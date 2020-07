Oblíbený komik Louise de Funès opustil svého syna. Chtěl se setkat s Filipovským, režim to však zakázal

Francouzský komik, který u nás proslul především filmy o četníkovi ze Saint-Tropez, byl ve skutečném životě stejný cholerik, jakého hrál. Říká se, že když slyšel postavu neurotického strážmistra Cruchota namluvenou Františkem Filipovským, prohlásil, že je to lepší než originál.

Uběhlo přesně 106 let od narození světově úspěšného komika a herce Louise de Funèse, který svými příběhy z četnické stanice ve francouzském městě Saint-Tropez baví na televizních obrazovkách diváky dodnes. Jaký byl ale skutečný život malého herce s neskutečným uměním grimas? Byl i ve skutečnosti tak vznětlivý a cholerický jako ve svých slavných filmech?

Nadané dítě španělských rodičů

Slavný komik se narodil jako nejmladší ze tří dětí nedaleko Paříže rodičům, kteří přišli do Francie v roce 1904 ze španělské Sevilly. Už od dětství se věnoval kreslení a hře na klavír. Kromě francouzštiny dobře ovládal i španělštinu a angličtinu. Vystřídal řadu zaměstnání od kožešníka přes prodavače po pianistu v barech.

Z pianisty hercem

Louise de Funès se k herectví dostal úplnou náhodou. Živil se jako klavírista v jednom pařížském baru a jak už to tak bývá, jeho práce ho omrzela, tak začal přemýšlet, čím ji lehce okořenit. Začal si tedy při svém hraní dělat legraci. Koulel očima, dělal nejrůznější grimasy a bavil publikum, které na jeho večery začalo chodit pravidelně. Po nějakém čase ho napadlo, že když se jeho show návštěvníkům restaurace líbí, proč by se neměla líbit také jinému publiku. Rozhodl se tedy jít na herecký konkurz, kde získal malou roli vedle tehdejší velké hvězdy Jeana Gabina ve filmu Napříč Paříží.

Hvězdou v padesáti

Vtipné na tom celém je, že Louise de Funès se stal hvězdou až jako padesátiletý, kdy se vlastně spousta jeho kolegů chystala do umělecké penze. Měl proto velkou obavu, že nikdy nedosáhne na úplnou špici, proto dřel, jak mohl.

U nás měl na jeho úspěchu ohromný podíl skvělý dabing herce Františka Filipovského, který Funèsovi tak sedl, že prý překvapil i samotného herce, když slyšel nadabovanou verzi Četníka ze Saint-Tropez. Dokonce se prý chtěl s Filipovským i setkat a pogratulovat mu ke skvělému výkonu, tehdejší režim to však nedovolil, a tak zůstalo jen u vzkazu plného uznání českému herci.

Dvakrát ženatý

V soukromém životě to herec zase tak snadné neměl. Poprvé se oženil ve dvaadvaceti letech s Germaine Eloide Carroyer, se kterou si udělal syna Daniela. Byl však tenkrát ještě bez stálého finančního přísunu a na syna tak nedával téměř žádné peníze. Germaine jednoho dne došla trpělivost, sbalila syna a od Funèse odešla. Ten se po rozvodu přestal stýkat jak s bývalou manželkou, tak i se svým synem. Proslýchá se, že jednou se tihle dva přece jen sešli a že to bylo dosti divoké setkání, podrobnosti však nikdy nevyplavaly na povrch.

Podruhé se Funès oženil s Jeanne Augustine Barthelémy de Maupassant, praneteří slavného představitele naturalismu a realismu Guye de Maupassanta. Kvůli ní odmítal role milovníků, nevěrníků, a také se nerad fotil s fanynkami. Spolu zpodili dva syny - Patrika a Oliviera. Zatímco Patrick se stal lékařem, Olivier se věnoval herectví a v několika filmech si dokonce se slavným otcem zahrál. Později ale hereckou kariéru přerušil a začal se živit jako pilot.

Neustálý strach o rodinu

Louise svou druhou rodinu miloval a snažil se jí dát vše, co té první odepřel. Snažil se tak trochu o odpuštění sobě samému. Bohužel však dospěl do stádia, kdy se začal o svou rodinu abnormálně bát. Roku 1967 tak koupil zámeček nedaleko Nantes, kde Jeanne jako malá vyrůstala, a nechal ho předělat na nedobytnou pevnost.

Vše způsobil anonymní dopis, který po něm žádal určitý obnos peněz s pohrůžkou, že jinak to odnese jeho rodina. Manželka Jeanne měla peníze donést do jedné kavárny. Samozřejmě ji doprovázeli policisté, kteří sice zatkli člověka, jenž si pro peníze přišel, ale šlo jen o poslíčka. Vyděrače se nikdy nepodařilo odhalit.

Zdravotní problémy

De Funès měl dlouhé roky problémy se srdcem a s každou svojí rolí, ve kterých představoval různé cholerické postavy, riskoval srdeční infarkt. Navíc byl prý v soukromí stejně cholerický jako v rolích, které hrál. Ke konci života se navíc snažil vynahradit si vše, co zameškal, když nehrál, a natáčel bez odpočinku jeden film za druhým.

Lékaři i rodina ho varovali, jak by vše mohlo skončit, on ale jejich rad nedbal. Nakonec ho zlomil infarkt, jejž prodělal po skončení natáčení filmu Četník a četnice a na který nakonec 27. ledna 1983 zemřel ve věku 68 let.

