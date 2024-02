Mám černý kašel a je to síla, říká pacientka Jitka. Mluví o záchvatech i problémech s dýcháním

Nekontrolovatelné dlouhé záchvaty kašle, několikavteřinové zástavy dýchání, únava a bolest žeber z tlaku, který kašel vyvolává. S tím vším i s dalšími problémy, jako je možné zvracení, inkontinence a podobně, se potýkají pacienti, kteří se nevyhnuli sílícímu útoku černého kašle. Jednou z pacientek je také paní Jitka Francová, která se s naším serverem Čtidoma.cz podělila o své zkušenosti s touto nemocí.

Horší než průměrný covid

„Před pár lety jsem si prošla covidem, ještě v době, než se začalo očkovat,“ vypráví mezi záchvaty kašle Jitka. „Tehdy to bylo špatné v tom, že jsme nikdo nevěděli, co takový covid dokáže a jaké budou následky, takže pracovala hodně i psychika. Černý kašel je za staletí, po která je sledován, předvídatelný a máme na něj naštěstí léky, v tom je to samozřejmě lepší. Z osobní zkušenosti ale mohu konstatovat, že covid byl pro mě proti problémům při černém kašli pověstnou procházkou růžovým sadem,“ srovnala pacientka svoje pocity ze dvou různých onemocnění.

Učebnicové příznaky

„Samozřejmě si uvědomuji, že v době covidu mnoho lidí zemřelo, proto nechci tuto tragickou pandemii nijak zlehčovat, já jsem měla tehdy štěstí na lehčí průběh, a když se dnes dusím při záchvatu černého kašle, na svůj covid vzpomínám dokonce s jistou nostalgií,“ uvedla s tím, že jde samozřejmě o nadsázku. „Jak se u mě černý kašel, nebo jinak také pertuse, projevuje? Příznaky mám poměrně učebnicové, a to jak nyní v jeho aktivní fázi, tak i v začátcích, kdy se ‚tvářil‘ jako docela obyčejné nachlazení s klasickým kašlem. Protože mám od mládí citlivé průdušky a každý kašel u mě trvá dlouho, nepočítala jsem tu dobu jako něco zvláštního,“ popsala Jitka zdánlivě nevinný začátek černého kašle.

Záchvat a křeč průdušek

„Dnes mě mrzí, že jsem to neřešila dříve, protože už v tu chvíli je člověk pro okolí nebezpečný. Po bitvě je ale každý generálem, zkrátka mě to nenapadlo. Že je něco jinak, mi došlo ve chvíli, kdy mě prvně vzbudil masivní záchvat kašle. Ten – a to mohu přiznat – mě opravdu vyděsil. Černý kašel dostál svému dalšímu názvu dávivý kašel. Vůbec jsem netušila, co se děje. Nemohla jsem přestat kašlat, i když jsem měla už pocit, že nemohu mít v plicích žádný vzduch. Navíc jsem se dávila, takže jsem netušila, co se bude dít dál. Trvalo to asi minutu (i když v takových chvílích čas běží hrozně pomalu), a když se mi podařilo zastavit kašel, přišla hrůza v podobě jakési křeče, která mi nedovolila se znovu nadechnout. Šlo sice jen o několik sekund, ale byly to jedny z nejdelších v mém životě. Neuměla jsem odhadnout, kdy a jestli vůbec se znovu nadechnu. Opravdu mě to vyděsilo,“ přiznala s tím, že hned ráno se objednala k plicní lékařce.

Jak poznat černý kašel?

První dny až dva týdny černého kašle vypadají jako běžné nachlazení. Místo zlepšení se přibližně po dvou týdnech objeví urputné záchvaty dusivého a dávivého kašle, křeče průdušek, které vedou až ke krátkodobé zástavě dechu. Typický je zvuk při nádechu v průběhu a po záchvatu, který lékaři přirovnávají ke kokrhání kohouta.



Jak takový záchvat zní, si můžete poslechnout zde: černý kašel u dětí černý kašel u dospělých

Problémy na několik měsíců

„Doktorka si poslechla jeden z mých záchvatů, které jsem už po zkušenostech zvládala lépe, hlavně po psychické stránce, a upozornila mě na možnost, že by mohlo jít právě o černý kašel. Následoval odběr krve, preventivní nasazení antibiotik a druhý den telefonát s informací, že bylo podezření potvrzeno. Teď to zvládám s pomocí léků, sprejů a inhalátoru. Protože jsem ale léčbu na začátku zanedbala, bude to trvat prý několik měsíců, než se vše vrátí do normálu. Žebra mě už od kašle bolí, a i když mezi záchvaty kašle necítím žádné jiné příznaky, na rozdíl třeba od běžné virózy, tak se cítím unavená jako po náročné vysokohorské túře,“ popsala pro všechny vlastní aktuální zkušenosti s černým kašlem paní Jitka, která má před sebou ještě dva týdny léčby antibiotiky a další období rekonvalescence, ale samozřejmě věří, že bude co nejdříve vše zase v pořádku. „Teď prakticky nemohu nic dělat právě kvůli soustavné únavě,“ doplnila.

Čeká se pertusový rekord

V letošním roce, o němž již dnes hygienici hovoří jako o „pertusovém“, lze očekávat rekordní počty nakažených. Zatímco za celý rok 1989 bylo nahlášeno pouhých 5 případů černého kašle, v posledních letech jeho počty rostou.

Jestliže v roce 2022 šlo o 96 případů, vloni se tento počet zvýšil na 494 za rok a letos je jen za prvních šest týdnů roku evidováno na sedm stovek nemocných. „Pokud by tento nárůst pokračoval stejným tempem, lze předpokládat, že by na konci roku 2024 mohly celkové počty dosahovat tři až čtyři tisíce případů černého kašle. Tato predikce je velmi reálná i vzhledem k předchozímu takzvaně klidovému období během pandemie covidu-19, kdy byly hlášeny pouze desítky případů pertuse ročně,“ odhaduje epidemioložka MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Chraňte sebe i své blízké očkováním

Určitě se proto vyplatí chránit sebe i své děti a seniory, tedy skupiny, pro které je černý kašel nejnebezpečnější. „Nespoléhejme na antibiotika, nepovažujme v žádném případě za zbytečné očkování proti pertusi jen proto, že máme současně dostupné léky. Nemoc může vážně ohrozit životy a léčba antibiotiky nemusí vždy nepříznivý vývoj infekce zvrátit. Nehazardujme, dbejme na dodržování povinného očkovacího kalendáře a v dospělosti žádejme konzultaci u svého praktického lékaře a přeočkování,“ připomněla v tiskové zprávě ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA. „Apeluji zejména na těhotné a rodiče malých dětí, aby neváhali a využili ochranu očkováním. Zdravotním stavem neodůvodněné odpírání základního a povinného očkování dětem, které vidíme u některých rodičů, se v tomto případě může rovnat i ohrožení života dítěte,“ doplnila.

Neoddalujte návštěvu lékaře

V případě prvního podezření, že byste vy nebo někdo z vašich blízkých mohli trpět černým kašlem, je nutné navštívit lékaře, který provede testy. Léčba zanedbaného černého kašle je zbytečně dlouhá a jeho příznaky víc než nepříjemné. Navíc jde o velmi infekční nemoc, kterou lze snadno přenášet jak v rodině, tak i na pracovišti. Rouška nebo respirátor při jakémkoliv kašli jsou tak ohleduplnou nutností, jak jsme si již vyzkoušeli před několika lety.

