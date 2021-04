Láska prochází žaludkem v každém věku

U přípravy snídaně k svátku zamilovaných totiž rozhodně neplatí pravidlo, že dobré jídlo rovná se jedině nezdravé. Ale zároveň zůstává pravdou, že tuk je nositelem chuti. Takže co s tím?

Není tuk jako tuk. Víte, že v naší stravě by měly v poměru 70:30 převažovat rostlinné tuky nad těmi živočišnými? Ale protože většinou jíme maso, míváme často tento poměr obrácený. „Pokud chceme myslet na svoje zdraví, doporučuji snížit například příjem nekvalitních uzenin a upřednostnit zdroje rostlinných tuků, třeba zařazením margarínu,“ doporučuje nutriční terapeutka Soňa Vojtíšková.

Je tedy dobré si rozmyslet, po čem v lednici sáhnete. Pokud chcete partnerce či partnerovi k snídani připravit pohoštění s převahou rostlinných tuků, může to být třeba nová Rama – hodí se k mazání i vaření a je 100% z přírodních zdrojů. Neřešte, co na vaši skvělou snídani řekne dieta partnera, a klidně se pusťte do přípravy. Po rychlé, zdravé a lehce stravitelné snídani budete oba mít dobrý pocit na duši i na těle. A pak vzhůru do společného dne podle Karla Hynka Máchy!

Tortilla margherita

1 porce

1 tortilla o průměru 20 - 22 cm (original / celozrnná / kukuřičná)

10 g (1 vrchovatá čajová lžička) Rama Classic

2 vejce (velikost L)

2 špetky soli (2-3 g)

2 ks sušených rajčat

4-5 ks listů čerstvé bazalky

5-6 plátků nakrájené mozzarelly

Rozbijeme vejce do misky, posypeme solí, odložíme. Zahřejeme obě strany tortilly na nepřilnavé pánvi na mírném ohni, dokud se nestanou pružnými. Mezitím nakrájíme sušená rajčata a natrháme lístky bazalky na menší kousky. Rozšleháme vejce. Přesuneme tortillu na talíř, přidáme Ramu na teplou pánev, necháme rozpustit. Nalijeme rozšlehaná vejce a smažíme na mírném ohni po dobu 1 minuty. Nahoru položíme tortillu. Uvolníme strany pomocí silikonové stěrky, aby se tortilla s vejci pánvi volně pohybovala. Přesuneme na talíř a otočíme zpět na pánev, aby tortilla byla vespod. Poklademe plátky mozzarelly, nasekanými rajčaty a bazalkou. Smažíme další 1-1,5 minuty na mírném ohni.

Jarní závitky

1 porce

1 list rýžového papíru

2 jarní cibulky

1 vejce (velikost L nebo XL)

¼ červené papriky

50 g krémového sýra

3-4 lžičky chilli-česnekové omáčky

2 lžičky křupavé smažené cibule

1 čajová lžička Rama Classic

Jarní cibuli a papriku nakrájíme na jemné plátky. Na mírném ohni rozehřejeme nepřilnavou pánev, položíme rýžový papír a rovnoměrně posypeme nakrájenou jarní cibulkou. Doprostřed přidáme vejce a vidličkou ho rovnoměrně rozprostřeme. Ochutíme 1-2 malými špetkami soli, potřeme sýrem, dochutíme chilli omáčkou a křupavou cibulkou. Přeložíme na polovinu, přidáme lžičku Ramy a smažíme na středním ohni 1 minutu. Otočíme a smažíme dalších 30 sekund.

Jablečno-rýžová palačinka

2 porce

1 velké pevné zelené jablko

30 g Rama máslová

50 g skleněných (rýžových) nudlí

1 lžička třtinového cukru

1 lžíce medu

1-2 špetky mleté skořice

3 vejce (velikost L)

volitelně: čerstvě strouhaný zázvor, čerstvě strouhaná pomerančová kůra, kokosové lupínky

Začneme máčením rýžových nudlí v horké vodě. Na mírném ohni zahřejeme nepřilnavou pánev. Oloupeme jablko a nakrájíme na kostky 1 - 1,5 cm. Vložíme do horké pánve, přidáme 2/3 množství Ramy, smažíme na střední teplotu 2-3 minuty, občas promícháme. Na posledních 30 sekund přidáme 1 čajovou lžičku třtinového cukru a malý kousek čerstvě nastrouhaného zázvoru. Jablka z pánve dáme pryč. Na pánev vložíme zbytek (10 g) Ramy, necháme rozpustit a přidáme scezené nudle. Smažíme na střední až vyšší teplotu 1 - 1,5 minuty. Rovnoměrně rozložíme kostky jablek, dochutíme mletou skořicí. Zalijeme rozšlehaným vejcem. Smažíme další 2 - 2,5 minuty, dokud palačinka není zespodu zlatohnědá. Obrátíme na talíř tak, aby osmažená část byla na vrchu. Dozdobíme čerstvě nastrouhanou pomerančovou kůrou a / nebo opečenými kokosovými lupínky.

