Hvězda seriálu Přátelé Courteney Coxová slaví 57. S Jennifer Anistonovou jsou jako sestry, pojí je zvláštní pouto

Herečka, režisérka a producentka Courteney Coxová hrála v seriálu Přátelé úklidem posedlou Moniku Gellerovou, kterou si fanoušci seriálu zamilovali. Několik dalších let k herečce spousta lidí vzhlížela jen jako k "té Monice." Rolí v seriálu přátelé se stala, jako i ostatní herci seriálu, ikonou. Muži po ní toužili, ženy chtěly vypadat jako ona. V salonech krásy bylo v té době tak bežné, že někdo chtěl její účes, nebo účes některé herečky ze seriálu, že měli jejich fotky vylepené na zrcadlech.

Jejími dalšími rolemi jsou například Gale Weathersová v hororovém snímku Výkřik, nebo role v komedii Ace Ventura: Zvířecí detektiv. Ale kdo by si to pamatoval? Je to přeci Monika!

Nejlépe placená herečka všech dob

Skutečnost, že se rozhodla splnit si svůj sen se jí neuvěřitelně vyplatila. Seriál Přátelé není nazýván „Nejlepším seriálem všech dob“ nadarmo. Spolu se svými hereckými kolegyněmi, Jennifer Anistonovou, která si zahrála Rachel Greenovou a Lisou Kudrowovou, neboli seriálovou Pheobe Buffayovou se staly nejlépe placenými televizními herečkami všech dob. Za poslední dvě série přátel si domů odnášely 1 milion dolarů za každou epizodu.

Narodila se v americké Alabamě, kde žila se svými rodiči, obchodníkem Richarden Lewisem Coxem a Courteney Copelandovou a sými staršími sestrami, Virginií a Dorothy. V mládí studovala architekturu, studia ale nedokončila, místo toho si začala plnit svůj sen - být modelkou a herečkou.

Mezi natáčením páté a šesté série Přátel se provdala za Davida Arquette. Narážka na její nové manželství nechyběla ani v samotném seriálu. V první epizodě šesté série, Stalo se v Las Vegas, si ostatní herci seriálu přidají do svých jmen Arquette, aby i v seriálu nějakým způsobem oslavili jejich svatbu.

V roce 2004 se jim narodila dcera Coco a její kmotrou se stala Rachel z Přátel, neboli Jennifer Annistonová. Manželství jim ale nevydrželo a v roce 2012 požádali o rozvod, zůstali ale dobrými přáteli. Stejně jako Courteney Coxová a Jennifer Annistonová.

V neděli oslavila Coco své 17. narozeniny. Courteney Coxová i Jennifer Annistonová přidaly svá narozeninová přání na instagram. Courteney sdílela sérii vzpomínek se svojí dcerou a pod ně napsala: „Všechno nejlepší k 17. nerozeninám pro mojí silnou, citlivou kreativní, milující, krásnou, talentovanou a moudrou Coco. Mám tě moc ráda.“

Jennifer Anistonová také sdílela vzpomínku na časy, kdy byla Coco ještě maličká a napsala: „Všechno nejlepší Coco! Kmotřička tě miluje!“

Zdroj: People

