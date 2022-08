Novoluní ve znamení Panny: Přinese sílu, odvahu i prozření. Ovlivní kariéru a peníze

Všechno se dá zvládnout. Ačkoliv si teď myslíte, že je zcela nemožné, aby vás v životě potkalo takové štěstí, o kterém potají doma sníte, už brzy se vše v dobré obrátí. Přichází velmi silná energie nejen do pracovních vztahů, ale i do těch mezilidských.

Máte šanci udělat velkou tlustou čáru za hádkami

Novoluní je fáze Měsíce, kdy je k Zemi přikloněn jeho neosvětlenou stranou. Jeho opakem je úplněk, kdy naopak září Měsíc v plné své síle. Tradičně je nov novým začátkem pro všechny, kteří se ve svém životě chtějí posunout zas o něco dál.

Panna je totiž tak trochu samotář, a tak v tomto období budeme přeci jen o něco více zádumčiví než obvykle. Zároveň je ale zvídavá, a tak případné podnikání, se kterým někteří chtěli už dávno začít, nemůže zkrátka dopadnout špatně.

Živlem Panny je Země, přichází tak silná touha po organizovanosti a praktických řešeních. Zdárného konce dosáhne i to, o čem jste doteď pochybovali. S partnerem máte šanci začít znovu a udělat velkou tlustou čáru za hádkami, které se v minulých týdnech objevovaly. Ačkoliv to v počátku období Panny, do kterého Slunce vstoupilo 23. 8., může ještě chvíli vřít.

Neshazujte své úspěchy

Panny mívají problém se sebepřijetím a neustále se podceňují. A to i ve chvíli, kdy jsou z nich odborníci, kterých si okolí váží. Mají sami sebe často za podvodníky, kterým okolí uvěřilo tak trochu náhodou. Ve skutečnosti jsou to ale velmi inteligentní bytosti, které svou dřinou dosahují obvykle úspěchu.

Stejný vnitřní boj nás čeká pravděpodobně v tomto období. Budeme o sobě hodně pochybovat, čekat na pochvaly jako ujištění o naší bezchybnosti a zároveň je následně budeme zpochybňovat, protože je nebudeme brát vážně. Zkuste si najít v životě to, v čem jste opravdu silní. Ať už nikdy nemusíte shazovat své dosavadní úspěchy pro pár škobrtnutí.

Novoluní ve znamení Panny vás povede k tomu, abyste pomohli těm, kteří si teď sami pomoci neumí. Čeká vás vynaložení velkého množství energie, odmění vás však velký úspěch, který jste si kdy přáli. Nezapomeňte také pečovat o své zdraví, hýbejte se a dbejte na svou stravu.

Zdroj: horoscope.com, astrology.com

