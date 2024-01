Školák šel kopat brambory a našel úžasný poklad. Kde se tam ale vzaly egyptské artefakty?

Mezi lety 1952 a 1984 bylo na pozemku Melville House – majestátní budovy v okrese Fife, která ubytovávala vojáky během druhé světové války a později sloužila jako internátní škola – nalezeno několik egyptských soch. Archeologové byli u vytržení a dlouho nemohli přijít na to, jak se poklad dostal z Egypta na skotskou půdu.

„Je to fascinující sbírka, o to více umocněná tajemstvím obklopujícím její původ,“ usmívala se Margaret Maitland, hlavní kurátorka sbírky v Národním muzeu Skotska, kde je většina předmětů uložena. Na školním dvoře byla nalezena téměř 4000 let stará hlava sochy vytesaná z červeného pískovce a také několik bronzových a keramických figurek z let 1069 až 30 př. n. l.

Hledat se dá i v České republice

Celkem bylo kolem Melville House nalezeno 18 starověkých egyptských předmětů – jediné artefakty svého druhu formálně popsané ve Skotsku. „Něco takového se samozřejmě nestává každý den. Na příběhu je navíc vidět, že chlapec neměl vůbec ponětí, že může něco najít. My můžeme jen tiše závidět,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz amatérský hledač pokladů Karel Syrovátka.

Podle něj se podobné objevy učiní jednou za desítky let. Na druhou stranu přiznává, že i na území České republiky se dnes dají najít velmi pěkné věci. „Většinou jde o nejrůznější mince, spony z opasků, ale třeba i zbraně apod. Dobré je, že detektory kovu jsou stále dostupnější a většina institucí má touhu se s amatérskými hledači domluvit na spolupráci. Pro obě strany je to pak výhodnější,“ doplňuje pro náš web.

Na poklad asi zapomněli

Vraťme se ale zpět do Skotska. Odborníci si dlouho lámali hlavu s tím, jak se poklad do Skotska dostal, a zdá se, že příběh nyní konečně odhalili. Bývalá kurátorka Královského skotského muzea v Edinburghu (nyní Národní muzeum Skotska) Elizabeth Goring byla historií Melville House fascinována.

Na místě začala kopat a objevila další starověké artefakty, včetně horní poloviny glazované keramické figurky zobrazující bohyni Isis kojící svého syna Hora či keramické desky s Horovým okem. Předchozí snahy určit původ těchto předmětů byly bezvýsledné, ale badatelé se dnes domnívají, že je tam přinesl Alexander Leslie-Melville známý jako Lord Balgonie. Mladý dědic Melville House totiž v roce 1856 odcestoval do Egypta a o rok později zemřel.

Sbírku tak mohl získat během svých cest, protože egyptští obchodníci v té době běžně prodávali starožitnosti cizincům v podstatě na ulici. Po lordově smrti členové jeho rodiny pravděpodobně přesunuli artefakty do nějaké kůlny, která však byla později zbořena, a na poklad se zapomnělo. Objevil ho až po mnoha letech školák kopající brambory...

Zdroje: redakce, livescience.com, Karel Syrovátka

​KAM DÁL: Američané našli ve West Pointu tajemnou krabici. Z plánovaného odhalení pokladu se ale stala fraška.