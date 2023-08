Herec Josef Bláha žil se dvěma ženami, ale podváděl i milenku. Nad komunisty vyhrál hodně vtipně

Věřili byste tomu, že se herec Josef Bláha, známý například jako inspektor Brůžek ze seriálu Hříšní lidé Města pražského, nenarodil v Čechách, lépe řečeno tehdy v Československu? Světlo světa spatřil v roce 1924 v Novom meste, v tehdejším Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, pozdější Jugoslávii. Ve svém rodišti dokonce strávil prvních jedenáct let života, než jej osud spolu s rodiči, slovinskou matkou a českým otcem, zavál nejprve do tatínkova rodného Písku a o rok později do Prahy. A udělal dobře, jinak bychom totiž přišli o vynikajícího charismatického herce.

Po válce na DAMU

Mladý Josef Bláha tíhl k divadlu doslova od malička a kdyby bývala v jeho patnácti letech nevypukla druhá světová válka, mohl stát na divadelních prknech mnohem dříve, než se k herectví ve skutečnosti dostal. Rodiče mu v jeho snu nebránili, a tak mohl po válce nastoupit na DAMU, kterou také vystudoval – a to dokonce pod vedením vynikajícího a nezapomenutelného Ladislava Peška. Základ měl tedy víc než dobrý. V té době už také uměl výborně česky, i když začátky neměl jednoduché. Zvlášť naše záludné „ř“ mu přidělalo mnoho dětských vrásek na čele. Kdo by to ale v jeho pozdější herecké kariéře poznal?

Ke komunistům snadno, ale jak od nich?

Válka skončila a zdálo se, že všechno bude zalité sluncem, a to i díky nastupujícím komunistům a vládě lidu. Na tuhle vlnu tehdy tak trochu z donucení naskočil i Josef Bláha, ale opravdu jen na chvíli. Jakmile se vynadíval na první úspěchy, vykoupené novou ztrátou svobody, rozhodl se odejít. Jenomže jak? Chtěl hrát a dobře tušil, že dobrovolné vystoupení ze strany by bylo víc než podezřelé. Vymyslel si proto geniální lest. Nahlásil na vedení, že ztratil svoji stranickou legitimaci. Všechno nakonec naštěstí dopadlo tak, jak si asi představoval. Jeho soudruhům to sice mohlo být nanejvýš líto, ale tak nespolehlivého člena v době budování světlejších zítřků ve svých řadách zkrátka strpět nemohli. A tak k hercově „lítosti“ museli Josefa Bláhu od komunistů vyloučit. A bylo vyřešeno… Občas sice musel přijmout roli v nějaké té hře sovětského autora, ale to byla snesitelná daň za relativní volnost.

Kromě známého inspektora Josefa Brůžka ze seriálů Hříšní lidé Města pražského a Panoptikum Města Pražského známe Josefa Bláhu také třeba jako akademika Richarda z dnes již kultovního dětského seriálu Návštěvníci, ale objevil se také v roli Achilla Nerudného v seriálu Byl jednou jeden dům, v socialistickém Muži na radnici sehrál roli tajemníka Hlavici a nezapomeneme ani na inspektora leteckého provozu z příběhů Pana Tau.

Zatímco v televizi převažovaly vtipné role, v divadle se často věnoval klasickým dílům.

Profesionální nevěrník

Zatímco divadlu, a to dokonce jednomu konkrétnímu, Divadlu Na Vinohradech, zůstal Josef Bláha věrný po celý život, v partnerství už to tak klidné nebylo. Snad za to mohly geny jeho jižní části rodiny, snad by se za každou sukní rád otočil i bez toho, ale jeho žena to s ním rozhodně neměla jednoduché. Když s ním chtěla vydržet, musela tolerovat opravdu hodně. Kromě své manželky Bohumily měl totiž herec ještě jeden dlouhodobý vztah, a to se svojí milenkou Vlastou Valentovou. Paralelní domácností se doma nijak zvlášť netajil, Bohumila o Vlastě věděla – a stejně tak to bylo samozřejmě i na druhé straně. O tom, zda to oběma ženám vyhovovalo, nebo se s touto situací zkrátka jen smířily, se můžeme jen dohadovat. Jisté ale je, že to Josefu Bláhovi takto fungovalo celá léta.

Podváděl i ženu, se kterou podváděl manželku

Mohli bychom se domnívat, že jedna manželka a jedna milenka mohou stačit. V případě manželky jsme na správné straně úvah, ale milenka se musela o svoje místo v Bláhově kalendáři dělit i s dalšími ženami, z nichž je často jmenována třeba Iva Janžurová. Rozhodně ale nebyla jediná. Josef Bláha zkrátka zvládl podvádět i svoji oficiální milenku, všichni to věděli, a to dokonce i ženy, které mu podlehly jen na krátkou dobu. I když nešlo o prvoplánového „modela“ a krasavce z propagačních plakátů, všechno doháněl svým šarmem, vtipem a galantním chováním. Podle všeho bylo jen málo žen, které jeho kouzlu dokázaly odolat.

Herec to byl excelentní

Ať už byl soukromý život Josefa Bláhy jakýkoliv, jedno mu rozhodně nemůžeme upřít. Je to herecké umění, které nás těší i devětadvacet let po jeho odchodu do hereckého nebe a jen tak nás nepřestane lákat podívat se znovu a znovu na detektivní seriály, komedie, pohádky i vážnější snímky, v jejichž titulcích se setkáme právě se jménem Josefa Bláhy. Jeho herecké umění si nyní můžeme připomínat na ČT 1 v opakování seriálu Hříšní lidé Města pražského, který je zařazen do programu vždy ve středu od 20:10 hodin.

