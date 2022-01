Papežka Jana nečekaně porodila na ulici. Obelhaní věřící se jí na místě krutě pomstili

Podíváme-li se jen trochu pozorněji do papežské historie, přestaneme si dělat iluze o mužích, kteří tuto pozici zastávali. Často šlo o kruté, mstivé a ničeho špatného se neštítící kariéristy, toužící po moci nejen církevní, ale i světské, po bohatství a mnohdy i po krvi svých odpůrců.

Zvláštní postavy historie

Historie byla většinou velmi nesmlouvavá, a tak snad někdy není ani čemu se divit. Objevují se také zprávy o papežích zvrhlých, libujících si například v exhumaci a dehonestaci ostatků svých předchůdců, další byli schopni papežský palác proměnit doslova v nevěstinec a sídlo veškerých myslitelných neřestí.

Žena tajným papežem?

Mezi všemi papežskými obdobími ale svým způsobem vynikají roky 855 - 857 našeho letopočtu, kdy podle některých historických pramenů na postu prvního muže katolické církve seděla žena - papežka Jana. Jde o legendu, nebo se něco podobného skutečně mohlo stát? Polský kronikář Martin z Opavy, žijící ve 13. století, měl jasno a podle toho také sepsal svůj pohled na celou možnou událost.

Cestovala s milencem

Podle jeho vyprávění se žena, která měla později usednout na papežský stolec, narodila v Mohuči a později spolu se svým milencem odcestovala do Athén. Tam díky svojí inteligenci a učenlivosti získala takové znalosti a tehdy tolik ceněnou schopnost diskuze o tehdejších vědeckých poznatcích, že po jejím dalším stěhování - tentokrát do Říma - nikdo už ani neuvažoval o tom, že by snad mohlo jít o ženu. A jak se podle Martina z Opavy zdá, ona sama tuhle domněnku nikomu nevymlouvala.

Schopnější než tehdejší muži

V Římě hvězda učené Jany, tedy jejího mužského alter ega, stále stoupala, získávala si nejen obdiv, ale i úctu zdejších slavných mužů, a to včetně těch, kteří měli rozhodovat o budoucím papeži. A právě v tomto souboji měla v roce 855 zvítězit Jana, která papežský úřad vykonávala další dva roky, sedm měsíců a čtyři dny. A možná by se na nejvyšší příčce v církevní hierarchii udržela i déle, kdyby ji nezradila sama příroda.

Papežku zradila sama příroda

Jak Martin z Opavy uvádí, cestovala Jana po světě spolu se svým milencem - a to se jí také mělo stát osudným. Lásce zkrátka poručit nejde, a tak i přes svoji funkci papežka zkrátka otěhotněla a její osudová chvíle přišla v ten nejnevhodnější okamžik. Jen těžko se mohla se svým tajemstvím někomu svěřit, a tak pravděpodobně ani přesně neznala možné datum porodu, případně přišel porod nečekaně. Stalo se to právě ve chvíli, kdy byl(a) tehdejší papež na cestě do baziliky svatého Jana Lateránského. K nesmírnému údivu všech ostatních jejich uctívaný papež na ulici porodil. A lid si takový podvod rozhodně nemínil nechat líbit.

Trest přišel okamžitě...

Papežka Jana podle zpráv dalšího kronikáře Jeana de Mailly byla ihned přivázána za koně a usmýkána k smrti v římských ulicích. Její tělo pak bylo pohřbeno v docela obyčejném hrobě a jméno raději co nejrychleji zapomenuto. Bylo to tak ale doopravdy?

Skutečnost, nebo jen satira?

Až do 17. století jen málokdo pochyboval o pravosti takových zpráv. Později se ale historikové začali přiklánět k teorii, že šlo spíše o satiru na zženštilé chování papeže Jana VIII., případně o přirovnání pověstné mocné římské ženy a intrikářky Marozie, která měla velký vliv na tehdejší dění i jmenování papežů. Ať už byla pravda jakákoliv, jméno a příběh papežky Jany v kronikách zůstávají.

