Objev v mayském chrámu odhalil, jak civilizace skončila. Dnes se blížíme do stejného bodu

Spálené lidské ostatky a tisíce nádherných, ale zničených ozdob. Takový pohled se archeologům naskytl v Guatemale, když odhalili to, co zbylo z mayského královského města. Může to být přímým a vzácným svědectvím o tom, jak se před více než tisíciletím změnil politický režim, alespoň tak se to tvrdí ve studii zveřejněné v časopise Antiquity.

Soumrak mocné civilizace

Podivný objev na archeologickém nalezišti Ucanal, v srdci nížinného království nazývaného svými obyvateli K'anwitznal, naznačuje, že město bylo na počátku 9. století našeho letopočtu dějištěm veřejného obřadu, kde byla znesvěcena hrobka předchozích vládců včetně jejich mrtvol. Kosti a další „zbytky“ byly následně použity ke stavbě nové pyramidy.

Událost se shoduje s příchodem nového vládce jménem Papmalil, který si podle všeho užíval prosperující vlády v době, kdy se mnoho jiných mayských království nacházelo v krizi – toto období se nazývá kolaps mayské civilizace. „Hovoříme o době, která byla soumrakem kdysi mocného lidu, který byl v regionu hegemonem. Postupně se rozpadly všechny mayské dynastie,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Dalibor Moravec.

Dostali se do bodu, kdy nemohli zpět

Na místě nálezu by nezkušené oko jen těžko hledalo něco zajímavého. Naleziště se totiž nachází pod pohřbenými vápencovými bloky. „Nejzajímavější na tom je, že všechno je v podstatě poházeno bez ladu a skladu. Jako by to někdo použil pouze jako výplň ke stavbě vlastního chrámu, což není u Mayů zvykem. Šlo zkrátka o destrukci a pokus zcela vykořenit minulost,“ uvedl Moravec s tím, že právě i pokusy o „vymazání“ paměti lidí mohly za to, že se nakonec celá civilizace zhroutila.

Historik našel celou řadu společných prvků s dnešním světem. „Podívejte se, jak třeba islámští teroristé ničí památky. Jak se Putin snaží v Rusku vykládat svoji verzi historie atd. Ta podobnost je až neuvěřitelná. A nesmíme zapomenout, že v případě Mayů šlo o bod, ze kterého už nebylo návratu. Musím říct, že od něj nejsme daleko.“

Neuvěřitelně cenné poklady

Archeologové v Guatemale našli pozůstatky čtyř těl, o nichž se vědci domnívají, že šlo o členy královské rodiny pohřbené ve stejné hrobce v průběhu století nebo déle. Dále bylo objeveno více než 1500 fragmentů nefritových přívěsků, plaket, mozaik a kusů obsidiánu. A více než 10 000 spálených korálků vyrobených z mořských mušlí – mimořádný poklad, ale typický pro pohřebiště mayských králů. Bez zajímavosti není ani to, že odborníci zatím nenašli hrobku, odkud těla pocházela.

Důkazy ukazují na och-i k’ak’ t-u-muk-il v klasickém mayském jazyce, což znamená „oheň vstoupil do jeho/její hrobky“. „Spalování pro ně byl způsob, jak se dostat do jiného světa, něco jako očista těla. Také šlo o to uctít mrtvé. V případě obřadu v K'anwitznalu však s největší pravděpodobností šlo opravdu o znesvěcení,“ dodal pro Čtidoma.cz Moravec.

Zdroj: autorský článek

