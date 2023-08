Justiční omyl: Soud poslal muže na doživotí za mříže. Po třinácti letech se zjistilo, že je nevinný

Celý případ začal vraždou Stacey Thorne, těhotné přítelkyně pětačtyřicetiletého otce dvou dětí Scotta Austica. K neštěstí došlo v Boddingtonu nedaleko západního pobřeží Austrálie. Koroner našel na těle nebohé ženy celkem jedenadvacet bodných ran a za hlavního podezřelého byl označen právě Austic.

Nechtěl další dítě?

Důvodem, který jej údajně dovedl až ke zrůdnému činu, měla být snaha zbavit se nejen ženy, ale hlavně nechtěného dítěte, které si ona chtěla nechat. I když se od počátku bránil a snažil se dokázat svoji nevinu, nebylo to nic platné. Porota jej shledala vinným a byl vynesen rozsudek doživotního vězení. Austic se ale rozhodl, že se takové nespravedlnosti nepodvolí a bojoval dál.

Podivné důkazy

Na místě vraždy byly podle policistů tehdy nalezeny důkazy, které jasně ukazovaly na odsouzeného – krví potřísněný nůž, krabička cigaret a plechovka alkoholu, na níž se našla DNA podezřelého. Navíc se ukázalo, že skutečně SMS zprávami svoji partnerku žádal, aby se dítěte zbavila. A aby toho nebylo málo, v den, kdy došlo k vraždě, těhotnou Stacey opravdu navštívil a setkání s obětí nijak netajil. Trval ale na tom, že ve chvíli, kdy odcházel, byla živá a zdravá. Policii však jeho tvrzení nestačilo a u soudu argumentovala možností, že se Scott do domu po chvíli vrátil a svoje rozhodnutí zbavit se „problému“ dokonal. Porota této verzi v danou chvíli bohužel uvěřila.

Důkazy byly jen podvrh

Přes veškerou snahu obhájce i samotného Scotta Austica musel do vězení a vypadalo to, že jeho brány už neopustí. Do věci se ale vložila matka tehdy třiatřicetiletého muže, která kontaktovala právníka s žádostí o pomoc. Ten přislíbil, že udělá, co půjde. A svůj slib také splnil. Prohlédl si znovu všechny důkazy a materiály, které byly tehdy na místě činu pořízeny. Přitom se nestačil divit vlastním očím. V první den, kdy byl pořízen videozáznam, „důkazy“, na jejichž základě byl Scott odsouzen, nikde vidět nebyly. Zachytily je až druhého dne pořízené fotografie. Jak je to možné? Vysvětlení je jediné: šlo o podvrh, který měl usvědčit nevinného, což se také bohužel podařilo.

Konečně na svobodě

Brzy bylo dalším pátráním zjištěno, že stejně to bylo i s dalšími dvěma údajnými důkazy, které se jako zázrakem objevily až při druhém prohledávání okolí domu zavražděné. Případ tak měl otevřené dveře k odvolacímu soudu, který v roce 2020 třináct let starý rozsudek zrušil a nařídil nové projednávání případu. V něm bylo jednoznačně dokázáno, že byly zmiňované předměty na místo činu umístěny až dodatečně. Scott byl zproštěn viny a propuštěn na svobodu, ale případ se do vyšetřování nevrátil. Zatím se tedy zdá, že skutečný vrah spravedlnosti unikne. Leda by se podařilo jej najít soukromému detektivovi, kterého si najala rodina zavražděné ženy. Ostatně, o nalezení skutečné pravdy stojí také muž, který si neprávem odseděl bezmála třináct let

Odškodné je vysoké, ale ne dostatečné

Za omyl, který jej dostal za mříže, dostal Austin od vlády jako kompenzaci v roce 2021 nejprve čtvrt milionu australských dolarů a nyní ještě dalších 1,3 milionu. Celkem tedy více než jeden a půl milionu, což je v přepočtu 22,4 milionu korun. Spokojen ale není, protože jeho požadavek zněl 8,5 milionu. Zda se bude o další peníze soudit, nebo se spolu s rodinou oběti pokusí jít naproti spravedlnosti a tak trochu na vlastní pěst s pomocí soukromých detektivů případ znovu řešit, se teprve uvidí. Každopádně v tuto chvíli je za dopadení skutečného vraha vypsaná jedna z nejvyšších odměn v historii Austrálie, plný milion dolarů.

Zdroj: Daily Mail, nbcnews, abc.net.au

