Ukrajina krvácí, pro Česko to může být katastrofa. Říct „ne“ Zelenskému je snadné, ale kdo řekne „ne“ Putinovi?

Rusové si berou zpět ztracené pozice, ukrajinská armáda se je snaží zoufale zastavit. Dlouho to ale asi nevydrží a je možné, že vojska Vladimira Putina ještě letos zaznamenají zásadní územní zisky, které třeba rozhodnou celý konflikt. Může za to nejednotnost Západu v čele s USA a Evropskou unií, kteří se hašteří jak manželé před rozvodem. Denně to stojí životy vojáků i civilistů. A co víc, handrkování podporuje Putinovu rozpínavost, což může mít katastrofální následky pro nás všechny.