Krev Megan Foxové na krku známého rappera: Potřebuji její DNA, říká Machine Gun Kelly

Zpěvák, pravým jménem Colson Baker, začal nosit medailonek na svátek všech zamilovaných, tedy na svatého Valentýna. V ten den poprvé sdílel fotku s medailonkem na svém instagramovém profilu. „Nosím tvoji krev okolo krku,“ napsal si k postu. Přívěšek na náhrdelníku vypadá jako kruhová ampulka, ve které je viditelná jedna kapka krve.

Během jeho návštěvy v americké televizní show Ellen DeGenersové se ho moderátorka zeptala, zda to byl jeho nápad nebo „Meghan prostě jen spadla, ty jsi vytáhnul ampulku a řekl sis, že si trochu nabereš...? Co se stalo?“

Rapper vysvětlil, že madailonek s krví dostal od Foxové, když spolu začínali chodit. „Meghan musela na chvíli odjet, protože natáčela film mimo město. A to bylo v našem vztahu něco nového.“ Doplnil, že letěla až do Bulharska a on ještě nedávno neměl cestovní pas, takže se za ní ani nemohl na pár dní podívat. „Trochu jsem vyšiloval. Vyčítal jsem jí, že odjíždí a tak,“ přiznal.

Pas díky senátorovi

Pravdou je, že mnoho párů si před delší cestou jednoho z nich vyměňuje osobní věci, aby na ně ten druhý nezapomněl. Třeba šátek nebo pramen vlasů. „Ona mi prostě dala svoji DNA, no. Potřebuji ji mít u sebe.“ Během rozhovoru ve zmíněné show zpěvák medailonek několikrát vylovil z kapsy, aby ukázal, že i tentokrát ho má s sebou.

Dobrou zprávou je, že Machine Gun Kelly už v budoucnu nebude muset trpět delším odloučením od své milované. V show totiž prozradil, že pomocí amerického senátora Bernieho Sanderse se mu povedlo pas získat. Oddychli jsme si, Meghan nevykrvácí...

Zdroj: Independent

KAM DÁL: Rasismus zapomenut, sázkaře čekají žně: Královna Alžběta vyhlíží vnouče, bude to Theodora, Arabella, nebo Julius?