Mohl to být i váš soused: Vypadal jako největší dobrák, přitom připravil o život nejméně osm žen

John Robinson dnes čeká v cele smrti na rozhodnutí, zda se z absolutního trestu stane alespoň doživotí bez možnosti propuštění na svobodu. Jako neobyčejně zdatný podvodník a (jak se později ukázalo) také sériový vrah má na svědomí tolik velkých i menších trestných činů, že je s podivem, jak dlouho mu jeho kriminální život, schovaný pod maskou milého přívětivého muže, procházel.

Ideální manžel a otec

Vypadal jako milý hodný muž, vysloveně rodinný typ – takový ten manžel, jehož si přeje každá žena, která chce trávit večery doma u krbu se spoustou dětí a jistotou seriózního muže vedle sebe. Jenomže John Robinson byl ve svém nitru všechno jiné než právě takový člověk. O tom se bohužel přesvědčilo hned několik žen, které ale o jeho zvěrstvech už nikdy nikomu vyprávět nemohly. Trest smrti, k němuž byl odsouzen v Kansasu, dostal za dvě ze tří prokázaných vražd. Dalších pět mrtvých žen je mu potom připisováno také v Missouri. Přes to všechno si jeho sousedé mohli myslet, že na lepšího chlapa za plotem svého pozemku snad ani narazit nemohli.

Dětství, jaké nikdo nechce

Násilí měl John Robinson v sobě pravděpodobně zakódované už od narození. Jeho otec se projevoval jako neurvalec, který ale svoje sklony k agresivitě dával svému okolí bez okolků najevo. Johnova matka své děti pravděpodobně sice nebila, ale odporovat její vůli si žádný z pěti potomků také nedovolil. A tak budoucí sériový vrah vyrůstal ve velmi přísném a nevyzpytatelném prostředí.

Setkání s královnou a polibek od zpěvačky

Odreagováním pro něj mohly snad být skautské schůzky. Jednou se s touto organizací dokonce podíval do Londýna, kde jako nadějný dětský zpěvák v roce 1957 vystupoval ve sboru před samotnou královnou a novináři zachycený polibek od zpěvačky Judy Garland obletěl celé království. Zdálo se, že úspěch Johna Robinsona snad ani minout nemůže. Navíc nastoupil do chlapecké školy, po jejímž absolvování se měl stát knězem. Jenomže život není tak přímočarý.

Na školu moc nebyl

Johnovy školní kázeňské prohřešky brzy zkřížily jeho cestu za kněžskou budoucností. Ani kariéra rentgenologa, k níž se později pár měsíců upínal, se neukázala jako reálná. Nechal školy, oženil se a po sedmi letech z něj byl otec čtyř dětí. Spořádanou hlavou rodiny v té době už ale nebyl. Poslední dvojčata se jeho ženě narodila v roce 1971, ale to už měl jejich otec za sebou velký problém s policií.

Zdravotníkem se stal podvodem

I když zdravotní školu nedokončil, s pomocí zfalšovaných dokumentů se k práci u rentgenu přece jen dostal, ale na jeho podvod se naštěstí pro pacienty poměrně brzy přišlo, když jeho zaměstnavatel přišel o peníze. Následoval rozsudek tří let vězení s podmínkou. John s rodinou se raději přestěhovali do Chicaga, ale on si zkrátka nemohl pomoci. Ačkoliv byl stále ještě v podmínce, zpronevěřil peníze svého dalšího zaměstnavatele. A podváděl dál a dál, zatímco zároveň učil v nedělní škole, vedl skauty a trénoval mladé fotbalisty…

Muž roku – také podvodem

Johnova dobrá pověst se přes všechny jeho problémy šířila tak rychle, že byl v roce 1977 vyhlášen Mužem roku Kansas City. Jak je to možné? Jednoduše zfalšoval dopis ředitele místní charitativní organizace, v němž se vylíčil jako nejobětavější svatoušek. A starosta města tomu uvěřil. Později se na jeho podvod ale přišlo, stejně jako i na mnohé další s nepravými šeky, fiktivními organizacemi a tak dále a tak dále. Jenomže to všechno zatím byly jen drobnosti oproti tomu, k čemu se tou dobou teprve schylovalo.

A pak přišly horší časy...

První žena se v jeho blízkosti ztratila v roce 1984. Šlo o devatenáctiletou dívku Paulu Godfreyovou, kterou najal jako obchodní zástupkyni své podvodné firmy. O tom jeho nešťastná oběť neměla ani tušení. Její rodina se domnívala, že dívka odlétá na školení, které zařídil její nový zaměstnavatel. Domů se už ale nevrátila a o pár dnů později přišel jen na stroji psaný dopis, že už Paula o svoji rodinu nestojí a žije nový život. Podpis byl sice pravý, ale styl dopisu rodinu zaskočil.

Charita se změnila ve vražednou misi

Další mladá žena Lisa Stasi se ztratila poté, co jí John – údajně jako zakladatel charitativní organizace – nabídl pomoc při zajištění bydlení pro ni i její novorozenou dceru. O pár týdnů později již nabídl malou holčičku k adopci svému bratrovi a jeho ženě, kteří marně toužili po dítěti a oficiální osvojení jim stále nevycházelo. Také další jeho oběť, Catherine Clampittová, byla pár týdnů zaměstnána v jeho podvodné firmě Eqiu II, než se po ní slehla zem. To už ale na Robinsona přišla policie, avšak zatím ne pro vraždy, ale pro podvody. Výrazem dobrosrdečný muž si dokázal i ve vězení získat sympatie tamní knihovnice, která po jeho propuštění udělala tu osudovou chybu, že s ním odešla od vlastního manžela. Stala se jeho další obětí.

Internet jako nové loviště

V té době se Robinsonovi naskytla další úžasná možnost, jak lákat další nešťastnice do svých sítí. Objevil se internet a na něm chatovací místnosti plné žen toužících po lásce nebo po práci. Nebylo nic jednoduššího, než zřídit si pár fiktivních účtů a začít lovit. Bohužel se mu to podařilo a zanedlouho přišla o život také pětačtyřicetiletá Sheila Faith – a dokonce i její patnáctiletá dcera Debbie, dívka upoutaná na kolečkové křeslo. Jejich podporu od státu pak vrah vybíral dalších sedm let. Podobně jako se svými předchozími oběťmi naložil John i s dalšími dvěma ženami. Všechna těla skončila v sudech buď přímo na jejich pozemku, nebo ve skladu, který si pronajímal.

Spletl jméno psa

Policie na jeho řádění přišla až poté, co se k rodině jeho poslední oběti dostal podivný dopis. Byl to stejný scénář, jaký volil vždy. I tuto ženu nechal podepsat prázdné papíry, na které později na stroji dopisoval texty o tom, jak se má dobře a nechce se už vrátit domů. Jenomže tentokrát se zmýlil, když pro co největší věrohodnost uvedl i jména jejích psů. Přitom se ale spletl, což ona by nikdy neudělala. Navíc si na jeho chování začala stěžovat další žena, a tak razie na jeho statku brzy odhalila sudy s mrtvými těly, další se našly ve skladu. Z milého souseda se ze dne na den stal nemilosrdný vrah, jehož skutky děsily a děsí dodnes.

Zdroj: wikipedie, ranker.com, abcnews

KAM DÁL: Vojáci drželi unesené ženy jako otrokyně. Žádná z nich se už domů nevrátí.