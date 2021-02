Bohaté šlechtické rody. Jak se jim daří v současnosti?

V naší kotlině je to podle zákona vskutku jednoduché. Šlechta zanikla hned při vzniku samostatného Československa. Vyhláška, zákon, právo však nezastaví proud modré krve a příslušníci aristokracie nadále existují i v České republice, byť nemohou oficiálně používat svůj šlechtický titul.

Česká šlechta

Za první republiky bylo dokonce trestné někomu udělovat titul, ale opravdu krušné časy přišly až po Vítězném únoru v roce 1948. Většina nejdůležitějších aristokratů zmizelo do exilu a po revoluci se smutkem hleděli, jak bylo o jejich majetek „postaráno”.

Nejvýznamnějších šlechtických rodů, které jsou nadále bohaté, významné a hlavně mají své dědice, kteří budou pokračovat v tradici, je v České republice hned několik. I díky politické angažovanosti mezi ty nejslavnější místní aristokratické rodiny patří Schwarzenbergové. Další relativně často exponované rodiny s hlubokou tradicí jsou Kinští, Sternbergové, Lobkowitzové či Colloredo-Mansfeldové.

Čtyři desítky let v komunismu však výrazně vytrhaly kořeny a už předchozí první republika jednoduše šlechticům nepřála. To v cizině je to jiná písnička.

Nejbohatší šlechtic?

V Evropě je hned několik zemí, kde stále, byť často jen formálně, vládne monarchie. Asi nejznámějším příkladem je královská rodina ve Velké Británii. Nesmrtelná Alžběta II. má na hlavě korunku od roku 1952. Člověk by tak předpokládal, že britská královská rodina bude také tou nejbohatší. Není tomu tak a Windsorská dynastie přes velké bohatství drží třetí příčku.

Monarchie částečně zastává vládnoucí funkci v několika evropských státech jako např. v Dánsku, Nizozemsku, Švédsku, Španělsku, Belgii, Lucembursku, Andoře, Monaku a Lichtenštejnsku. Právě poslední zmíněné malé státečky mají ve svém čele nejbohatší představitele monarchie v Evropě.

Lichtenštejnský kníže Jan Adam II. má podle magazínu Forbes majetek v hodnotě 180 miliard korun. Za ním je v pomyslném žebříčku boháčů s korunkou rod Grimaldů z Monaka. Naopak nejchudším monarchou v Evropě je Harald V., jehož majetek dosahuje „pouhých” 315 milionů českých korun.

Ještě stojí za zmínku, že tím úplně nejdražším monarchou v Evropě je král Willém-Alexandr. Nizozemské daňové poplatníky ročně stojí 1,1 miliardy korun. Monarcha z Oranžsko-Nasavšského rodu je také díky tomu na čtvrtém místě.

Pětku těch úplně nejbohatších evropských monarchů uzavírají Bernadottové ze Švédska. Tím se král Carl XVI. Gustaf stává bezkonkurenčně nejbohatším člověkem ve Skandinávii. Jeho majetek dosahuje jedné miliardy korun.

Nutno dodat, že vedle nejbohatších monarchů z arabského světa se stále jedná o chudé příbuzné. Překvapivě nejbohatší král však pochází z Thajska. Je jím Ráma X., jenž zasedl na trůn po smrti svého předchůdce teprve před 3 lety. Jeho majetek dosahuje až 30 miliard dolarů.

