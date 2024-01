Krásná Aneta Krejčíková v slzách! Všechno může brzy skončit, k tomu ještě špatná zpráva z Ulice

Před pár dny se ve veřejném prostoru objevila informace, že partner hvězdy seriálu Ulice Anety Krejčíkové, tělocvikář Ondřej Rančák, „chodí“ po seznamkách. Některé mladé ženy se na sociálních sítích chlubily, že jim měl napsat, snad dokonce i nechat hlasovou zprávu.

Ať je to jakkoli, nezdá se, že by to měla doma Aneta Krejčíková úplně růžové. Už několikrát se spekulovalo o jejich svatbě, nakonec z toho vždy sešlo, přestože jsou už několik let zasnoubeni. Nejprve žádal o ruku on ji, poté dokonce i ona jeho. Snad za to mohly všemožné spekulace o jeho nevěře, snad něco jiného, těžko říct.

Nechtěl, aby se ukazovala?

Některé informace naznačovaly, že Rančák už má dost toho, jak se jeho partnerka vystavuje v televizi. Možná měl na mysli seriál Volha, kde Krejčíková předvedla své bujné vnady v plné parádě. Povídalo se, že se mu pak kamarádi posmívali, že viděli totéž, co v ložnici vídá on. Faktem je, že herečka se často ukazuje i na sociálních sítích, třeba v krajkových kalhotkách.

Každopádně ve Volze to bylo naposledy, kdy její ňadra byla v „přírodním“ stavu. Herečka totiž přiznala, že si své pětky nechala remodelovat, vyšlo ji to na 65 tisíc korun. „Velikost se nijak zásadně nezměnila, jen jsou výš,“ prozradila dále na svém Instagramu.

O plastice prsou dle svých slov uvažovala už jako mladá bezdětná holka. „Vyrostla jsem v rodině, kde velká prsa nepatřila k něčemu, co je hodno obdivu a krásy. Naopak. Nepraktická zátěž.“ Spousta mužů by s tím asi nesouhlasila.

Bude další miminko?

Krejčíková s Rančákem spolu mají syna Bena a dceru Toničku, která je prý plodem nejen jejich lásky, ale také důkazem vyřešené krize, kterou před několika lety měli. Je tedy možné, že i tentokrát přijde na řadu další miminko? Mimochodem není žádným tajemstvím, že Rančák před Krejčíkovou nějakou dobu randil i s její sestřenicí.

Buď jak buď, podle mnoha lidí by Krejčíkové těhotenství moc slušelo a třeba by alespoň zvolnila v práci. Kromě Ulice se objevuje i v muzikálech, například v Sugar (Někdo to rád horké) v Divadle Na Fidlovačce. Možná to ale osud vyřeší za ni, respektive scenáristé nekonečného seriálu. Povídá se, že jakmile v Ulici dojde na její „svatbu“ s majorem Hermanem, její postava Gábiny Pumrové na čas odcestuje. Nebylo by to poprvé, vždyť teprve nedávno se vrátila z Německa.

Zdroj: autorský článek

