Exkluzivní zpráva z televize Šlágr: Sexy zpěvačka očekává šťastnou rodinnou událost

Zpěvačka Mára, která byla po příchodu do televize Šlágr spojována i v osobním životě s jejím zakladatelem Karlem Peterkou, prozradila exkluzivně pro Čtidoma.cz krásnou zprávu ze svého soukromí. „Můj syn a jeho partnerka jsou v očekávání narození miminka.“ Jako nastávající babička samozřejmě nechce nic zakřiknout, a i když se na vnoučátko moc těší, šťastnou novinu si nepřeje příliš mediálně rozmazávat. „Bude to mé první vnouče, a tak to bude i pro mě nová životní etapa. Hlavně si moc přeji, aby vše bylo v pořádku,“ doplnila zpěvačka pro Čtidoma.cz.

Jaroslava Stočesová nespolupracuje s televizí Šlágr od jejího založení, angažmá na obrazovce ji ale téměř okamžitě vystřelilo do výšin obrovské oblíbenosti mezi diváky této hudební televize. Ta už dávno neplatí za dechovkový program pro seniory, jak se jí dlouhá léta posměšně přezdívalo. Program se přizpůsobuje době a kromě tradičních lidovek se na obrazovku stále více prosazují také moderní autorské písničky. Ty si v posledních letech skládá i Mára, s jednou z nich dokonce vyhrála soutěž Zlatý Šlágr a zapsala se tak mezi nejúspěšnější tvůrce současné české muziky.

Šlágr Originál

- jako Šlágr TV začala televize vysílat 3. února 2012

- jejím principálem je Karel Peterka

- natáčecí studia sídlí v Dubném, bývalém kravíně

- aktuálně vysílají pod touto značkou 3 kanály: Šláger Muzika TV, Šlágr Originál, Šlágr Premium



Mára platí mezi diváky Šlágru za idol, pro mnohé muže je ztělesněním sexy krásky. Je maminkou dvou dospělých dětí, syna a dcery, žije v Českých Budějovicích a víceméně svůj veškerý volný čas věnuje právě své rodině. Nemá ho ale příliš nazbyt, neboť práce ve studiích v Dubném jí zabírá víceméně sedm dní týdnu. S rodiči se tak potkává často na natáčení větších pořadů, a rádi ji doprovázejí také na velké akce Šlágru. „Anebo za mnou přijedou na návštěvu a pobydou pár dní, abychom se viděli. Jako třeba právě teď,“ vysvětlila pro Čtidoma.cz Mára s tím, že s maminkou si moc rády společně užívají dlouhé procházky a výlety po jižních Čechách.

Ona sama se po několikaleté odmlce vrátila ke sportu, který kdysi býval nedílnou součástí jejího denního režimu. A tak ji můžete po ránu potkat při rychlé chůzi podél Vltavy, kdy tak začíná každý nový den pořádnou rozcvičkou. Maká tak poctivě na své téměř dokonalé postavě, kterou rozhodně nehodlá nechat zahálet ani po padesátce. Na jízdy s kočárkem si ale bude muset budoucí sexy babička vyhradit speciální čas. Její syn s rodinou totiž nebydlí zrovna blízko.

