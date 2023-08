Přetvářka slavného Jiřího Sováka: Před kamerou dětem pomáhal, mimo záběr jim nadával. Dokonce zbil kolegu

Ve filmu Ať žijí duchové se Jiří Sovák v roli rytíře Brtníka z Brtníku spřátelí s dětmi z podhradí, a dokonce jim po drobných neshodách pomáhá opravovat vlastní hrad, aby si tam mohli udělat pionýrskou klubovnu. Pomiňme dobové souvislosti a podívejme se do zákulisí natáčení tohoto stále oblíbeného filmu.

Bez dětí to nešlo, ale Sovákovi vadily

Je zřejmé, že bez dětských herců by takový snímek nebylo možné natočit, což samozřejmě věděl i Jiří Sovák, když tuto roli (která mimochodem původně měla patřit Janu Skopečkovi) přijímal. Možná si ani neuvědomil, kolik času bude muset trávit s těmi „parchanty“, jak své malé kolegy občas nazýval. Podle pozdějšího vyprávění představitele hlavní dětské role Jiřího Procházky si ale děti z hudrání známého herce nedělaly moc těžkou hlavu a občas mu dokonce provedly nějakou lumpárnu. To samozřejmě nemohlo přispět ke zlepšení vztahů.

S malými herci nekomunikoval

S dětmi se Jiří Sovák mimo kameru prakticky nebavil, a když ano, nebývalo to příjemné povídání. Zašel dokonce tak daleko, že odmítal s malými herci zkoušet následující scény a musel ho zastoupit jiný člen štábu. Sovák pak přišel na plac až na samotné natáčení, aby nemusel ve společnosti přece jen hlučnějších a neposedných dětí pobývat déle, než bylo kvůli natočení záběru nezbytné. Na líbivosti a poetičnosti filmu to ale nic neubralo. Jen je až s podivem, že děti dokázaly překonat hercovu neskrývanou nevraživost. Svědčí to o jejich profesionalitě, i když měly do dospělosti ještě hodně daleko.

Holí po zádech...

O cholerickém chování ostatně vyprávěl také Václav Upír Krejčí, kterého vzal Jiří Sovák dokonce holí po zádech tak bolestivě, že se z toho o mnoho mladší herec ještě dlouho vzpamatovával. Důvod byl prý přitom opravdu nevinný. Krejčí mu chtěl darovat knihu, kterou vydal, a i když jej jeho starší kolega velmi neuctivě odkázal do patřičných mezí, dovolil si mu ji dát do tašky. To neměl dělat – alespoň ne ve chvíli, kdy měl Jiří Sovák po ruce hůl. Nečekaná odveta přiletěla tak rychle, že dárce nestačil ani uhnout. Pravdou je, že se útočník po několika dnech omluvil, ale historka se mezi herci traduje dodnes.

Syna vydědil

O tvrdé a neústupné povaze jednoho z našich nejlepších herců by ostatně nejlépe mohl nejlépe vyprávět jeho vlastní syn Jiří Schmitzer. Toho jeho otec dokonce vydědil. Došlo k tomu poté, co se s ním mnoho let nebavil. Důvodem byla autonehoda, kterou Schmitzer zavinil v opilosti. To byla chyba, kterou zásadový umělec zkrátka nedokázal překousnout ani u vlastního dítěte. Ve své zášti pak došel tak daleko, že syna dokonce vydědil.

Stejně jako každé prázdniny, i letos se Jiří Sovák pravidelně objevuje v opakovaném seriálu Chalupáři na ČT 1.

