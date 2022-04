Zrak jako rys: Co pro své oči můžete udělat ve 20, 40 nebo 60 letech, vysvětluje primářka Skorkovská

Česká republika disponuje špičkovou oftalmologickou péčí, která je dostupná všem občanům. Díky tomu můžete mít ostrý zrak až do vysokého věku a i na "stará kolena" se zbavit brýlí. „Dle statistik dokážeme pomoci 9 z 10 pacientů. Důležité ale je, aby se Češi nespoléhali jen na pomoc lékařů, ale sami pečovali o svůj zrak a věnovali mu pozornost,“ říká doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a dodává, že pravidelnost prohlídek u očního lékaře by měla být samozřejmostí již od dětství.

Právě v období vývoje lze odhalit oční vady, které jsou v dospělosti neléčitelné, například tupozrakost. Jak často byste prohlídky měli absolvovat, jak můžete vy sami prospět zdravému zraku a jakým způsobem se lze zbavit brýlí v různých životních fázích?

Když je vám 20 let

U mladých lidí jsou nejčastějšími očními vadami ty dioptrické, které způsobují zhoršené vidění. Jedná se zejména o krátkozrakost, tedy špatné vidění do dálky, ale také dalekozrakost, tedy špatné vidění na krátké vzdálenosti, a astigmatismus, což je vada obvykle způsobená asymetrickým zakřivením rohovky, která snižuje zrakovou ostrost a znemožňuje rozeznávání detailů.

Jak vypadá preventivní prohlídka?

V rámci prevence se provádí vyšetření zrakové ostrosti k odhalení refrakčních vad nebo změn dioptrií, které lze následně korigovat brýlemi, kontaktními čočkami, anebo trvale, tedy laserovým zákrokem. Důležité je vyšetření očního pozadí, které vyloučí choroby sítnice nebo zrakového nervu. Vyšetření zorného pole zase zachycuje výpadky i v periferních částech, měření nitroočního tlaku pak může včas podchytit vznik zeleného zákalu.

Tyto vady lze korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami, ale protože mladí lidé bývají aktivní, tyto pomůcky jim nezřídka komplikují život při nejrůznějších aktivitách, jako jsou cestování, plavání, sport, studium a v současné době i nošení respirátorů, kvůli kterým se brýle mlží. Proto stále více přibývá těch, kteří si nechávají dioptrie trvale odstranit za pomoci ambulantní a bezbolestné laserové operace.

Ideální čas pro laserovou operaci

„Ideální čas k operaci dioptrií laserem je mladá dospělost, jelikož vada už je z větší části ustálená, a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt,“ argumentuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, proč je pro mladé lidi výhodné se zbavit oční vady včas. Zároveň čím dříve zákrok proběhne, tím více peněz člověk ušetří, protože už nebude muset investovat do drahých brýlí ani kontaktních čoček.

Už přitom neplatí, že by bylo nutné čekat, až se vada „ustálí“, anebo u žen vyčkávat až na dobu po porodu, jak tomu bylo dříve. Moderní technologie v podobě femtosekundového laseru si totiž poradí i s případným zhoršením oční vady. Oftalmoložka Valešová a doplňuje, že spodní věková hranice pro laserové operace je u ní na klinice kolem 18. roku života, nicméně je možné laserovat i mladší pacienty.

A jak vlastně zákrok probíhá? „Pod povrchem oční rohovky separuje laser přebytečnou tkáň, která způsobuje neostré vidění. Tkáň následně chirurg z rohovky odstraní,“ vysvětluje princip MUDr. Lucie Valešová. Pro laserový zákrok jsou nejvhodnější vady od +0,5 do cca +5 dioptrií. „Pokud pro někoho není laserová operace vhodná z důvodu vysokých dioptrií či třeba tenké rohovky, je možná implantace nitroočních kontaktních čoček ICL,“ doplňuje lékařka.

Dlouhé hodiny u počítače si vybírají svou daň

Podle očních lékařek jsou nejčastějšími nešvary, kterými dáváme očím „zabrat“, vynechávání očních prohlídek, šetření na slunečních brýlích, špatná životospráva, zanedbávání hygieny očí anebo i to, že málo mrkáme, což platí zejména u lidí často hledících do monitorů. Právě počítače, tablety a smartphony se staly nedílnou součástí života mladé generace, což si vybírá svou daň.

