Scenárista označil Smysl pro tumor za reklamu na rakovinu, Březina selhal kvůli knírku

Navzdory těžkému tématu je Smysl pro tumor jedním z největších taháků letošního ledna. Filip je ambiciózním studentem neurochirurgie, který má vše před sebou. Ovšem místo toho, aby získal prestižní post na klinice, stane se jejím pacientem. V pětadvaceti letech je mu zjištěna rakovina.

O rakovině se obvykle mlčí

Nemoc mu umožní najít lásku, stejně jako vážit si vlastní rodiny, jejíž členové si každý zvlášť i společně projdou velkou životní zkouškou. Seriál, který se témat, o nichž se víc mlčí, než mluví, chopil s humorem a empatií. Na konci každé epizody sdílejí skuteční onkologičtí pacienti pocity, které je provázely jednotlivými fázemi onemocnění. Belgická předloha Gevoel voor tumor vyhrála cenu Prix Europa 2018 za nejlepší televizní seriál roku.

„Belgický originál poprvé viděl zástupce ČT na přehlídce pořádané Evropskou vysílací unií. A jelikož způsob, jakým belgičtí tvůrci dokázali vyprávět vážný příběh, je skutečně jedinečný, byl seriál vybrán pro českou adaptaci,“ vzpomíná na začátky seriálu kreativní producent Matěj Stehlík. „Na rakovinu by neměl být člověk sám. Ať už se týká přímo nás, nebo někoho v našem okolí. Léty udržované tabu kolem onkologických onemocnění bychom chtěli tímto příběhem alespoň trochu pobořit, jako se to povedlo belgické předloze,“ dodává.

Při psaní příběhu autor přeháněl

Jaké byly první myšlenky autora, který si zkušeností sám prošel? „Myslím, že zněly takhle: Tohle je upřímná kniha. O rakovině s humo­rem. Pokud ji nechcete číst, hoďte ji do kouta. Za jejím příběhem stojí otevřenost, syrový přístup a humor. A pokud o to teď nestojíte, tak se k té knížce vraťte, až na ni budete připraveni,“ říká o začátku příběhu autor Leander Verdievel.

Jeho přesný příběh se ale diváci nedozvědí. „Hlavní postava má se mnou hodně společného, jako je třeba nemoc, ale je to smyšlený hrdina. Například v prvním díle se diváci dozvědí, že studuje medicínu. Já jsem nikdy na lékařskou fakultu nechodil. Nebo je tam také hodně scén, ze kterých je patrné, že je hodně oblíbený u holek. A moje žena říká, že takový frajer jsem rozhodně nebyl, že to je jenom fikce. Při psaní knihy nebo scénářů musíte zkrátka trochu přehánět, přidat do příběhu něco navíc. Snažil jsem se ten svůj napsat autenticky, ale bez občasného přehánění jsem se zkrátka neobešel,“ přiznává autor. A zdá se, že se mu to opravdu vyplatilo! Seriál slaví velký úspěch a je jedním z nejsledovanějších v novém roce.

Hlavní hrdina si ničeho neváží, říká scenárista

Scenárista Matěj Podzimek přitom přiznává, že navzdory fascinujícímu příběhu, který je tak dobrý, protože ho napsal sám onkologický pacient, si musel chvíli hledat cestu. „Zkraje jsem o tomhle seriálu hloupě mluvil jako o reklamě na rakovinu,“ řekl na rovinu.

„Vedle bolesti fyzické je tu i dopad na psychiku, na osobnost. Proto je důležité, že je to ve Smyslu pro tumor mladý člověk, který si zcela příslušně ke svému věku ničeho neváží a má pocit, že všechno je samozřejmost. Nemoc ho vlastně změní k lepšímu,“ zamýšlí se Podzimek nad dopadem celého seriálu. Psaní scénáře se pro něj nakonec stalo osobní terapií a cestou k poznání zcela nového tématu.

Zajímavosti o seriálu Smysl pro tumor

Svoji osobní zkušenost s rakovinou zpracoval Belgičan Leander Verdievel nejprve do knižní podoby, následně se jako spoluscenárista podílel na seriálu Gevoel voor tumor.

Autorem scénářů k české verzi Smyslu pro tumor je Matěj Podzimek, který se s Leanderem Verdievelem při práci na seriálu spřátelil. Osobně se setkali například na festivalu Serial Killer , který ve svém programu uvedl vybrané díly originální i české verze.

Natáčení všech osmi dílů Smyslu pro tumor zabralo celkem 81 dní a kromě Česka vyjel štáb režisérky Terezy Kopáčové i do zahraničí, konkrétně do italského regionu Apulie.

Filip Březina málem svoji první hlavní seriálovou roli nezískal, protože na casting do Smyslu pro tumor přišel s knírkem. Režisérku Terezu Kopáčovou tehdy jeho image sňatkového podvodníka totiž nezaujala. Roli Filipa Kaliny nakonec získal a byl ochotný si oholit nejen vousy pod nosem, ale i vlasy na hlavě.

Hlavní postava seriálu Filip Kalina je úspěšným studentem medicíny a sportovcem , který hraje ragby. Ve Smyslu pro tumor si proto v komparzních rolích zahrálo 30 skutečných ragbistů.

Plnovous i vlasy pro svoji roli onkologického pacienta obětoval také herec Jiří Bartoška a ztrátu vlasů ani mimo natáčení neschovával, protože od dětství nesnáší čepice.

Pro záběry z nemocničního prostředí si štáb vybral Fakultní nemocnici Hradec Králové . Natáčení za běžného provozu tam zabralo 23 dní.

Před kamerou se v seriálu objeví například doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. , přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové i 17 tamních zdravotních sester.

Alžběta Malá, která hraje seriálovou vnučku Jiřího Bartošky, se pro roli ve Smyslu pro tumor musela na kurzu pletení naučit vyrábět čepice.

Poslední dvě minuty každého dílu věnovali tvůrci mladým lidem, kteří absolvovali léčbu na onkologii. Kontakt filmařům zprostředkovala pacientská organizace Fuck Cancer. Záběry s jejich otevřenými výpověďmi natočila režisérka Tereza Kopáčová u sebe doma. Chtěla tím tak pro ně vytvořit co nejkomfortnější atmosféru před kamerou.

Autorem fotografických aktů, které se v seriálu objeví, je známý fotograf Lukáš Dvořák.

Zdroj: redakce, Česká televize

