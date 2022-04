Ukrajinka Lada (28): Čechům přinášíme hodně, měli by si nás hýčkat. O práci přijdou jen nemakačenkové

Česko je pro Ukrajince zemí zaslíbenou. Tak nějak hovoří paní Lada, když vzpomíná na období, kdy pracovala ve Středočeském kraji. „Jako zdravotní sestřička jsem neměla problém najít si práci. Stejně tak tomu bylo nyní. I když teď je to jiné, protože už znám řeč a vím, do čeho jdu. Musím říct, že se do České republiky vracím moc ráda. Miluju to tu,“ usmívá se.

Když umíš pracovat, jsi v klidu

Je přesvědčená, že tentokrát už se na Ukrajinu nevrátí. „Nic mě tam netáhne. Rodiče už jsou bohužel mrtví, většina mých kamarádů je dávno na Západě. A manžela nemám. Což se také brzy změní. Alespoň doufám,“ culí se.

Podle ní nejsou Ukrajinci pro Čechy žádné ohrožení. Minimálně ne pro ty, kteří umí pracovat. „Je tu spousta povalečů, ostatně jako v každé jiné zemi. A ti to teď budou mít složitější, o tom není sporu. Ale kdo se nebojí práce, nebude mít problém. Na českém pracovním trhu je hodně volných míst, v tom vám dost pomůžeme.“

Využijte toho, kdo k vám přichází

Pro Ladu není rozdíl, jestli bude pracovat vedle Čecha, Ukrajince nebo třeba Australana. „Každý nechť je hodnocen dle svých kvalit. Když na to nemáš, tak jdi jinam. Takový přístup se mi líbí. Zatím jsem asi měla štěstí, protože přesně tak k nám zaměstnavatelé přistupují. Ale třeba se to teď změní, když je nás tu tolik.“

Podle Lady by si však měli každopádně Češi Ukrajince hýčkat. „To je jasné, přinášíme vám hodně. Nejen levnou pracovní sílu, tentokrát i naše mozky. A nemyslete si, na Ukrajině je plno chytrých lidí. Tak toho snad využijete.“

​(na žádost respondentky je v článku změněno jméno, fotka je pouze ilustrační)

