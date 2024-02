Seriál Sedm schodů k moci je plný chyb. Anička je hloupá naivka, které by se politici smáli

Tohle na televizních obrazovkách ještě nebylo. Když se potká talentovaný režisér s perfektním obsazením a silným tématem, vznikne seriál Sedm schodů k moci o politických intrikách, zákulisních bojích i ovlivňování veřejných zakázek. To vše srozumitelným způsobem bez zbytečné hantýrky.

Je seriál fikce?

Příběh ženy, která dokázala okouzlit, uměla si jít tvrdě za svým, milovala luxus, vlivné muže a moc – to je Anička Malá, která kdysi vedla venkovskou hospodu, v té si ale nevydělala ani na slušný pronájem. Fiktivní story dvou hlavních hrdinů je volně inspirována českým politickým prostředím po roce 2000. Schůdek po schůdku se dostane až do postele ministra kultury Tomáše Vichra, kterého dovede do premiérského křesla – aniž by si on všiml, že s ním někdo vůbec manipuluje.

Vyjednává za něj tam, kde premiér nechce být viděn, filtruje, co a kdo se k němu dostane, získává moc, která jí nenáleží. A také už bez skrupulí využívá všechny benefity, které s tím souvisejí. Po strmém vzletu přichází pád Aničky i premiéra a soud, který ji viní ze zneužití pravomoci a korupce. To vše přitom sleduje bulvární novinář Krčka, který využívá každou Aniččinu slabinu k tomu, aby měl skvělý titulek a příběh. Až pozdě mu dojde, že mladá žena s jeho pomocí už dávno nepočítá a klidně na něj pošle své staré kumpány z hospody, aby mu spravili fazónu.

Diváky si Josefíková získala

V roli chytré Aničky zazářila Eva Josefíková, premiéra si pak zahrál Jiří Voyrálek. Tvůrci seriálu celou dobu mluví o tom, že podrobně nemapují vztah ani zákulisní intriky Nečase a Nagyové, ale nechali se tehdejší situací jen volně inspirovat. Tomu se naposledy ve svém pořadu Show Jana Krause smál i samotný moderátor, který upozornil na to, že pojmenovat hlavní postavu Vichr, když nemá být inspirovaný Nečasem…

Sám expremiér Petr Nečas se ale v seriálu zřejmě poznal, protože už v listopadu 2022 se na Primu obrátil právní zástupce Petra Nečase, jak potvrdila tisková mluvčí Primy Zuzana Brzáková. Byl ubezpečen, že seriál do práv jeho klienta nijak nezasahuje. Otázkou je, zda nebude celou situaci řešit znovu. Navzdory pozitivním hodnocením totiž seriál moc lidí nevidělo do doby, kdy byl dostupný pouze v placené videotéce Prima+. Teď, když běží v televizi, se teprve dostává k širší veřejnosti.

Ve skutečnosti nevlastnila Jana Nagyová žádnou hospodu ani neřešila ekonomické problémy. Měla být mzdovou účetní strojíren Chodos v Chodově, kterým údajně pomáhala z ekonomických potíží. Lze tak říci, že byla velmi schopná. Anna Malá oproti ní vstupuje do politiky jako nevzdělaná naivka, která nedávno odešla z vysoké školy. Nagyová byla už zralou a schopnou ženou, která měla navíc dvě dcery. Postava Anny Malé naopak v prvních dílech míří na potrat. Ani novinář Krčka nemá žádný reálný předobraz, ačkoliv média později kauzu řešila ve velkém. Postava premiéra Duba je zase volně inspirovaná tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem.

Kauza Nagyová

Pod označením „kauza Nagyová“ se skrývá politická aféra, která vypukla v červnu 2013 a řeší se dodnes. Tehdejší policejní razie vedla k pádu vlády Petra Nečase a jeho rezignaci na post předsedy ODS. Jednou ze zadržených a následně obviněných byla Jana Nagyová, dnes Nečasová, tehdejší vrchní ředitelka Sekce kabinetu vlády České republiky. Doposud nebyla kauza v některých částech rozhodnuta.

V kauze se řešila nejen korupce, ale také vyzrazení utajované informace, krácení daní nebo zneužití rozvědky. Do seriálu se vše nedostalo, Nečas a Vichr také nekopírují jeden druhého. Zda v tom někdo uvidí známý případ, to už si musí rozhodnout sám…

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Chyby v seriálu Specialisté: Tvůrci neznají jízdní řád, ani dopravní značky jim nic neříkají.