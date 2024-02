Vítězství Ukrajiny dnes není možné, říká generál Šedivý. Naznačil reálnou cestu k míru

Rusko nemá navzdory sankcím vážnější problémy s dodávkami munice a zbraní, což se však nedá říct o Západu. Tomu docházejí zejména rakety, které jsou nutné k zastavení útoků na ukrajinská města, ale i další potřebná munice. V rozsáhlém rozboru to pro CNN uvedl velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj.

„Naši hlavní spojenci se potýkají s vlastními politickými problémy, z toho důvodu jejich vojenská podpora vázne.“ Byť to neřekl přímo, měl podle všeho na mysli zejména dění v USA, kde se vyostřuje situace mezi republikány a demokraty před letošními volbami.

Stav na frontě ukáže varianty řešení

Nijak tomu nepřispívají ani prohlášení různých politiků, která zpochybňují samotnou válku na Ukrajině. Třeba když slovenský premiér Robert Fico hovořil o tom, že v Kyjevě válka není. Přesto, že na Ukrajinu dopadají ruské střely. „Pan premiér Fico se v posledních měsících několikrát vyjádřil poměrně kontroverzně. Ale také je nutné uvést, že ne vždy mimo skupinu politiků, kteří ve válečné řešení nevěří,“ upozorňuje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Současný vývoj konfliktu na Ukrajině podle něj ukazuje, že podmínky pro zahájení vyjednávání o případném míru bude vytvářet stav na frontě. „Právě stav na frontě předznamená varianty řešení,“ vysvětluje v rozhovoru pro náš web bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Jaké varianty vidíte, za jakých podmínek může dojít k jednání o ukončení války?

Ukrajina Rusko ze svého území vytlačí, to je první varianta. Druhá, že se stav zakonzervuje do takové podoby, kdy ani jedna strana nebude mít tolik sil, aby tu druhou přemohla. Třetí varianta je, že Rusko bude v dalších měsících, odhaduji na jaře, soustředit své síly k provedení rozsáhlé ofenzívy a ovládne celou levobřežní Ukrajinu.

Putin v prosinci loňského roku řekl, že Rusko do konce roku 2026 dobude Charkov a Dnipro. O to tedy půjde?

Zřejmě ano. Ale pozor, v té době ještě neznal plný rozsah problémů Západu a konkrétně USA v podpoře Ukrajiny. Tato varianta se tedy může stát realitou a musíme na ni být připraveni. Nejenom ukrajinští představitelé, ale i my (především Evropská unie) bychom měli vědět, jak se v jednotlivých variantách orientovat a jaké pozice zastávat. Protože i ta nejoptimističtější varianta má svá úskalí.

Zmínil jste, že by Ukrajina vytlačila Rusy ze svého území. Zdá se vám to reálné?

Upřímně a velmi zdvořile řečeno – v této době je to v podstatě nereálné. A pokud by k tomu došlo, tak ve vzdálené budoucnosti. Za současného stavu bude pro Ukrajinu dobrým výsledkem zastavit postup Rusů a donutit je k jednání. Jenomže to bude muset být ukrajinské vedení jednotné, což dnes není. Zásadní rozhodnutí musí být činěna včas.

Na co narážíte?

Na spory mezi prezidentem a odvolávaným velitelem ozbrojených sil Ukrajiny a pomalý postup v realizaci potřebného doplnění vyčerpaných ukrajinských vojsk, tedy mobilizaci.

Dnes se mluví o tom, že válka je v patu. Souhlasíte?

To platí v plném rozsahu. Ale onen pat, který platil ještě na podzim, se postupně mění v převahu Rusů, která se promítá do dílčích, taktických úspěchů. Je pravda, že obě strany jsou značně vyčerpané, ale Rusko těží ze své převahy v počtu vojáků i techniky. Rusko, i když má mnohdy zbraně a techniku zastaralé, v počtu Ukrajinu převyšuje. Příkladem budiž notoricky známá kauza dělostřelecké munice, ale to je jen jeden z mnoha. Tato situace je i v jiných segmentech výzbroje obou armád. Ale i v kvantitě se zobrazuje kvalita a tam jsou Rusové ve výhodě.

Vidíte tedy momentálně vůbec něco pozitivního?

Určitě je to zvyšující se schopnost Ukrajiny provádět údery do mnohem větší hloubky ruského území. Což Rusko oslabuje a logicky také narušuje soudržnost ruské společnosti, která si ještě donedávna nedovedla představit válku na svém území. Pro Putina a jeho kumpány to je postupně stále větší problém, který může vygradovat ve veřejný odpor.

KAM DÁL: Každých 29 hodin zemře v Česku pacientka na rakovinu děložního hrdla. Přitom se tomu dá zabránit.