Nepříjemné bolesti zad: Jak jim ulevit a proč bolí bedra hlavně ženy, vysvětluje MUDr. Marek

Bolesti zad známe všichni, a není to nic příjemného. Projevem může být například vstávání v předklonu a horko těžko se dostáváme do stavu, kdy můžeme normálně fungovat. Co vlastně nejlépe funguje obecně na bolest zad, případně na její bederní část? Je to teplo, masáže, pohyb nebo třeba bederní pás?