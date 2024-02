Nostradamus viděl hrůzy, které se letos mají týkat i Česka. Potvrdil je generál Šedivý i další věštec

Válka s Čínou je jedna ze zásadních věcí, které Nostradamus viděl ve svých předpovědích budoucnosti pro letošní rok. Může přerůst v globální konflikt, na což upozorňují i současní experti. „Stratégové v USA zcela vážně s možností vojenského střetu s Čínou v této části světa počítají,“ řekl Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý s tím, že by se to přímo dotklo i obyvatel České republiky. „Životní úroveň by se jistě snížila i u nás,“ doplnil bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Česko se musí připravit na záplavy

Není to ale zdaleka jediná věc, která by mohla dosáhnout katastrofických rozměrů a kterou Nostradamus avizoval. „Vyschlá země bude ještě více vyprahlá a nastanou velké záplavy,“ napsal Francouz ve své knize Les Prophéties (Proroctví) z roku 1555. Deník New York Post už v minulosti ve své analýze upozornil, že by to korespondovalo i s varováním vědců.

Podobnou zkušenost má se svými vizemi i český věštec Marek Pražák, který našemu webu potvrdil, že sice nepůjde o apokalypsu obrovských rozměrů, ale na „jistý problém“ se máme připravit. „Bylo by bláhové si myslet, že problémy budou jen kolem nás a Česku se vyhnou. Není to tak, se záplavami určitě musíme počítat a budou větší než v posledních letech.“

Papež podepsal rezignační dopis

A když už jsme hovořili o britské královské rodině, na trůn má nastoupit princ Harry přesto, že by většina lidí předpokládala Williama. „Proč to tak bude, není jasné. Ale tuto teorii potvrdil i Mario Reading, který se výkladem Nostradamových textů dlouhodobě zabývá,“ vysvětluje pro náš web Pražák s tím, že stejně jako Charlese III. je také nejistá pozice papeže Františka. „Po smrti velmi starého papeže bude zvolen Říman v dobrém věku,“ tvrdil ve své knize Nostradamus.

Na druhou stranu papeži bude letos v prosinci už osmaosmdesát let, nad jeho zdravím se tak dá oprávněně spekulovat i bez vizí. Faktem také je, že František svůj odchod z funkce nevyloučil, a dokonce na konci minulého roku podepsal rezignační dopis pro případ, že by se jeho zdraví zhoršilo, o čemž informoval web CNN.

Dramatické klimatické změny

Zapomenout bychom v souvislosti s Nostradamovými předpověďmi neměli ani na klimatické změny. V tomto případě už jde o opravdu velmi nepříjemné potíže, které se dají v mnoha případech popsat jako biblické katastrofy. Věštec varoval před globálním oteplováním, silnými hurikány i vzestupy hladin oceánů. „Není to nic, co už by se nedělo, měl zkrátka pravdu. A v naší komunitě je to vnímáno stejně, tyto věci letos přijdou v mnohem větším měřítku,“ doplnil Pražák pro Čtidoma.cz.

Na druhou stranu, ať zní Nostradamovy vize jakkoli dramaticky, vždy je to jen o výkladu a o tom, z jakého úhlu pohledu se na ně budeme dívat.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Byla Anna Boleynová Jindřichovi VIII. nevěrná? Dnes už by si ji nevzal.