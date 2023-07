Smutný osud: Tajemný herec Jan Hartl se po smrti ženy sám staral o děti. Kolegové netušili, že nějaké má

Životem Jana Hartla prošly tři hlavní ženy, které ovlivnily jeho život. Milena Steinmasslová, Veronika Žilková a Olga Škopková. Všechny tři jej opustily – první dvě odešly za jiným a ta třetí, matka jeho dvou dětí, bohužel na věčnost.

Tichý, ale nepřehlédnutelný

Jan Hartl patří do kategorii záhadných mužů, které svým tajemným pohledem lákají srdce mnoha žen. Nesmělý, klidný, vždy slušný a laskavý, ale také zdánlivě nedostupný, uzavřený za oponou ve svém vlastním světě. Řekněme si upřímně: která z žen by se nechala přemlouvat ke schůzce? Přesto neměl herec v životě štěstí na lásku.

První odešla, druhá se rozmýšlela

Do první ze jmenovaných žen tedy do krásné plavovlasé Mileny Steinmasslové se zamiloval už na studiích, ale tahle láska neměla být tou první a jedinou. Milovaná žena mu později odešla za jiným. Vybrala si kameramana Romana Pavlíčka a Jan Hartl zůstal sám se svým smutkem. Ne však na dlouho. Zalíbila se mu další blondýnka. Tentokrát šlo o Veroniku Žilkovou, které se zpočátku také líbil, ale jakmile zjistila, že jde o herce, celkem razantně jej odmítla. Jedni tvrdí, že za jejím postojem stál otec, který se jí snažil herce rozmluvit, ona sama ale v dopise svému nápadníkovi napsala, že nechce skončit jako její matka – tedy po boku umělce. Podle jejích zkušeností takoví muži nikdy nepohrdli žádnou múzou. První rozpaky a odmítnutí ale pár překonal a následovaly čtyři podle všeho spokojené roky. Až do chvíle, kdy mělo dojít na svatbu…

Utekla téměř od oltáře

Herec byl připravený založit rodinu a usadit se, vztah se zdál být pevný, a tak logicky přišla i žádost o ruku. Ještě než ale došlo ke svatbě, Veronika Žilková se sbalila a bez vysvětlení svého milovaného opustila. Jan Hartl se z takového zklamání vzpamatovával hodně dlouho a dokonce ani po dlouhých letech, když se spolu ocitli před kamerou, nedokázal se svojí bývalou partnerkou komunikovat jinak, než slovy své postavy, naučenými ze scénáře.

Okamžiky tajného štěstí

Dlouhou dobu se zdálo, že snad zůstane sám, ale osud mu nakonec (ale bohužel jen na chvíli) přihrál do cesty jeho skutečně osudovou lásku, lékařku a také vystudovanou žurnalistku Olgu Škopkovou. Stejně jako o jiných momentech z jeho života, ani o svém vztahu ale herec nikomu nevyprávěl, s Olgou nikdy nechodil do společnosti a dokonce ani se svými hereckými kolegy neoslavil narození dvou potomků, které mu jeho partnerka porodila. Mnozí se o dětech dozvěděli až po tragédii, která Janu Hartlovi znovu otočila svět vzhůru nohama.

O děti se staral sám

V pouhých čtyřiceti letech jeho přítelkyně onemocněla a později také zemřela na rakovinu. Přes veškerou víru a pomoc svého partnera svůj boj prohrála a nechala po sobě jejichdvě děti, dceru Kláru a syna Prokopa, o které se od té chvíle staral Jan Hartl sám. Ani o tom mnozí jeho kolegové v divadle ani před kamerou neměli tušení – a to již byla starší Klára tou dobou téměř dospělá! Jak je možné tak dokonale tajit svoje soukromí a neprozradit vůbec nic o svém životě, to snad ví jen právě Jan Hartl. S problémy, které přicházely, se ale i přes všechnu jejich krutost dokázal poprat a i když dnes žije spíše v ústranní, můžeme jej vídat na prknech Stavovského divadla v inscenaci Audience u královny, nebo v Divadle Viola. Tam má role hned ve třech představeních, nazvaných Koupila jsem husu, tak nevím…, Tři gentlemani a Adresát neznámý.

