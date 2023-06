Vláda se chová jako amatéři, chybují. Jediný, kdo pochopil jak dělat politiku, je asi Babiš

Vláda schválila úsporný balíček, který by mohl pomoci katastrofálnímu schodku státního rozpočtu. Podle odborníků je to dobrý krok, ale nedostatečný. „Návrhy často míří jinam, než by měly. Pak se objeví drobnost, jako je daň na tiché víno, a je z toho hrozný průšvih. Přitom je to maličkost, která by jindy nikoho nezajímala,“ kroutí hlavou Charvát.

Podle politologa lze i na tomto příkladu demonstrovat bezradnost současného kabinetu. „Jde o symbol, který říká: „Hele, my to s vámi nemyslíme vážně. Máme lidi, kteří nás volí, a těm jdeme na ruku“. Jde o to, že tato daň není pro všechny, je pro malou skupinu lidí, která bude mít výhody.“ V České republice se dnes platí spotřební daň pouze ze šumivých vín, a to ve výši 23,40 koruny za litr. Vláda nicméně v rámci rušení daňových výjimek zruší daňovou uznatelnost tichého vína jako daru na reprezentaci. „Přitom by vše šlo vyřešit současnou legislativou. Bez humbuku. Vláda si zkrátka hrozně nabíhá. Politici svoji práci dělají jako amatéři,“ má jasno Charvát.

Chápe vláda vůbec, jak se má dělat politika?

Vypadá to, že ne. Jakoby jediný, kdo pochopil, jak se politika dělá, byl Andrej Babiš. Výsledek je, že má 35 procent, z toho více než pětadvacet tvoří tvrdé jádro, se kterým nikdo nehne. To nemá žádná strana. A není za tím žádný geniální fígl, nebo charisma. Ale ukazuje se, že když to vezmete vážně a naučíte se věci dělat správně, máte úspěch. Je to stejné, jako když jste tesař a děláte stoly. Naučíte se to, prodáváte - nenaučíte a končíte. Je to stejné jako politika, není tam vůbec žádný rozdíl.

Jan Charvát, politolog

- Je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

- Vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku.

- Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém.

Pětikoalice nepracuje dobře?

Z mého pohledu pětikoalice nedělá řadu věcí dobře. A i to, co dobře dělá, neumí vždy správně představit lidem. Leccos byste zvládli, pokud byste měli kvalitní PR,. Ale to vláda moc nemá. Zase – na rozdíl od Babiše.

Může být úsporný balíček „odstrašujícím“ příkladem, kdy se něco prezentuje, jiné věci přijímají, je v tom zmatek...

Část veřejnosti to takto bude číst. Nevím, co vláda sledovala. Jestli chtěla balíčky rozdělit na víc částí, aby všechno naráz nepůsobilo příliš tvrdě. Nebo jestli si řekli, že vystřelí ven, co potřebují, ale pak najednou: „Aha, sakra, tihle jsou proti, támhleti také, tak honem, jdeme to udělat jinak.“ Opravdu netuším. Působí to velmi amatérsky, což samozřejmě vládě nepomáhá. Jako když netušíte, co vlastně chcete udělat, není jasná strategie, jasné plány a jasná cesta k nim. Jen zkoušíte, a když se někdo ozve, jdete předělávat.

Našel byste ještě další příklad, kdy vláda zmatkuje?Bohužel je jich víc. Už jsem zmínil daň na tiché víno. Ale vezměte si třeba manželství pro všechny. Velká část voličů s tím podle průzkumů nemá problém. Ale pětikoalice se najednou zasekla. V ODS, a zejména pak v KDU-ČSL, vystupují opravdu tvrdí konzervativci. A podle reakcí se zdá, že lidem to přijde jako návrat do středověku, k jakémusi náboženskému pojetí. Chvílemi se totiž zdá, že by někteří politici nejraději zakázali antikoncepci a potraty. Vládě toto strašlivě škodí.

A přitom nejde o klíčové téma...

Přesně tak. Jestli budou, nebo nebudou sňatky pro všechny, není úplně klíčové téma. Velkou roli to samozřejmě hraje pro těch pár procent lidí, kterých se to reálně týká, většiny společnosti se to přímo netýká. Ale téma rezonuje a víc než 60% společnosti je pro, zatímco vládní koalice se najednou nemůže shodnout. Takže když dáte vedle sebe ekonomické výsledky a tuto „kulturní válku“, tak je to pro vládu poměrně špatné.

Mohou mít zmatky ve vládě vliv na blížící se volby do evropského parlamentu?

Asi ano. A nemyslím si, že jde jen o pana Stanjuru, který je v poslední době na pranýři a hodně vidět. Vidím to jako obecný trend. Čtu to tak, že mnoho lidí, kteří volili SPOLU, má problém. Většina z nich je spokojena se zahraniční politikou a s tím, jak se vláda staví k problematice Ukrajiny. Ale z toho, co se děje doma, jsou zklamaní. Hlavně mají pocit, že vláda nebyla vůbec připravena řešit ekonomické záležitosti.

Kam nespokojení voliči odejdou? K SPD, nebo k ANO?

Vláda má jednu výhodu: tvoří ji všechny strany, které jsou pro voliče pětikoalice průchodné. Lidí, kteří by odešli a šli volit SPD, případně ANO, je opravdu málo. Spíš se stane to, že nepůjdou k volbám a řeknou si, že se na vše mohou vykašlat. My dnes víme, že v roce 2021 přišlo pětikoalici volit o dvě až tři procenta lidí víc, než chodí normálně. Povedlo se jim mobilizovat lidi, kteří k volbám nechodí. To už ale nezopakují.

Když jste zmínil nespokojenost části veřejnosti s ekonomikou, může to být i tím, že ministr financí Stanjura není ekonom?

Nemyslím si. Ministr zdravotnictví také nemusí být lékař. Jasně, je dobré, když ministr svému resortu rozumí. Ale to se dá naučit, k tomu máte poradce. Co ale ministr být musí, je dobrý manažer. Aby pravá ruka věděla, co dělá levá, aby lidi pracovali správně apod. Našli bychom řadu případů, kdy jsou lidé vnímáni jako kvalitní šéfové svých resortů, aniž by měli obor vystudovaný.

Přesto – ODS má pana Skopečka, podle mnohých je to kvalitní ekonom. Proč nevede resort on?

K panu Skopečkovi má řada lidí výhrady. Z toho důvodu zřejmě nevede ministerstvo. V politice to hraje obrovskou roli. Jsou lidé, které musíte obhospodařit. A pak jsou lidé, o které se sice musíte také postarat, ale někde, kde nevzbudí velký náraz. Což byl zřejmě případ pana Skopečka.

