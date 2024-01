Herec Viktor Preiss ujížděl před policií. Honička jako z Hollywoodu skončila až ve slepé ulici

Stalo se to už před lety, ale herec na tuhle scénu, sehranou samotným životem, pravděpodobně do konce svých dnů nezapomene. Podle jeho vyprávění v televizním pořadu Zrcadlo tvého života si jednou po cestě autem pražskými ulicemi všiml policejního auta, které se ho snažilo dohnat. Jak jeho příběh pokračoval?

Závodní Dacia

„Měl jsem žlutou Dacii, to bylo rumunské závodní auto,“ líčil Viktor Preiss se sobě vlastní vypravěčskou nadsázkou. Právě proto se patrně v tu chvíli rozhodl, že koně pod kapotou jeho auta musí nutně v takové honičce zvítězit, a šlápl na plyn. „Začal jsem ujíždět noční Prahou, aby si nemysleli, že mě dohoní,“ přiznal se k nápadu, který bychom od takového herce pravděpodobně ani nečekali. Další okamžiky ale musely patrně překvapit i mnohé připravené policisty.

Ve slepé uličce

„Najednou mě ale začali dohánět a já nevím, co mě to napadlo – zahnul jsem do ulice a ta byla slepá. Tak jsem zabrzdil pod lampou, vyndal jsem knížku a dělal jsem, že čtu,“ vzpomíná Viktor Preiss na hereckou etudu jako z divadelních zkoušek. Jak se ale brzy ukázalo, i když jde o skutečně excelentního umělce, policisté na jeho výkon nedali a přece jen chtěli znát vysvětlení. „Vyndali mě z auta i s tou knihou a já jsem vůbec nevěděl, co mám říct,“ přiznal před pobaveným publikem i s tím, že jej policisté ujistili, že mají v autě závodní motor, tedy jakýkoliv pokus o vítězství v takovém „závodě“ by stejně nebyl nic platný. Všechno nakonec dobře dopadlo, a tak dnes už může na svoji policejní příhodu jen s vtipem vzpomínat, ale jak mu bylo v té chvíli, to ví jen herec sám.

Chtěl být novinářem

Viktora Preisse ostatně známe z mnoha komediálních rolí, a to jak z těch, které ztvárnil na divadelních prknech, tak i těch ostatních, jejichž svědkem byla kamera. Není proto divu, že i ve skutečném životě občas zapojí svoji hereckou fantazii. I když ale pochází z herecké rodiny, jeho první volbou ještě na gymnáziu byla novinářská dráha. Ačkoli se na ni připravoval, nakonec se vydal na studia na DAMU, kterou také úspěšně dokončil. A nejen to. Už jako student se zamiloval do své budoucí ženy Jany (dříve Drchalové) a tenhle vztah na rozdíl od mnoha dalších hereckých partnerství vydržel až dodnes.

Komedie, pohádky i vážné role

V jakých rolích máme Viktora Preisse nejraději? To samozřejmě záleží na vkusu a zájmu každého z diváků, jeho herecký rejstřík je ale tak široký, že si jistě vybere každý – od komedií, jako je Brouk v hlavě a spousta dalších, přes pohádky, z nichž můžeme vzpomenout třeba S čerty nejsou žerty nebo Zkřížené meče, až po role klasické i velmi vážné. Jednou z takových byl i Státní bezpečností utýraný farář Toufar, jehož příběh tvůrci ztvárnili ve snímku In nomime patris.

