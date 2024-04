Antarktida je pokrytá sopkami. Pokud vybouchnou, náš život se změní

Pod Antarktidou leží oblast, která je doslova prošpikovaná vulkány. Z těchto sopek bylo 91 poprvé objeveno v rámci studie zveřejněné v časopise Geological Society. Mohla by tedy některá z antarktických sopek vybouchnout? Pro geology je tato otázka velmi záludná. Sopky se zde totiž dělí do dvou skupin. „První jsou relativně mladé sopky, které se dají poměrně dobře zmapovat. Pak jsou tu ale mnohem starší útvary, které nelze tak snadno identifikovat,“ vysvětlil Čtidoma.cz Patrik Vávra.

Velmi neobvyklý úkaz

V současné době jsou na ledem pokrytém kontinentu pouze dvě sopky, které jsou klasifikovány jako aktivní. „Je to Deception Island ve tvaru podkovy severně od pevniny, která je součástí Jižních Shetlandských ostrovů. A Mount Erebus, nejvyšší bod na kontinentu s vrcholem ve výšce 3 794 metrů. Tato sopka je považována za nejaktivnější sopku na světě, na ostrově Scott vybuchuje pravidelně od roku 1972.“

Hora do okolí nechrlí jen oblaka plynu a páry, ale občas i obří kusy kamenů, čemuž se podle NASA Earth Observatory říká strombolské erupce. „Zajímavé je, že se v jednom z kráterů vytvořilo stálé lávové jezero. Není to obvyklé, protože jsou třeba velmi specifické podmínky k tomu, aby jezero na Antarktidě nikdy nezamrzlo,“ uvažoval Vávra.

Deception Island je na druhé straně kalderou aktivní sopky, která naposledy vybouchla v roce 1970, jak se uvádí na stránkách Deception Island Antarctic Specially Managed Area, společnosti, která na ostrově monitoruje vulkanickou aktivitu.

Nikdo neví, odkud to přijde

Navzdory tomu, že na kontinentu jsou momentálně pouze dvě známé aktivní sopky, je Antarktida posetá fumaroly, sopečnými průduchy, které do vzduchu uvolňují plyny a páry. „Pokud vzniknou správné podmínky, akumulace z těchto průduchů může vytvářet usazeniny známé jako fumarolové ledové věže, které dosahují výšky až tři metry,“ vysvětlil Vávra.

Přestože vědci neustále monitorují antarktické sopky pomocí přístrojů, může být obtížné předpovědět, kdy přesně by mohla vzniknout další erupce. „Může vybouchnout prakticky kterákoli sopka na kontinentu. Tady je to nebezpečí. Není jasné, odkud a kdy to přijde. Kdyby jich teoreticky vybouchlo několik najednou, život se změní, minimálně na nějakou dobu.“

Navíc se nedá říct, že by Mount Erebus a Deception Island byly nějak extrémně podrobně monitorovány. Spíš je tomu naopak. „Jsou tam seismometry, které detekují případnou sopečnou aktivitu. Ale rozhodně není pokrytí takové, jaké by si sopky zasloužily. Sem tam se sice výzkumníci odhodlají k nějaké detailnější studii, ale vzhledem k tomu, že jde o špatně přístupné oblasti, je to vzácné. Jinde po světě je tolik přístupnějších sopek,“ dodal pro Čtidoma.cz Vávra.