„Lidské oči byly původně zvyklé zaostřovat spíše do dálky. V dnešní době je zatěžujeme dlouhodobou prací na blízko, což vede k jejich únavě. Při soustředěné práci na počítači navíc často zapomínáme mrkat, oční rohovka pak není dostatečně hydratovaná a oči nás mohou pálit či řezat a vidění může být neostré,“ upozorňuje docentka Skorkovská a doporučuje, aby lidé, kteří hledí celý den do počítače, dodržovali pravidlo 20-20-20, tedy po 20 minutách práce na počítači přeostřit na 20 vteřin na předmět ve vzdálenosti 20 stop, což je asi 6 metrů. Díky tomu si oči odpočinou. Střídání pohledových vzdáleností je totiž pro oči velmi důležité. Naopak dlouhodobý pobyt v místnosti, kde je suchý vzduch nebo klimatizace, může vést k syndromu suchého oka.

Ani mladí lidé by neměli zanedbávat pravidelné prohlídky u očního lékaře. Ideálně by jej měli navštěvovat každé dva roky a to i v případě, že je nic netrápí, protože některé oční vady se vyvíjejí bez povšimnutí a nelze je odhalit jinak než specializovaným vyšetřením. Ti, kteří mají problémy s viděním v souvislosti s častým hleděním do počítače anebo trpí akomodačními či takzvanými vergenčními poruchami.

Když je vám 40 let

Zraková ostrost člověka dosahuje maxima ve třiceti letech a udržuje se dlouho na vysoké úrovni. Po překročení hranice čtyřicítky či pětačtyřicítky ovšem přichází takzvaná vetchozrakost neboli presbyopie – vadě se také říká "syndrom dlouhé ruky". Znamená to, že stárnoucí čočka ztrácí schopnost zaostřovat a člověk si například etikety na výrobcích v obchodě musí oddalovat, aby byl schopen je přečíst.

Vyhněte se univerzálním brýlím z drogérie

Vetchozrakost se objevuje zhruba ve 40 až 45 letech věku a vrcholí ve věku 63 až 65 let, kdy se stabilizuje a dále nezhoršuje. „V průběhu stárnutí dochází ke slábnutí akomodačního výkonu, což kolem 45. roku života většinou vyústí k projevu presbyopie a nutnosti použít brýlovou korekci na čtení,“ objasňuje primářka Valešová.

Ovšem pozor! Pokud je to i váš případ, vyhněte se „univerzálním“ brýlím ze supermarketů. „Zanedbanou péčí o zrak můžeme škodit nejen očím, ale celému tělu. Například pokud používáme nevhodnou brýlovou korekci, třeba brýle z drogerie, můžeme si tím způsobit nejen bolest a únavu očí, ale také bolest hlavy a celkovou únavu,“ varuje Šárka Skorkovská. Jestliže pociťujete, že váš zrak není, co býval, vyhledejte lékaře.

I po čtyřicítce se můžete zbavit brýlí

V tomto věku již odborníci obvykle nedoporučují provádění laserové operace, nicméně pro ty, kdo se chtějí zbavit brýlí a kontaktních čoček i po čtyřicítce, se také nabízí řešení. „Pokud se již projeví přirozený úbytek schopnosti oka zaostřovat do blízka, pak doporučujeme již výměnu čočky za čočku trifokální, která umožní vidět bez brýlí na dálku, střední vzdálenost a do blízka,“ uvádí docentka Skorkovská. Této metodě se říká PRELEX. „Zlepší vidění na čtení i do dálky. Při zákroku se během jednoho zákroku odstraní jakýkoli počet dioptrií a astigmatismus. Zlepší se tak vidění na všechny ohniskové vzdálenosti,“ doplňuje informace Lucie Valešová.

Jak vypadá předoperační vyšetření?

Pokud se rozhodnete zbavit se brýlí, měli byste v první řadě podstoupit podrobné předoperační vyšetření. „Předoperační vyšetření je klíčové pro dobrý výsledek operace. V jeho průběhu sbíráme důležité informace o pacientovu oku, na jejichž základě pak plánujeme zákrok. Proto takové vyšetření trvá až tři hodiny. Během této doby se pacientovi stále věnujeme – nejprve ho odbaví naše recepce, pak absolvuje měření na různých přístrojích se zdravotní sestrou, poté ho vyšetří optometrista a samozřejmě lékař. Veškerá měření jsou bezkontaktní a nebolí. Žádanka není potřeba,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, doc.

