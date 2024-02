Dva tisíce let stará záhada může být brzy rozluštěna. Teorie, co svitek ukrývá, je děsivá

Organizátoři soutěže Vesuvius Challenge, která začala v roce 2023, oznámili vítěze hlavní ceny, kteří úspěšně odhalili prastará tajemství ukrytá na zkamenělých svitcích. Vesuvius Challenge měla ambiciózní cíle „přepsat historii“ (což lze s jistotou říci, že se povedlo). Organizátoři vyzvali lidi z různých akademických prostředí, aby vymysleli nové metody čtení starověkých svitků získaných z pozůstatků Herculanea v Itálii.

Ze svitků byly „usmažené“ hrudky

Svitky, které jsou nyní zcela zkamenělé, byly původně umístěny v bohatém panství Villa of the Papyri. To však bylo pohřbeno pod sopečným popelem a troskami, když v roce 79 n. l. vybuchl Vesuv. Panství a jeho knihovna byly znovu objeveny v 17. století, ale přestože byly dobře zachovány, svitky podle archeologů zůstaly nečitelné.

Důvodem bylo, že teplo z erupce je v podstatě „usmažilo“ a proměnilo v karbonizované hrudky. Nyní, po 10 měsících tvrdé práce, ale vítězové Vesuvius Challenge našli způsoby, jak tyto neocenitelné artefakty rozluštit pomocí technik umělé inteligence (AI), které skenují jejich obsah, aniž by poškodily křehkou strukturu.

Pěkná odměna pro vítěze

Nat Friedman, bývalý generální ředitel GitHubu, a tým vědců zahájili Vesuvius Challenge, aby odhalili nové způsoby, jak přistupovat ke kdysi obskurním textům. Spustili soutěž s různými finančními motivacemi, včetně hlavní ceny 700 000 dolarů pro každého, kdo by přišel záhadám na kloub.

V říjnu 2023 pak Friedman oznámil, že cenu First Letters získal jedenadvacetiletý student informatiky Luke Farritor, kterému se podařilo na svitku rozluštit slovo „πορφυρας“, což znamená „fialové barvivo“ nebo „nachové látky“. Toho brzy doplnil Youssef Nader, který pracoval na stejném svitku. Oba by ale zřejmě nedokázali nic bez práce Caseyho Handmera, jenž našel způsob, jak identifikovat přítomnost inkoustu v neotevřeném svitku.

Teorie o konci světa

Téměř jisté ale je, že rozluštění záhady svitků v mnoha ohledech změní naše chápání historie. Minimálně pokud jde o Herculaneum. Odborníci však doufají, že se dozvědí mnohem víc než „jen" nějaké informace ohledně dávného města.

Téměř jisté ale je, že rozluštění záhady svitků v mnoha ohledech změní naše chápání historie. Minimálně pokud jde o Herculaneum. Odborníci však doufají, že se dozvědí mnohem víc než „jen“ nějaké informace ohledně dávného města.

