšném seriálu Koruna. Střípky ženy je depresivní drama o tragickém porodu a emocionálním vyrovnání, ve kterém mimo jiné hraje i známý herec Shia LaBeouf.

Ma Rainey – Matka Blues

Nominaci na dvě hlavní herecké kategorie získal hudebně-dramatický film Ma Rainey – Matka Blues. Viola Davis v roli nevzhledné bluesové zpěvačky s božským hlasem exceluje po boku zesnulého herce Chadwicka Bosemana, který je rovněž nominovaný na nejlepší herecký výkon. Matka Blues získala celkem 5 nominací včetně nejlepšího make-upu, kostýmů a výpravy.

Americké elegie

Dvojitou nominaci získal film Americké elegie režírovaný Ronem Howardem. Glenn Close, jako nominovaná herečka ve vedlejší roli exceluje v dramatu popisující život a atmosféru v Appalačském pohoří. Druhou nominaci získalo make-upové umění za obrovskou proměnu všech herců.

Bílý tygr​

Bílý tygr je film z indického prostředí, který získal nominaci na nejlepší adaptovaný scénář. Popisuje osud řidiče Balrama, který se rozhodne, že zapracuje sám na sobě, aby nemusel žít po zbytek života v chudobě. Indické drama je taktéž k vidění na Netflixu.

Bratrstvo pěti

Nominaci za nejlepší hudbu možná promění příběh o černošských veteránech, kteří se vrací do Vietnamu kvůli pokladu a ostatkům zesnulého velitele. Bratrstvo pěti je válečný snímek režiséra Spika Leea, který určitě stojí za vidění.

Zprávy ze světa

Poslední nominovaný film, který lze najít na platformě Netflix je westernové akční drama v čele s Tomem Hanksem – Zprávy ze světa. Snímek Paula Greengrasse o americkém veteránovi, který pomáhá najít nový domov osiřelé dívce, celkem získal 4 nominace na Oscara ve vedlejších kategoriích.

HBO GO

Frčíme

Také internetová televize HBO GO nabízí snímky nominované na nejprestižnější filmové ocenění. Frčíme je animovaný film ze světa kouzel a fantazie pro celou rodinu. Ve snímku z dílny Walta Disneyho mají hlavní roli elfové hledající tajemnou magii. Letos si elfští teenageři vyčarovali nominaci na nejlepší celovečerní animovaný film.

Colectiv

Mezi nejlepší dokumenty, ale i zahraniční filmy se zařadil rumunský film Colectiv. Tragická událost bukurešťského klubu si po požáru vyžádala 27 úmrtí a 180 zranění. Tým investigativních novinářů vyšetřuje, jak je možné, že na popáleniny záhadně zemřeli i lidé mimo ohrožení života.

Amazon Prime Video

Sound of Metal

Amazon Prime Video nezůstává pozadu a nabízí rovnou 6 různých nominovaných filmů. Tragický osud metalového bubeníka, který přijde o sluch a snaží se přizpůsobit světu hudby v naprostém tichu si vysloužil celkem 6 nominací, včetně nejlepšího snímku, herce v hlavní i vedlejší roli, střih, zvuk a originální scénář. Snímek Sound of Metal s Rizem Ahamadem v hlavní roli je založen na nedokončeném dokumentu Dereka Cianfranceea.

Minari

Stejně jako Amazon, tak Apple TV nabízí ke zhlédnutí kanadský film Minari. Snímek o korejských přistěhovalcích byl nedávno oceněn Zlatým glóbem a momentálně čeká, jestli promění některou ze svých šesti nominací na Oscara. Mimo jiné je Minari nominován na snímek roku, nejlepší mužskou hlavní roli a nejlepší herečku ve vedlejší roli.

Nadějná mladá žena

Excelentní herecký výkon Carey Mulligan ve filmu Nadějná mladá žena byl nominovaný na nejlepší herečku v hlavní roli. Feministická mstitelka Cassie žije po nocích tajným druhým životem a napravuje křivdy z minulosti. Příbeh mazané a provokativní ženy má také naději na Oscara za nejlepší snímek.

Borat

Nominace na nejlepší film

Otec (David Parfitt)

Mank (Ceán Chaffin)

Minari (Christina Oh)

Nadějná Mladá žena (Ben Browning)

Sound of Metal (B. Hamelinck)

Chicagský tribunál (Marc Platt)

Judas and the Black Messiah (Shaka King)

Kromě nominace za nejlepší vedlejší roli ve filmu Chicagský tribunál, získal také Sacha Baron Cohen nominaci za film z úplně jiného šálku. Kazašský reportér Borat se dočkal stejně šíleného pokračování a opět zesměšňuje americké nedostatky. Ostatně, jinak by to asi ani nešlo a neumíme si představit, že by se film odehrával jinak.

Po získání Zlatých glóbů přišla i šance na Oscara za nejlepší scénář a ženský herecký výkon ve vedlejší roli v podání Marii Bakalové, která ztvárnila Boratovu dceru. Napůl spontánně natočený komický film je přímo z produkce Amazon Prime Video a určitě stojí za to se na něj podívat.

Otec

Představitelka královny Alžběty II. Olivia Colman ze seriálu Koruna tentokrát musí řešit každodenní lidské problémy. V rodinném dramatu Otec si nastěhuje domu stárnoucího nemocného otce a společně se snaží naučit spolu žít. Kromě Amazon Prime nový film také nabízí Apple TV. Otec dohromady získal 6 nominací včetně nejlepšího snímku, herce a herečky ve vedlejší roli.

One Night in Miami

Fiktivní večírek s boxerem Muhammadem Ali, hercem Jimem Brownem, aktivistou Malcomem X a zpěvákem Samem Cookem získal tři nominace v dramatu One Night in Miami. Tehdejší ikony ve filmu diskutují o jejich úlohách v hnutí za občanská práva a kulturní převraty v 60. letech. Nejsilnější stránkou snímku režisérky Reginy King je hudební doprovod, za který si film vysloužil nominaci na Oscara.

