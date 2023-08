Zpěvačka se vdala za ducha: Vybílil jí konto, podvedl s Marylin a strašně pil. Rozváděl je exorcista

Se svým (chvíli) milovaným Edwardem se zpěvačka prý seznámila jedné noci, kdy se objevil v její ložnici. Láska vzplanula rychle, on byl okouzlující a tajemný a ona se ve svých čtyřiceti letech zamilovala jako školačka. „Viděla jsem obraz viktoriánského vojáka. Vždy měl uniformu, i v den naší svatby. Jeho tvář byla ďábelsky krásná, vlasy měl po ramena a v obličeji utrápený výraz plný bolesti. Jeho hlas ale zněl pevně, důrazně a velitelsky,“ popsala svého milovaného tehdy pro New York Post Brocarde.

Mrtvý ženich byl trochu problém

Byl v tom jediný problém: její drahý je už pár století v záhrobí. Láska ale přenáší nejen hory, a tak překonala i takovou „drobnost”. Brocarde po delším hledání našla kostel, kde byl duchovní ochoten oddat ji s mrtvým vojákem. Stalo se, ale kdo by čekal romantické manželství, hodně by se mýlil.

Jako z básně od Erbena

Stejně rychle jako se zamilovala, zpěvačka zase vystřízlivěla. Už při svatebním obřadu, jehož se prý účastnily takové celebrity, jako byli třeba Elvis Presley, Marylin Monroe, nebo dokonce Jeho výsost král Jindřich VIII., se ženich dopustil nepředloženosti, když s obdivem komentoval právě Marylin Monroe. To se nevěstě pranic nelíbilo, nehodí se přece, aby ženich před oltářem pokukoval po jiných. To měl být ale jen začátek jejich manželských problémů.

Hororové líbánky a opilý chudý duch

Nešťastný vztah se od té doby podle tehdejší novomanželky jen zhoršoval. Líbánky, na které podivný pár odjel, se změnily v horor, když Edward doslova vybílil hotelový minibar, ale platit to musela ona. Duchové totiž většinou nemívají hotovost – ani bankovní účet. A tak to šlo dál – neslavně dopadla původně romantická procházka po pláži, kdy ji neviditelný manžel umazal zmrzlinou, snad v návalu vášně, ale kdo by si to nechal líbit… Dokonce ji donutil koupit karton pravého šampaňského, které tolik miloval, a to už hodně lezlo do peněz.

Nevěra s Marylin Monroe

Ani to ale ještě prý nebylo všechno. Zdá se, že svatební okouzlení Marylin Monroe zanechalo v Edwardovi mnohem hlubší stopu, než by si jeho žena přála. Navíc s Marylin toho měli jistě mnohem víc společného, minimálně posmrtný život, do nějž Brocarde naštěstí ještě nepatří. A tak se začalo stávat, že se duch vracel ke své ženě podezřele pozdě, někdy se i pár dnů neukázal. A co víc, když se nakonec přece jen objevil, rozlila se po místnosti také opojná vůně Chanel č. 5. Kdo by si to nechal líbit? Brocarde mezi takové ženy rozhodně nepatří, a tak se zhruba před měsícem rozhodla pro rozvod. Jenomže rozvod s duchem, to je celkem složitá disciplína. Šlo proto spíše o akt exorcismu.

Podle zpěvačky šlo o nepříjemnou, i když zajímavou životní zkušenost. Kdo ví. Rozhodně z ní dokázala vytěžit jak milostnou píseň popisující jejich původní lásku, tak i jednu „rozvodovou“ (Just Another Anthem), kterou si můžeme poslechnout třeba na Youtube.

Zdroj: NYPost, Allthatsinteresting, DailyMail

