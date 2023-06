Legendární izraelské tanky Merkava mohou zamířit na Ukrajinu. Nepříteli mohou na bojišti pěkně zatopit

Merkava je série osvědčených hlavních bojových tanků v několika verzích, které byly vyvinuty a vyrobeny v Izraeli pro izraelské obranné síly. Dnes je k dispozici již v pěti variantách. Sériová výroba Merkavy Mk.5 byla zahájena v roce 2022. Tato verze pak má mít k dispozici pokročilé senzory, změn doznala balistická ochrana a kamery, které poskytují 360stupňový pohled.

Přežití osádky jako priorita

Při konstrukci tanku Merkava bylo vše podřízeno hledisku přežití posádky. Motor je umístěn v přední části tanku, a slouží tak jako dodatečná součást balistické ochrany, zatímco posádka může z poškozené Merkavy uniknout dveřmi v zadní části tanku. Díky silnému pancéřování a vysoké mobilitě je to jeden z nejlépe chráněných tanků na světě. Posádku stroje tvoří 4 lidé – velitel, řidič, střelec a nabíječ. Hlavní zbraní tanku je kanon ráže 105 mm L7 s 50 náboji a kanon ráže 120 mm s kapacitou 48 nábojů. Další výzbroj zahrnuje protitankové střely LAHAT a jeden spřažený kulomet ráže 7,92 mm nebo jeden spřažený kulomet ráže 12,7 mm a dva kulomety ráže 7,62 mm. K dispozici má Merkava ještě minomet ráže 60 mm. Výzbroj je tedy více než slušná a může nepříteli na bojišti opravdu zatopit. Vozidlo pohání dieselový motor o výkonu 900 koní, maximální rychlost činí 60 km/h, 55 km/h v terénu.

Kdo získá výkonné izraelské tanky?

Izrael má přebytky vojenského materiálu, v tomto případě tanků Merkava, které by potřeboval prodat do zahraničí, i do Evropy. Pokud by se podařilo najít zhruba dvěma stovkám Merkav cílového adresáta, jednalo by se o vůbec první export „izraelské vlajkové lodi“ do Evropy. To, že Izrael jedná se dvěma zeměmi o možném prodeji, potvrdil ředitel izraelské agentury SIBAT, generál Yair Kulas, který se však obestřel současně hradbou mlčení, protože ani nenaznačil, o jakou evropskou zemi se může jednat.

Na Twitteru se aktuálně objevila informace, že Izrael jedná o dodávkách Merkav Polsku. Varšava ovšem ve skutečnosti nemá naléhavou potřebu dalších těžkých vozidel, navíc starších, protože z Jižní Koreje kupuje moderní tanky K2 Black Panther, respektive z USA tanky Abrams. Diplomaticky řečeno: Není vyloučeno, že by Merkavy mohly teoreticky putovat na Ukrajinu. Na druhé straně nemusí jít přímo o Ukrajinu, ale třeba o zemi, která posílá ve zvýšené míře vojenský materiál na Ukrajinu a potřebovala by kompenzovat techniku odeslanou bojující zemi.

Kromě Polska a Ukrajiny se objevily i jiné spekulace, že zeměmi, které mají zájem o Merkavy, by mohly být Kolumbie nebo také Turecko. Obě země měly již před časem v tomto směru mapovat terén, nicméně Turecko vyvíjí vlastní tank Altay, na který v budoucnu vsází, byť je vozidlo sužováno chronickými technickými potížemi. Ankara by mohla Merkavy koupit v případě, že by projekt nakonec úplně selhal, jinak by nemělo smysl pořizovat starší verze izraelského tanku.

Pro Kolumbii by akvizice Merkav dávala rozhodně větší smysl než v případě Turecka. V roce 2012 totiž Izrael učinil nabídku Merkavy Mk.4 a také obrněných transportérů Namer. Mělo se tehdy jednat o nabídku 25–40 kusů tanků Merkava. Počkejme si tedy na další podrobnější informace, kdo nakonec Merkavy získá, protože jde bezesporu o zajímavý bojový prostředek. Může se však na druhé straně stát, že jednání nakonec nedopadnou úspěšně a Merkava se do Evropy „nepodívá“.

Zdroj: Army Recognition

KAM DÁL: Ukrajinské kladivo na ruskou armádu: Německá samohybná houfnice PzH 2000.