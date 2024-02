Tělo malé královny krásy našli ve sklepě. Vrah ji uškrtil garotou, policii stále uniká

Otázek je stále mnoho, nicméně díky moderním technologiím se možná utahuje smyčka. Vyšetřovatelé totiž na místě činu sesbírali téměř tisíc vzorků DNA, které jsou v poslední době pečlivě zkoumány a vyhodnocovány. Některé informace naznačují, že jsou kriminalisté na stopě nových podezřelých. Otázkou ale samozřejmě je, jestli po tak dlouhé době je vůbec možné kohokoli s jistotou usvědčit.

Všichni byli v šoku, bylo to extrémní

Ráno 26. prosince roku 1996 našla Patsy, matka malé JonBenét, lístek, na kterém stálo, že rodina musí zaplatit 118 tisíc dolarů, jinak už dceru nikdy neuvidí. Zajímavé je, že tato částka přesně souhlasila se sumou, kterou dostal otec holčičky v práci jako odměnu. „Na ten případ si dobře vzpomínám, protože jsem v té době žil v USA. Bylo toho všude plno, policie sklízela kritiku za to, že není schopna něco udělat,“ zavzpomínal pro Čtidoma.cz Aleš Novák, který se v té době živil jako soukromý detektiv.

Otec John Ramsey našel holčičku ten den večer mrtvou ve sklepě jejich domu, byla uškrcená garotou, zbita a na jejím těle byly patrné známky sexuálního násilí. „Měli jsme shodou okolností naplánovanou schůzku s policií ve státě New York. Hodně jsme se o tom bavili, všichni však byli hlavně v šoku z toho, s jak extrémní brutalitou byl čin spáchán.“

Předčasné zproštění viny?

V roce 2008, dva roky poté, co Patsy zemřela na rakovinu vaječníků, obdržel John zprávu, že jeho rodina včetně syna Burka definitivně není podezřelou v případu vraždy holčičky. A to přesto, že to vzbuzovalo pochybnosti. „Neměl jsem pocit, že zproštění viny bylo vzhledem k závažnosti případu namístě,“ uvedl později pro magazín People prokurátor Stan Garnett.

Překvapivě hodně se totiž mluvilo o Burkově podílu na smrti sestry. Dokument CBS z roku 2016 pracoval s teorií, že chlapec udeřil dívku do hlavy baterkou. Hochův právník to však označil za mediální útok a hrozil žalobami.

Podezřelí byli, důkazy ale chyběly

Také podle Aleše Nováka byla teorie, že má v případu prsty Burke, spíš výkřikem do tmy. „Bylo tam to výkupné. Takže se kriminalisté logicky upínali k tomu, že vraždil někdo ‚zvenku‘. Jmen padalo opravdu hodně.“ Hlavním podezřelým byl velmi dlouho John Mark Karr, učitel se sklony k pedofilii, který se navíc k činu přiznal s tím, že dívku zdrogoval a zneužil. Jeho výpověď však měla trhliny. Zejména proto, že se v těle JonBenét žádné drogy nenašly. Muž tak byl propuštěn.

Teprve před několika lety prasklo, že fotograf malé miss Randy Simons měl počítač i byt doslova napěchované dětskou pornografií. Mimochodem, právě na něj ukazovala i maminka dívenky a tvrdila, že pachatelem je on. Policie ale neměla důkazy.

Existovalo nahrané přiznání?

A pak tu byl ještě Michael Helgoth. U něho vyšetřovatelé našli boty, které mohly odpovídat otiskům obuvi, jež se našly na místě činu. V roce 1997 však spáchal sebevraždu. „Tohle je vždycky velký problém. Mohl to být on, ale policie musela všechno zahodit a začít znovu. Je třeba si uvědomit, že neustále pracovala pod obrovským tlakem, není co závidět,“ dodal pro Čtidoma.cz Aleš Novák. Tomu, že vrahem je právě Helgoth, však věřil i Ollie Gray, soukromý detektiv najatý rodinou oběti. Domníval se, že Helgothovi příbuzní možná vlastnili nahrané přiznání k zločinu.

V době, když už většina lidí přestala doufat, že ještě dojde ke zvratu ve vyšetřování, se podle všeho právě to děje. „Máme nové podezřelé a věříme, že vraha JonBenét vypátráme,“ tvrdí policie podle Daily Mail. Byla by to alespoň malá úleva pro dnes osmdesátiletého Johna, který se v minulosti nechal slyšet, že chce znát odpověď na otázku, proč to vrah jeho holčičce udělal.

Zdroj: autorský článek

