Kůže jako struhadlo: Život s atopickým ekzémem je se studenou vodou a bez mýdla

Přívlastkem atopický označujeme fakt, že organismus zdědil sklon k určitému typu alergické reakce. Atopický ekzém je pak onemocnění, které má velmi silnou genetickou složku. Znamená to, že se často vyskytuje v rodinách, kde rodiče dítěte nebo jeho sourozenci trpí astmatem, alergickou rýmou, kopřivkou nebo potravinovou alergií. Jde vlastně o takové dědictví, které nikdo z nás nechce.

U více než poloviny podobných pacientů je tímto onemocněním postihnutý jeden rodič, 80 % pacientů má ale postižené oba rodiče. Sice se většinou říká, že se podobná kožní nemoc většinou dědí po matce, ale nemusí to tak být ve všech případech.

Vyskytuje se už v dětství

První formu mívají děti okolo třech měsíců života. Odborníci dále rozlišují dětskou formu onemocnění a ekzém u dospívajících, respektive dospělých pacientů. S věkem se obraz atopického ekzému odlišuje. Zatímco u kojence se ekzém většinou vyskytuje na tváři, čele či bradě, u dětí v předškolním věku je klidně na krku, loktech nebo kolenních jamkách. Ve vyšším věku se obecně ekzém stahuje spíše na okrajové části těla, nic z toho ale neplatí jako nějaké pravidlo.

Atopici by se měli sprchovat vodou, která má okolo 32 stupňů, což je pro většinu z nás sice studené, nicméně teplá voda má tendenci pokožku vysušovat. Neměli by kůži vystavovat žádným čisticím přípravkům, tudíž ani mýdlu nebo saponátu. Problémem může být i koupání v bazénu.

Mimo dědičné predispozice svoji úlohu hraje také porucha bariérové funkce kůže. Znamená to, že je narušená její odolnost vůdči vnějším vlivům prostředí. Škodlivé látky se tak dostávají do těla daleko snadněji, a tím aktivují imunitní systém. Porušená kožní bariéra zároveň způsobuje dehydrataci, mikroskopickými trhlinkami se totiž odpařuje voda a ztrácejí se lipidy, díky čemuž vzniká to, že je kůže suchá, červená a má tendenci praskat.

Trhlinkami dovnitř navíc pomalu pronikají bakterie, což způsobuje záněty. A pokud se pacient k tomu všemu navíc škrábe, pak se k tomu přidruží i možná infekce, a to jak bakteriální, tak i virová nebo mykotická.

Střídají se slabší a silnější období

To je pro atopický ekzém naprosto typické. Cílem samotné léčby je tak dosáhnout kontroly nad kožními příznaky. V první řadě je třeba vyloučit všechny provokující faktory v podobě dráždivé kosmetiky, parfémů, oblékat se do vrstev podle možností, a to do bavlněných a bledých věcí, protože i barvy u oblečení mohou pokožku provokovat.

V dnešní době se vyrábí termoprádlo z materiálů, které jsou přístupné pro odpařování tak, aby pot nezůstával přímo na pokožce. Při atopickém ekzému totiž hraje velkou roli i termoregulace. Dlouhé rukávy a mechanické dráždění mohou zůsobit konec pokojového stadia ekzému a spustit tak jeho akutní fázi.

Základem je lokální léčba

Důležité je hlavně důkladné promašťování kůže speciálními prostředky, které zlepšují a obnovují kožní bariéru, dodávají vlhkost, upravují patologické pH, zvláčňují a podobně. Často navíc obsahují ochranné lipidy, glycerín, dexpanthenol, což je vlastně provitamín B5, kyselina hyaluronová a podobně.

Pokud jde o akutní fáze kožního problému, tak je možné ji krátkodobě léčit formou hormonálních mastí. S pomocí lokálních imunomodulátorů, tudíž speciálních protizánětlivých mastí bez obsahu steroidů, je také možné nad onemocněním dosáhnout dlouhodobé kontroly a také předejít závažnějším komplikacím.

Mimo to se stav řeší také pravidelným a dlouhodobým podáváním antihistimatik, což jsou protialergické léky, které se prodávají v tabletkách, pomoci může i fototerapie.

