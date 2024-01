Archeologové objevili nový svět. Tunel pod slavnou pyramidou je dovedl k záhadným kovovým koulím

Když vstoupíte do tunelu pyramidy boha Quetzalcoatla v Teotihuacánu, teplota náhle klesne. Jak sestupujete níž a níž, cítíte vlhkost a jen díky dřevěné podlaze se nebrodíte bahnem. Podle mexického archeologa Sergia Gómeze chtěli stavitelé vytvořit nový svět, který by se podobal tomu, který známe i my. A tak kopali, dokud nenarazili na vodu, která je samozřejmě vždy stěžejní pro jakýkoli život. Zdá se, že dávní lidé chtěli napodobit řeky tak, jak je vídali ve vnějším světě.

„Podobné nálezy jsou už dnes hodně vzácné a většinou se tak děje náhodou. Což je vlastně i tento případ. Na tunel do ‚města‘ by těžko někdo narazil, pokud by v roce 2003 nedošlo k záplavám a restaurátoři se nesnažili dostat ke své práci, která se náhle ocitla pod vodou,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz amatérský archeolog Jan Svojtka.

Co měl tunel skrývat?

Odborníci si vzali na pomoc GPR a lasery, k dispozici měli i malého robota, který zkoumal trhliny a hledal další vodítka. Podobné testování bylo už použito v Egyptě, i když v mnohem menším měřítku. Cílem průzkumu bylo pochopit, na co starověcí stavitelé mysleli, když se pracně prokopávali stěnami o hmotnosti až 25 tun. Jedna z teorií říká, že měl tunel sloužit k tomu, aby cosi ukryl. Od té doby uplynulo 2000 let, aniž by do něj kdokoli vstoupil. Což má logiku, protože o něm nikdo nevěděl.

„Bylo hodně zvláštní, že strop tunelu pokrýval prášek, který odrážel světlo a zářil jako hvězdy na noční obloze. Mluvilo se o tom, že šlo o pyritové nebo magnetitové zbytky, jenže háček byl v tom, že tyto prvky v okolí Teotihuacánu nejsou. Musely být tedy cíleně dovezeny,“ má jasno Svojtka.

Rtuť měla symbolizovat řeku

Zhruba 150 metrů pod chrámem badatelé objevili na padesát tisíc předmětů. Šlo o kosti zvířat, kůže, ale i kovové koule, které byly záhadou. „Připomínalo to vchod do podsvětí, do tajemného podzemního města, které mohlo sloužit mnoha účelům. Dnes se můžeme jen domnívat,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Svojtka.

Archeolog Sergio Gómez žasl stále víc. Tím spíš když zjistili, že dalším jejich nálezem je tekutá rtuť, která byla podle všeho úmyslně rozházena po okolí. Právě rtuť může být podle mnoha odborníků vodítkem, které řekne mnohem více o tajemné civilizaci, která předcházela Aztékům a dodnes nemá jméno.

Gómez věří, že kov mohl být použit k tomu, aby napodobil řeku nebo jezera v podsvětí, i když teorie lidí, kteří věří na návštěvníky z kosmu, tvrdí, že rtuť mohla mít „technologičtější využití“. Stopy rtuti přitom byly již dříve v malém množství nalezeny v několika mayských lokalitách dále na jih, ale v Teotihuacánu šlo o první nález.

Zdroje: ancient-code.com, smithsonianmag.com

KAM DÁL: Nejhledanější na světě: Za nepolapitelného El Maya je vypsaná odměna 15 milionů dolarů.