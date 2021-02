Adina Mandlová muže milovala, kvůli jednomu se chtěla zabít. Zkrotil ji až homosexuální návrhář

Byla krásná, populární, talentovaná a nesmírně inteligentní. Jedna z největších prvorepublikových hvězd filmového plátna Adina Mandlová zažívala evidentně krásné časy. Na rodačku z Mladé Boleslavi se stály fronty, každý ji chtěl zkrátka vidět.

Hvězdou už od dětství

Adina Mandlová prožila nejen bohatou a úspěšnou kariéru, velmi ráda jistě vzpomínala i na své dětství. V něm hrál jednu z klíčových rolí její otec, drážní inspektor, jenž si svou jedinou dceru hýčkal již od kolébky. Prakticky odmalička chtěl, aby se stala slavnou zpěvačkou nebo herečkou, a vše v rámci výchovy k tomu také podřídil. Dokonce se rozhodl změnit i její křestní jméno, a to z původní Jarmily na Adinu, které, jak jistě uznáte, zní daleko „světověji“.

Už ve svých čtyřech letech se učila Adina hrát na klavír, jelikož cílem jejím, a především jejího otce, bylo studium hudby v zahraničí. Ani jedna z největších hereček první republiky si však neprožila bezstarostný život. První velká rána přišla už v 7 letech – musela se vyrovnat s náhlým úmrtím svého otce, který jí i zajišťoval poměrně výsostné postavení ve škole i ve společnosti. Matka, která měla spíše daleko pocitově blíže k jejím třem bratrům, okamžitě po smrti otce zakázala Adině hru na klavír i další její zájmy. Rodina se dokonce dostala poměrně brzy po odchodu otce i do finanční tísně. A jelikož si Adina nerozuměla ani s novým partnerem matky, rozhodla se žít tak nějak „po svém“.

V roce 1966 Adina Mandlová obdržela jednu ze svých největších rolí – v muzikále Hello Dolly. V té době se ale již poměrně hlasitě „šuškalo“, že Adina kolaborovala s Němci a to jí i přes své očištění a vyvrácení poměrně značně poškodilo v očích české veřejnosti i u divadelních a filmových kolegů. Především proto se následně se svým manželem rozhodla odjet z Čech a žít na Maltě.

Večírky, známosti i otěhotnění

Už ve svých 16 letech začala notně obrážet bary a diskotéky po celé Boleslavi. A bavila se, nutno říci velmi intenzivně, i s mladými muži. A jelikož Mladá Boleslav tehdy nepatřila k největším městům, její pověst utrpěla poměrně značné trhliny. I proto byla otčímem poslána do internátní školy do Paříže. A to byla možná osudová chyba…

Adina poznala život velkoměsta v plné parádě a užívala si ho plnými doušky. Přišlo dokonce nechtěné otěhotnění a následný potrat. Její mladický nerozvážný životní styl nenechal bez povšimnutí ani kantory a vedení pařížské školy, které odsouhlasilo její vyloučení. Adině tak nezbývalo nic jiného než se vrátit do své rodné Mladé Boleslavi.

Zklamání i pokus o sebevraždu

Ani tam však nevydržela dlouho a poměrně záhy se odstěhovala, zejména díky svým známostem, do Prahy. Tam postupně začala získávat malé divadelní a filmové roličky a zejména díky milostnému poměru s Hugo Haasem se vypracovala až mezi uměleckou smetánku. Svým neskonalým šarmem okouzlila postupně i další vysoce postavené muže – majitele stavební firmy Freda Scheinera či se skloňovalo její jméno i s K. H. Frankem.

Možná i pro Adiny záletnické choutky ji poměrně brzy Scheiner opustil a jedna z největších českých filmových hvězd se pokusila o sebevraždu. Ze dna ji ale naštěstí brzy vytáhli další milenci ze světa filmu, divadla a byznysu či její dvě velmi krátká manželství.

Celkově se Adina Mandlová objevila ve zhruba pěti desítkách filmových rolí, a to vedle herců, jako byl Vlasta Burian, Theodor Pištěk nebo Oldřich Nový.

Adina se začala postupně usazovat až po navázání spolupráce s módním návrhářem Pearsonem, jenž byl velmi tolerantní, a kterého si vzala nakonec i za muže, a to i přesto, že dle mnohých svědectví byl homosexuál. I tak ale jim manželství vydrželo 37 let a Adině výrazně pomohlo nakouknout do světa showbyznysu.

Ocenění se již nedočkala

Až na sklonku svého života - v roce 1990 – se vrátila zpět do České republiky, kde pobývala zejména v dobříšském apartmánu sanatoria. Nikdy však nezapomněla, odkud pocházela – z Mladé Boleslavi. A ani vedení radnice nezapomnělo na Adinu, kterou chtělo také ocenit čestným občanstvím.

Ačkoliv byla Adina Mandlová uznáním velmi potěšena, musela ze zdravotních důvodů předání ocenění odmítnout. Záhy nato také odešla jedna z prvorepublikových hvězd nadobro, konkrétně 16. června 1991.

KAM DÁL: Skladatel a zpěvák Michal Pavlíček: Umřel mi otec s covidem. Člověk vnímá intenzivně lidské utrpení.