Když je vám 60 let

Po šedesátce by měli lidé k pravidelným očním prohlídkám docházet každý rok. V seniorském věku se totiž velmi často objevuje šedý zákal. Zvyšuje se ale také riziko zeleného zákalu či diabetické retinopatie, což jsou onemocnění, která pacient sám nerozpozná – a ve chvíli, kdy jsou odhalena, jsou změny již nevratné.

Operace šedého zákalu je příležitostí zbavit se i brýlí

Šedý zákal neboli katarakta je velmi rozšířené onemocnění postihující zejména seniory po šedesátém roce, ve věku nad 70 let už trápí každého druhého člověka. Lidé často popisují, že vidí svět, jako by byl zakrytý záclonou. Na vině je zakalení přirozené čočky, které přichází s věkem. Dobrou zprávou však je, že díky moderním metodám lze nemoc odstranit při bezbolestném, rychlém a ambulantním zákroku.

„Odstranění šedého zákalu je dnes nejčastější operací vůbec. Toto onemocnění je nejčastěji způsobené stárnutím. Naštěstí se v současnosti dá úspěšně a rychle léčit, a to bezbolestnou operací,“ říká oční lékařka Valešová. „Horní věková hranice pro oční operace prakticky neexistuje, šedý zákal operujeme i u devadesátníků,“ doplňuje její kolegyně Šárka Skorkovská. Díky pokroku v oblasti umělých nitroočních čoček se navíc lze během jedné operace zbavit současně šedého zákalu i dioptrií a astigmatismu.

Takzvané trifokální čočky umožňují ostré vidění na blízko (čtení), střední vzdálenost (počítač) i na dálku. Pokud z nějakého důvodu pacient trifokální čočku mít nemůže, má možnost zvolit si novou unikátní čočku Vivity s prodlouženou hloubkou ostrosti, která zajišťuje dobré vidění na dálku i na střední vzdálenost a dvě třetiny pacientů s Vivity dokonce ani nežádají brýle na čtení. Díky femtosekundovému laseru LenSx lze navíc operaci provést bez použití ostrých nástrojů.

Pozor na vysoký cukr

Lidské tělo je složitý mechanismus, kde se různé oblasti vzájemně ovlivňují. Se zvyšujícím se věkem roste riziko různých onemocnění, včetně diabetu 2. typu, s nímž se často pojí i oční onemocnění zvané diabetická retinopatie. „V České republice postihuje více než 100 tisíc diabetiků,“ poukazuje primářka Valešová. Cévní stěna v oku se vlivem vysoké hladiny cukru v krvi stává málo kvalitní.

Buď z ní prosakují tekutiny ven, čili dochází k nežádoucímu otoku sítnice, k vyplavování cholesterolových krystalů nebo jiných usazenin. Anebo jsou cévy tak křehké, že se uzavřou, a pak vznikne nedokrvení. Oboje má velmi nežádoucí efekt pro vidění. „Onemocnění přichází nenápadně a zpočátku pacient nepociťuje prakticky žádné příznaky. Když se objeví, bývá už obvykle pozdě. Díky prevenci a léčbě lze ovšem riziko ztráty zraku redukovat o více než 90 %. Důležitou roli přitom hraje správná kompenzace diabetu a eliminace rizikových faktorů, preventivní prohlídky a specializovaná oftalmologická léčba v případě, že se diabetická retinopatie již objevila.“

K odhalení diabetické retinopatie přispívá i unikátní přístroj Aireen, který za pomoci analýzy digitálních snímků očního pozadí umí během chvilky odhalit patologické změny, a to zcela bezbolestně, neinvazivně během pár vteřin.

Glaukom sami nepoznáte

Dalším onemocněním, které ohrožuje seniory a přitom přichází bez povšimnutí, je zelený zákal neboli glaukom. „Je způsoben postupným odumíráním vláken zrakového nervu, který přenáší zrakové informace ze sítnice do mozku. Tuto degeneraci způsobuje zvýšený tlak nitrooční tekutiny. Ten ovšem nevyvolává žádné obtíže – nebolí a zpočátku dokonce ani nezhoršuje zrak. Pokud člověk postižený glaukomem pozoruje zhoršené vidění, jedná se o pozdní příznak nemoci, v této fázi je již nevratně poškozeno více než 40 % vláken zrakového nervu,“ doplňuje Valešová.

Navíc i pacient s výrazně pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost. Z tohoto důvodu až polovina lidí o své nemoci vlastně vůbec netuší! Včasné odhalení je přitom velmi důležité, proto by senioři rozhodně neměli podceňovat prohlídky u očního lékaře – zvlášť pokud už v rodině někoho se zeleným zákalem mají.

