Snímek Návrat do budoucnosti předběhl svou dobu. Hlavní hvězdu však stihla krutá nemoc

Kdo by neznal Martyho McFlye a doktora Emmetta Browna! Herec a producent Michael J. Fox, kterého role cestujícího Martyho proslavila, oslavil v červnu už své 62. narozeniny. Přesto původně společnost Universal Studios tenhle film odmítla více než čtyřicetkrát, než svolila k natáčení. Snad že filmu nevěřili a později si klepali na čelo. Společnosti Disney zase vadila scéna, ve které Marty políbí (tak trochu omylem) svou matku. Bylo to pro ně nevhodné.

Fox nebyl první volbou

Nebylo přitom hned jasné, že strojem času bude naleštěný automobil. Uvažovalo se také o lednici. Věrní fanoušci by z toho dnes asi radost měli. Když se tvůrci shodli na automobilu od americké automobilky DeLorean Motor Company, v době premiéry filmu už neexistovala. Vydržela na trhu jen sedm let. Přesto její majitel tvůrcům poděkoval, že se rozhodli právě pro jeho auto. Dnes je to paradoxně možná jedno z nejslavnějších aut vůbec!

Ani Fox neměl svou roli jistou. Režisér chtěl původně Erica Stoltze, kterého si diváci pamatují například jako dealera drog z filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Robert Zemeckis měl ale tehdy režisérské oko – a také pocit, že Stoltzovi chybí komediální talent. S Foxem se role Martyho stala uvolněná, zábavná a dala filmu jiskru. Ještě ale připadal v úvahu třeba Ben Stiller nebo Jon Cryr.

Další pokračování? Nepřipadá v úvahu

Když scenárista Bob Gale Návrat do budoucnosti psal, inspirací mu byl vlastní otec. Když totiž viděl jeho ročenku, napadlo ho, zda by mohl být jeho kamarádem, kdyby se v minulosti potkali. Přesto, že všechny tři díly byly velmi úspěšné a práva k nim vlastní právě Gale se Zemeckisem, už v roce 2015 prohlásili, že pokračování nepřichází v úvahu, dokud jeden z nich bude naživu. Oběma je před 70 a svůj slib stále drží. Čtvrtý díl se nikdy nenatočil.

Už film z 80. let byl však v mnohém přelomový – například reklama na Pepsi se tu objevila více než devětkrát. Dnes už je to běžná součást filmů tak, jak je známe.

Nevyléčitelný optimista s parkinsonem

V roce 1991 se hvězda Návratu do budoucnosti Michael J. Fox dozvěděl, že má Parkinsonovu nemoc. Tehdy mu bylo třicet a Hollywood mu ležel u nohou. S diagnózou šel na veřejnost až o sedm let později, z filmového průmyslu se stáhnul a vrhnul se do šíření osvěty. Letos v květnu o něm Apple TV+ zveřejnila dokument s názvem Still: A Michael J. Fox Movie.

Po zjištění diagnózy natočil ještě několik filmů, začal se však utápět v alkoholu. Následně se vzpamatoval, s návykovými látkami skončil a založil nadaci, která podporuje nemocné. O svých zkušenostech napsal čtyři knížky a podle časopisu Time jde o jednoho z nejvlivnějších mužů světa – alespoň pro tehdejší rok 2007.

Zdroje: redakce, lidovky.cz, michaeljfox.org, stonybrook.edu

